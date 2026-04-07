Андрей Николаев

Украина сделала ставку на Джедая: сможет ли дрон изменить ситуацию

Силовые структуры » Военные новости

Практически каждый день Министерство обороны Украины заявляет о принятии на вооружение какого-нибудь очередного супероружия. На этот раз, судя по названию, заявка на победу весьма амбициозная.

Фото: Openverse by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
На службу Украине заступили Джедаи

Новый дрон-перехватчик носит имя Джедай, так звали благородных рыцарей в знаменитой космической саге "Звездные войны". Но поможет ли красивая западная сказка Украине? Конец формы

Что тут можно сказать? Тяга украинского общества к разного рода магическим символам и сказкам, видимо, неизлечима. Зло любит рядиться в белые одежды, впрочем, чернота все равно просматривается через многочисленные дырки. Но довольно философии, перейдем к характеристикам этого "чудо-оружия".

Полное название аппарата JEDI Shahed Hunter. Ну и как, наверное, поймет любой пытливый читатель, этот дрон заявлен как гроза "Шахедов", то есть, по нашему, "Гераней".

Также в перечне целей, который может уничтожать украинский Джедай декларируются:

  • "Гербера";
  • Zala;
  • Supercam.

Специального устройства для запуска дрон не требует и взлетает как космический корабль из мультиков нашего детства, находясь в вертикальном положении на четырех точках опорах.

Такая автономность позволяет применять дрон без участия наземных расчетов. Достаточно заранее разместить беспилотники группами на различных площадках, и далее они будут находиться в режиме ожидания до команды на запуск при появлении воздушных целей.

Собственно, такая концепция не нова. Так называемые дроны "ждуны" давно уже используют ВСУ непосредственно на линии фронта для организации. Правда, там они применяются по наземным целям.

Характеристики дрона:

  • масса — чуть более 4 кг;
  • полезная нагрузка — 500 г;
  • скорость — 350 км/час;
  • максимальная высота — 6 км;
  • радиус действия — 40 км.

Данные о цели дрон получает от радиолокационной станции обнаружения, после чего передается под управление наземной станции наведения. Аппарат также оснащен дневной телевизионной камерой и ночным тепловизором.

Совокупность этих характеристик, по мнению противной стороны, позволит эффективно бороться с российскими ударными дронами типа "Герань".

Говоря об этом новом беспилотнике, представители ВСУ заявляют, что это не просто дрон, а "часть новой украинской доктрины доступного по цене противодействия ударам с воздуха, в которой программное обеспечение, датчики, распределенные пусковые группы и массовое производство объединяются, чтобы нейтрализовать один из самых эффективных российских ударных инструментов дальнего действия".

Ну, посмотрим-посмотрим, цыплят по осени считают.

А пока вернемся к нашим сказочным героям — Джедаям. Следует напомнить украинской стороне, что Джедаи изначально не были воинами, а скорее философами, исследователями. Главной целью они видели сохранение мира, а конфликты старались разрешать исключительно словом, только в крайних случаях прибегая к оружию.

Не кажется ли вам, что все это очень здорово напоминает одну страну, в которой мы все дружно живем. Именно такое видение мира, построенное на бесконфликтных способах взаимодействия, уже многие десятилетия продвигает Россия, не говоря уже о позднем Советском Союзе.

А вот украинская политика последних десяти-двенадцати лет как-то не очень смахивает на джедайскую философию. Так и кто после этого Джедай? Одним словом, какое благое название себе ни прилепишь, как ни назовись, а не получаются из всушников воины света. Ну, никак.

Именно зло, раньше всего, старается натянуть на себя личину воинов света. Ибо реальным защитникам мира и добра нет нужды придумывать себе образы.

Либо военные маркетологи на Украине еще не вышли из возраста детского сада. Тогда что дальше? Ждем новых сказочных героев?

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Украина сделала ставку на Джедая: сможет ли дрон изменить ситуацию Андрей Николаев
