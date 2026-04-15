План Барбаросса 2.0. Мерц и Зеленский запускают производство дальнобойных ракет

Германия приступает к формированию украинского военного потенциала на базе немецких технологий и мощностей, бросая России вызов.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц

Украина стала одной из федеральных земель Германии

Владимира Зеленского встречали в Берлине на красной дорожке и с военными почестями (хотя визит был рабочим), вызывая в памяти кадры из мультфильма, где буржуины в немецких касках ублажали мальчиша-плохиша за предательство.

Он обнимался, улыбался и блистал уверенностью, что здесь он свой и что Германия будет сражаться на стороне азовских* нацистов — наследников гитлеровского союзника — дивизии "Галичина"*. И ответная любвеобильная реакция была таковой, что можно было подумать, что Украина стала одной из федеральных земель Германии.

Сошлись они на ненависти к России. Канцлер Фридрих Мерц не раз прямо заявлял, а ушедший Орбан категорично это подтверждал, что Европа готовится к войне с русскими. Мерц провозгласил превращение Бундесвера в "самую мощную конвенциональную армию в Европе" и для этого была запущена программа перевооружения стоимостью около 1 трлн евро.

Германия втягивается в войну с Россией

По итогам визита Зеленского, Германия обязалась финансировать контракт с американской компанией Raytheon на поставку нескольких сотен ракет для ЗРК Patriot (модификации PAC-2 GEM-T). Предусмотрена поставка 36 пусковых установок ПВО IRIS-T. Также выделено 300 млн евро для "расширения украинских возможностей для нанесения ударов вглубь территории противника", включая поддержку производства дальнобойных ракет на территории Украины (под это дело отказались от поставок ВСУ "Таурусов").

Запускается производство дронов "среднего радиуса действия" с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). На первом этапе планируется выпуск 5000 единиц. Дополнительно подписан меморандум об обмене цифровыми данными боевых действий (платформы Avengers и DELTA), что позволит немецким производителям быстрее модернизировать технику. Выделен новый транш в 4 млрд евро.

То есть речь идёт не просто о поставках партий вооружений, а об участии Германии в формировании украинского оборонного потенциала на базе немецких технологий и мощностей. Для России это огромный вызов, так как Берлин начинает бурную милитаризацию и возвращает себе роль активного военного игрока. Несомненно, к этим соглашениям подтянуться оборонные компании других стран Запада, которые будут использовать Украину как полигон для ускоренного перевооружения и обучения своих армий.

И это всё делается с хорошим настроением, эйфорией при мысли о том, что они, наконец, победят Россию. Не случайно канцлер заявил, что хочет депортировать украинских беженцев, чтобы они могли умереть на поле боя и дали возможность вернуть воинскую повинность, составить и реализовать план "Барбаросса 2.0".

Европейские элиты не верят в красные линии Москвы

Германия и вся политическая каста Европы полностью вовлечены в помощь Украине, потому что на карту поставлено их будущее. Минимум двадцать процентов из 300 млрд евро европейской помощи были украдены командой Зеленского и переданы обратно в виде взяток, что непременно всплывёт при капитуляции киевского режима.

Российские власти понимают риски. Глава МИД РФ Сергей Лавров публично выразил обеспокоенность планами Берлина, проводя аналогии с военным усилением Германии в XX веке и его катастрофическими последствиями. Президент РФ Владимир Путин пообещал адекватный ответ ещё в прошлом году, однако никаких конкретных предложений высказано не было. В Берлине не верят, что Москва способна на военный ответ, если дальнобойные германо-украинские БПЛА и ракеты полетят на Москву.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

