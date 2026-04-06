Любовь Степушова

Несостыковки в легенде вызывают сомнения в истинной причине операции по спасению экипажа F-15 в Иране

В пустыне Исфахана разыгралась таинственная драма по "спасению пилота", цели которой вызывают куда больше вопросов, чем официальные отчеты штабов.

Теперь победа США в войне с Ираном — это спасение двух лётчиков

США потеряли по меньшей мере 4 самолёта во время операции по спасению двух членов экипажа F-15E, включая 2 военно-транспортных самолёта C-130J, 1 штурмовик A-10 Warthog, а также несколько вертолётов.

В американских СМИ утверждается, что 2 самолета MC-130J были преднамеренно уничтожены американскими войсками на заброшенной взлетно-посадочной полосе в провинции Исфахан, где был организован так называемый передовой пункт вооружения и дозаправки (FARP). Причиной стало то, что самолеты застряли в песке и не смогли взлететь, поэтому были взорваны. Оба члена экипажа F-15Е (лётчик и стрелок), по сообщениям из США, были успешно спасены и вывезены с территории Ирана к 5 апреля. Однако доказательств этому нет.

Иран утверждает, что сбил многие транспортные средства, во всяком случае на распространённых видео у вертолётов лопасти вывернуты так, как это бывает при долгом падении.

В операции участвовали сотни бойцов спецназа и других военнослужащих, а также десятки самолетов, что, как утверждается многими экспертами, не соответствует уровню и задачам спасения одного человека.

Это была явно пиар-акция, чтобы президент Дональд Трамп мог написать несколько победных фраз, привлекающих широкую общественность, продвигая нарратив, что "ни один солдат не был и не будет оставлен в беде", на фоне неудач в "открытии" Ормузского пролива и неспособности снизить военный потенциал Ирана.

В Иране считают, что у операции была другая цель

Существует и другая версия, её выдвигает, в том числе иранское руководство. Незадолго до инцидента, в марте, Трамп рассматривал план наземной операции спецназа по изъятию и вывозу обогащённого урана из Ирана. Дело в том, что в 30 км от импровизированного аэродрома в Исфахане находится один из крупнейших ядерных центров Ирана.

По данным разведки США и МАГАТЭ, именно там в подземных туннелях хранится значительная часть иранского урана, обогащенного до 60% — около 400-450 кг. Посадка в 30 км от туннелей — это практически на месте. Транспортные самолёты огромны и могут перевозить квадроциклы, что позволило бы добраться до тоннелей за меньше, чем час. Этим способом можно обойти ПВО Ирана, расположенного непосредственно около объекта.

Настоящая операция по вывозу урана, по оценкам аналитиков, заняла бы от нескольких дней до недель и потребовала бы участия тысяч военнослужащих для удержания периметра. И они сейчас концентрируются в странах Персидского залива.

Никто не знает, какие выводы сделал Трамп

"Последние 48 часов дают некоторое представление о том, что могут представлять собой наземные операции США на территории Ирана с точки зрения возможностей Ирана, рисков и масштабов достижения целей", — написал в воскресенье на X Грегори Брю, аналитик Eurasia Group, специализирующийся на нефти и Иране.

По его словам, с одной стороны, затраты на этот инцидент (четыре, а то и семь самолетов) могут свидетельствовать о том, "что риски подобных операций просто слишком велики, чтобы их даже рассматривать".

"С другой стороны, администрация может воспринять успешное извлечение обломков после операций на территории Ирана как доказательство того, что такие операции осуществимы", — добавил он.

То есть сами американские аналитики не знают, что предпримет их иррациональный президент, но заранее ужасаются масштабами потерь, которые похоронят администрацию Трампа.

