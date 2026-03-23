Нефть как повод для госпереворота: как Вашингтон методично зачищает рынки под свои нужды

Сергей Лавров сменил дипломатический фехтовальный рапир на тяжелый армейский лом. Интервью министра телеканалу ОТР — это не дежурный отчет о визитах, а вскрытие нарыва. Без анестезии и политеса. Глава МИД РФ фактически признал: идет попытка превратить Россию в загон для "ресурсных туземцев", где даже СВО пытаются использовать как инструмент для финальной колонизации.

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лавров

Энергетический капкан: от Венесуэлы до "Роснефти"

Вашингтон окончательно сорвал маски. Манеры джентльменов оставлены в прошлом, теперь в ходу инстинкты мародеров. Лавров подчеркнул: администрация Трампа открыто плюет на международное право. Вместо него — право сильного и шкурный интерес. Они не стесняются убивать лидеров и совершать госперевороты ради доступа к нефти и газу.

"Посмотрите, что сейчас происходит. Соединённые Штаты официально заявили, что "им никто не указ". Они заботятся только о своём благополучии. Это благополучие они готовы отстаивать любыми способами — госпереворотами, похищениями или убийствами руководителей тех стран, у которых есть нужные американцам природные ресурсы", — заявил Сергей Лавров.

"Методы США в энергетике напоминают рейдерство в особо крупных размерах. Санкции против российских гигантов вроде 'Лукойла' или 'Роснефти' - это не политика, а зачистка прилавка под свой товар", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Механика проста. Сначала Европу заставили отрубить "Северные потоки", унизив Германию. Затем навесили ярлыки на российские компании. Цель — вышвырнуть конкурента с рынка. Пока венгры и словаки пытаются спасти свои производства, покупая дешевое топливо, Брюссель требует "наказать Россию", заставляя платить вдвое больше за американский СПГ. Это неоколониализм в чистом виде.

Украинская морковка: почему уступки больше не работают

Вашингтон ведет торговлю в стиле восточного базара, где за спиной спрятан нож. Лавров раскрыл схему: нас пытаются купить обещаниями "огромных экономических перспектив". Условие одно — отказ от целей СВО и позорный мир на условиях Запада. Это попытка сыграть на жадности элит, которые еще помнят "святые девяностые".

Аргумент Запада Реальность Лаврова Инвестиции в 12-14 трлн долларов Попытка спровоцировать предательство элит Мирное урегулирование Капитуляция и утрата суверенитета Международные договоры Интересы США выше любых бумаг

США уже начали подкоп под БРИКС и зачищают интересы России в Сербии. Байден заложил фундамент, Трамп — достраивает стены этой изоляционной тюрьмы. Но главный риск не снаружи, а внутри. Лавров прямо намекает на прецедент 1991 года, когда страну сдали ради личной наживы. Повторение этого сценария — мечта Вашингтона, где Украину уже превратили в ресурсный придаток.

"Американские переговорщики работают по методичке захвата активов. Предложение уступок — это фаза 'смягчения' перед окончательным поглощением госсектора", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Цитата на миллиард: американцы придут хозяйничать?

Самый жесткий момент интервью касается будущего внутрироссийской экономики. Лавров озвучил сценарий, который кажется кошмаром для любого патриота. Нас вытесняют с внешних площадок, чтобы потом зайти внутрь страны на правах "хозяев". И самое пугающее — готовность некоторых кругов этот диалог вести.

"Параллельно происходит то, что я сейчас вам описал. Нас вытесняют со всех энергетических мировых рынков. Потом останется только наша собственная территория. Американцы к нам придут и скажут, что они за сотрудничество с нами. Но если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учётом и наших интересов, то и они должны учитывать наши. Пока мы этого не видим. За пределами российских богатств тоже должны уважать", — предупреждает Лавров.

Это звучит как приговор иллюзиям. Пока НАТО расширяется на север, поглощая Финляндию и Швецию, американцы рассчитывают получить доступ к недрам России как плату за "замирение" на Украине. Это финал, который удовлетворит компрадорскую часть элиты, но поставит крест на России как на суверенной державе. Системе пора перестать смотреть на Запад, где у многих "домики" и счета, и вспомнить базу: слабых всегда бьют.

"Запад признает только силу и технологии. Если мы не переведем природную ренту в ИИ и собственные станки, нас просто съедят по частям, как это было с Ираком", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о позиции МИД

Почему Лавров говорит о "колониальном" подходе США?

Потому что Вашингтон игнорирует международные нормы, используя санкции и силу для захвата энергетических рынков, как это было в Венесуэле и Иране. Система глобального доминирования требует постоянной подпитки чужими ресурсами.

Верит ли Россия обещаниям Запада по Украине?

Нет. Лавров четко дал понять: США — это люди, которым нельзя доверять. Любые их обещания экономических благ в обмен на уступки — это ловушка для примитивной жадности олигархата.

Кого Лавров считает главными союзниками России?

Армию, флот, ВКС и новые технологические рода войск (БПЛА). Из внешних партнеров поддержка чувствуется от стран, которые сами находятся под давлением США, таких как Иран или КНДР.

Что министр имел в виду под словами "слабых бьют"?

Это призыв к немедленной технологической модернизации. Либо Россия станет лидером в сфере ИИ и новейших технологий, либо ее территория станет объектом дележа между западными корпорациями.

