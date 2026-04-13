Любовь Степушова

Трамп вводит блокаду иранских портов, Иран готовит противокорабельные ракеты

Силовые структуры » Военные новости


Президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива 13 апреля по аналогии с мерами, которые ранее вводились против Венесуэлы. 

Фото: commons.wikimedia.org by Cpl. Gary Jayne III, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блокада блокады Ормузского пролива начинается

Блокада, по данным Центрального командования США (ЦЕНТКОМ) будет применяться к судам всех стран, входящих или выходящих в/из иранских портов и прибрежных районов, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе. Отмечается, что "свободный проход" через Ормузский пролив сохранится для судов, которые входят и выходят из портов других стран, и не платят Ирану пошлину. До настоящего времени Иран контролировал пролив, с помощью собственной блокады.

Белый дом серьёзно и ранее рассматривал вариант блокады иранской нефтяной торговли. Специальной для этой задачи в регионе уже развернуто несколько американских "литоральных" боевых кораблей LCS-1 Freedome и LCS-2 Independence. Авианосные группы также подтягиваются, но Пентагон сильно обеспокоен возможными ударами иранскими противокорабельными баллистическими ракетами, которые ещё не применялись.

Иран пригрозил строго наказать военный флот США

Командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани в воскресенье охарактеризовал угрозу Трампа ввести военно-морскую блокаду Ормузского пролива как "очень нелепую и смехотворную".   Он добавил, что военно-морские силы Ирана следят за всеми передвижениями армии США в регионе. Также в воскресенье Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил, что любые военные суда, которые намереваются приблизиться к Ормузскому проливу под любым предлогом или под видом, будут считаться нарушением режима прекращения огня и будут "строго наказаны".

Кроме того, Иран заявил, что ни один порт в Персидском заливе не будет в безопасности, если США начнут физически задерживать танкеры. То есть он разбомбит порты Саудовской Аравии и других.

Иран имеет пути обхода американского кордона

Идентификация "правильных" танкеров практически невозможна. Иран продолжает использовать сеть судов, работающих под иностранными флагами и без включенных транспондеров AIS, что затрудняет их отслеживание. 

Также Иран помимо морской границы, имеет сухопутную, протяжённостью 6 тысяч километров, где логистика экспорта и импорта товаров расположена и функционирует более чем в 20 точках, кроме южных регионов, что обеспечивает связь со многими странами Азии и Европы.

Эксперты считают, что США стреляют себе в ногу

Многие аналитики называют новое действия США выстрелом себе в ногу, что приведет к скачку цен на нефть и сделает жизнь американцев труднее. Эксперты ClearView Energy Partners предупреждают о неизбежном скачке цен из-за дефицита предложения. Нефть марки Brent уже поднималась выше $119 за баррель. Эксперт по судоходству Ларс Йенсен (Vespucci Maritime) считает, что блокада может иметь мизерный эффект, так как трафик через пролив и так практически остановился из-за войны, а компании, платившие Ирану пошлины, и без того находились под санкциями.

Сенатор Марк Уорнер выразил сомнение в том, что блокирование пролива заставит Иран его открыть: "Я не вижу здесь логической связи", отметил он.
Политолог Джо Сиракуза заявляет, что блокада — это фактически объявление войны и незаконный процесс с точки зрения международного права.

По мнению эксперта Даны Строул из Вашингтонского института, миссия крайне сложна для выполнения в одиночку и вряд ли будет устойчивой в долгосрочной перспективе. Аналитики также указывают на риск разрыва с союзниками (Европа, Япония), которые могут пострадать от действий США больше, чем сам Иран.

Блокада Трампом объявлена после провала переговоров Иран-США в выходные в Пакистане по урегулированию кризиса.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
