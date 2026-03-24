Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает

Пока Дональд Трамп пытается всех убедить, что ведёт переговоры с Ираном, а тот, в свою очередь, всё отрицает, Израиль в этом конфликте идёт своей дорогой.

Фото: iaf.org.il by Amit Agronov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Израильская ВВС

Напряжение вокруг Ирана и позиция Израиля

Непримиримая линия Тель-Авива против Тегерана может привести к более серьёзной эскалации. Об этом активно говорят многие военные аналитики, в том числе на Западе.

В частности, Лоуренс Вилкерсон, отставной полковник армии США, ссылаясь на свои источники в израильских кругах, утверждает, что Тель-Авив готовит нечто особенное для Ирана. А что это может быть, спрашивает сам у себя американский полковник, если не ядерное оружие.

То самое оружие, о котором когда-то давным-давно Голда Меир, израильский премьер-министр, произнесла крылатую фразу: "Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим".

Казалось бы, мировое сообщество не должно допустить ядерной эскалации. А если Израиль это сделает так, что никто не поймёт или не заметит, или сделает вид, что не заметит?

Взрыв в Сирии и первые версии

Вспомним один случай, произошедший в декабре 2024 года в Сирии, в то самое время, когда власть Башара Асада стремительно пикировала вниз.

Как мы помним, внутренними разборками в Сирии активно воспользовался Израиль. Помимо занятия некоторых районов подразделениями сухопутных войск, Израиль нещадно равнял с землёй все арсеналы сирийской армии, объекты ВПК Сирии, аэродромы, огневые позиции ПВО.

В общем, всё то, что могло в дальнейшем помешать Израилю всецело контролировать территорию Сирии.

В один из дней этой кампании в районе российской военно-морской базы в Тартусе произошёл мощный взрыв. Разные источники сообщали различные версии. Кто-то говорил об уничтожении завода по производству ракет "Скад", кто-то — о взрыве склада боеприпасов.

Причём эта новость сопровождалась видеокадрами мощной вспышки во время взрыва, что, естественно, дало повод для конспирологических мыслей следующего рода — Израиль применил ядерное оружие малой мощности.

Реакция и отсутствие подтверждений

Однако эта ядерная версия не получила дальнейшего распространения в мировых СМИ. И всё же некоторые издания второго эшелона пытались эту тему разгонять. Но, хотя при этом упоминались факты повышения радиационного фона на Кипре, прошло несколько дней — и про этот взрыв все забыли.

Учитывая, что взрыв происходил в непосредственной близости от российской военно-морской базы в Тартусе, логично предположить, что природа взрыва нашим военным известна. И если бы это был реально ядерный взрыв малой мощности, то в любом случае наши службы РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) это бы зарегистрировали.

А значит, учитывая особую чувствительность ядерных вопросов для руководства России, об этом было бы немедленно заявлено на международных площадках. Однако ничего подобного мы не слышали. Значит, и ядерного взрыва не было.

Конспирология и гибель генерала

Если только не было решено этот факт скрыть. Например, израильская сторона попросила ведущих мировых лидеров не развивать эту тему. Это могло быть под разным предлогом: несанкционированное применение, случайно так вышло, больше не повторится и так далее.

Посыл понятен — не надо тревожить мировое сообщество. Ну и, понятно, шумиха подобного рода в Восточном Средиземноморье могла бы сильно повлиять на курортную отрасль региона.

Обычно такие случаи, связанные с оружием массового поражения, у нас заострял начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов. Но он тоже ничего не заявил. Впрочем, он уже не мог ничего заявить.

По странному стечению обстоятельств, взрыв в Тартусе произошёл 16 декабря 2024 года, а 17 декабря генерал погиб в результате подрыва у подъезда собственного дома.

Если эти два случая связать, то возникает очень много поводов для конспирологии, но мало ли каких совпадений не бывает в этом мире. Тем более генерал мешал многим.

Генерал Кириллов был известен как честный и принципиальный человек, который всегда заострял внимание на проблемах биологического и химического оружия, и, в первую очередь, в контексте Украины. Но наверняка были представители и других сторон, которые хотели ему навредить.

Возможные сценарии и перспективы

Трудностью в идентификации взрыва в Сирии является то, что затем происходила детонация, что очень удобно для сокрытия. Да и территория ныне находится в опасной зоне внутрисирийского конфликта. Поди разберись сейчас, что туда прилетело.

Собственно, к такой же маскировке Израиль может прибегнуть в случае, если всерьёз решит нанести удар по Ирану. Если целью будет склад боеприпасов, то последующая детонация может скрыть следы "ядерки". Но факт ядерного заражения скрыть будет трудно, хотя тут Израиль сможет сослаться на то, что вся радиация пошла от иранских ядерных материалов.

Впрочем, отставной полковник Вилкерсон уверяет, что есть способы минимизировать это самое радиоактивное заражение, по крайней мере, ограничить его небольшой зоной. Другое дело, говорит тот же военный эксперт, что для достижения своих целей Израилю придётся нанести 10-15 таких ударов, ибо один взрыв ничего не решит.

В качестве носителя ядерного боеприпаса могут выступить крылатые ракеты, запущенные из подводного положения с израильских подводных лодок. Позиции субмарин могут находиться как в восточной части Средиземного моря, так и непосредственно в Индийском океане у берегов Ирана.

Что ж, нам остаётся только гадать и надеяться, что ядерной эскалации не случится. Но вот что интересно: за последние годы популярный вопрос о существовании у Израиля ядерного оружия плавно и незаметно трансформировался в вопрос — а в каком случае или когда Израиль его применит. Окна Овертона работают незаметно.