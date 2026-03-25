Тени Йокосуки шепчут о прошлом: Германия и Япония строят правовую базу для войск друг у друга

Германия и Япония готовят соглашение о более тесном военном сотрудничестве. Исторические параллели напрашиваются.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Министр обороны ФРГ Борис Писториус

Германия и Япония снова стали единомышленниками

В ходе поездки в Японию министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил заключить полномасштабный договор, который создаст правовую базу для упрощенного размещения войск на территории друг друга. Это устранит бюрократические барьеры для проведения совместных учений и операций.

"Важность тесного сотрудничества между странами-единомышленниками, такими как Япония и Германия, сейчас выше, чем когда-либо", — сказал он, выступая на военной базе в Йокосуке.

Стороны договорились "создать механизм постоянных оборонных консультаций для оперативного реагирования на кризисные ситуации в режиме реального времени". Партнёрство охватывает сухопутные, морские и воздушные силы, а также совместные разработки вооружений. Как пишет Financial Times, Volkswagen хочет вместе с израильской Rafael вернутся к производству оружия, как в 30-40-е годы прошлого столетия. Тогда VW производила военные автомобили и ракету V1 для гитлеровского вермахта. Сегодня речь идёт пока об аналоге израильского комплекса "Железный Купол".

Министры также обсудили возможность совместных усилий по обеспечению свободы навигации, в частности в Ормузском проливе включая разминирование.

Проигравшие во Второй мировой войне надеются на реванш

Сближение Берлина и Токио неизбежно вызывает ассоциации с "осью Берлин -Рим -Токио" 1930-х годов. В ней было "разделение труда". Нацистская Германия, в основном, опустошала Европу, а имперская Япония разоряла Азию.

Фраза канцлера Фридриха Мерца о том, что "Германия возвращается", подкрепляется созданием крупнейшей армии в ЕС. Япония, в свою очередь, отказывается от десятилетий пацифизма, принимая крупнейший оборонный бюджет со времен Второй мировой войны. Токио открыто заявляет, что "чрезвычайная ситуация на Тайване — это чрезвычайная ситуация для Японии". Эта риторика подкрепляется строительством новых военных баз на островах Исигаки и Мияко, которые находятся в непосредственной близости от Тайваня.

Как и в прошлом веке, союз обосновывается противостоянием общему идеологическому и военному противнику, тогда — Коминтерну, сегодня — "оси Москва-Тегеран-Пекин". Обе страны — мировые промышленные лидеры. Их военное соглашение означает создание замкнутого цикла производства высокотехнологичного оружия, независимого от США, что также напоминает попытку создания самодостаточного военного блока. Визиты немецких кораблей в Йокосуку и совместные учения в Тихом океане воспринимаются как реваншизм, упакованный в современную обертку "защиты демократии". Немаловажно, что общественное мнение в обеих странах настроено против России и Китая.

Одно утешает, что Германия всегда была на неправильной стороне истории, а Япония сделала неправильные выводы после разрушения Хиросимы и Нагасаки американскими ядерными бомбами.