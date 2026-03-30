Дроны на экспорт: Киев пытается превратить военный опыт в новый источник влияния

Киев активно предлагает свои разработки для борьбы с беспилотными угрозами странам Персидского залива, но сотрудничество не имеет значимых перспектив.

Зеленский предложил противникам Ирана помощь

Зеленский посетил Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию в период войны с Ираном, предлагая опыт ВСУ в борьбе с БПЛА.

Информация из стран Персидского залива указывает на то, что они сталкиваются примерно с тремя беспилотниками на каждую баллистическую ракету, запущенную Ираном. Эти БПЛА самолётного типа, стоимость которых варьируется от 20 000 до 50 000 долларов в зависимости от модели, продемонстрировали способность уклоняться от систем противовоздушной обороны, что привело к потерям среди американских войск, уничтожению ценных радиолокационных систем и нанесению ущерба гражданской инфраструктуре и экономическим объектам.

Киев предложил монархам Залива свой опыт борьбы с иранскими БПЛА (дроны-перехватчики, имеющие алгоритмы захвата цели и высокоскоростные двигатели и системы РЭБ), преследуя несколько целей.

1. Киев рассматривает возможность обмена своих инновационных недорогих дронов на дорогостоящие ракеты-перехватчики для систем Patriot, которые есть в распоряжении стран Персидского залива.

2. Зеленский ищет финансирование для своих программ производства БПЛА.

3. Также он стремится сменить имидж Украины с "получателя помощи" на "поставщика технологий". Зеленский подчеркнул, что "реальная безопасность строится на партнерстве", то есть налицо стремление обеспечить лояльность США и Европы.

Цели Запада и Украины не совпадают

Однако лояльность присутствует, когда цели совпадают. В данном случае, США и Европа сами хотят продавать свои технологии арабам, им совершенно не нужен конкурент. 17 марта президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии интереса к сотрудничеству с Украиной по БПЛА, а вчера прозвучало мнение от генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера о том, что украинские БПЛА собираются "домохозяйками на кухнях с помощью 3D-принтеров". Известно в этой связи, что американская оборонная компания Epirus разрабатывает системы, способные выводить из строя электронику беспилотников. Есть также европейский стартап Frankenburg, работающий над производством самолетов-перехватчиков для борьбы с беспилотниками по ценам, сопоставимым или близким к стоимости беспилотников Shahed.

Конечно, украинские аналоги стоят 2500 долларов, а американские и европейские — на порядок больше, но шейхи богатые — не отвертятся от "сотрудничества". Кроме того, они уже сепаратно сотрудничают с украинскими производителями Skyfall и Wild Hornets (крупнейшая на Украине) о приобретении систем противодействия беспилотникам и дронов-перехватчиков. Зеленский предупредил, что это недопустимо.

Поэтому, скорее всего, монархи заинтересованы лишь в прямом участии военнослужащих ВСУ в отражении иранских атак с передачей опыта. Зеленский объявил о направлении групп с беспилотниками с целью защиты американских военных объектов в Иордании, а также об оказании поддержки Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Катару. Иран подтвердил это, нанеся удар по базе украинских БПЛА в Дубае.

Но даже если украинские БПЛА будут задействованы, то надо будет и создавать сложную сеть мониторинга. Это требует сложной инфраструктуры, которую нелегко быстро перенести в другие страны.

Отношения с Россией в Заливе тоже учитывают

Есть и ещё одна причина монархам быть осторожными. Издание Аlarab. co. uk цитирует директора Института по делам Персидского залива в Вашингтоне Али Аль-Ахмеда, который считает, что Саудовская Аравия в условиях блокады будет придавать особое значение своим отношениям с Россией для поддержания цен на нефть, поэтому любое саудовско-украинское сотрудничество вряд ли значительно расширится.

Учитывая указанные политические и технические аспекты сотрудничества с Украиной, страны Персидского залива, вероятно, предпочтут избегать любых шагов, которые могли бы быть истолкованы как прямая провокация в отношении России, а также США, особенно учитывая резко критическое отношение Трампа к Украине в последнее время.

Сотрудничество Киева с ними, в итоге, выльется в пиар акцию и нанесёт обороноспособности Украины ущерб отвлечением с фронта опытных дронщиков.