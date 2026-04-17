Евросоюз не будет обращать внимание на предупреждение Минобороны РФ по дронам для ВСУ

Власти ЕС "не придали значения" списку заводов по производству дронов для ВСУ в Европе, опубликованному Минобороны РФ. Придётся доказывать его значимость.

Фото: commons.wikimedia.org by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинские солдаты

Евросоюз уверен, что Москва не ударит по его военным заводам

Пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Хиппер заявила, что ЕС не будет придавать значения заявлениям России (списку Минобороны) и вместо этого сосредоточится на поддержке Украины и укреплении собственной обороны. Она призвала Москву к участию в мирном процессе и указала на экономический кризис в России, отметив, что дефицит бюджета в начале 2026 года увеличился почти вдвое.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заметил, что не сомневается в том, что Соединенные Штаты придут на помощь "в случае нападения России". В ходе официального визита в Вильнюс в четверг Певкур заявил агентству Reuters: "Да, я доверяю США, и да, я доверяю всем нашим союзникам".

Европа стоит на линии огня

Однако в экспертной среде и европейских столицах царит тревога. Британский политик Джим Фергюсон заявил о серьезном сдвиге в отношениях Москвы и Брюсселя.

"Европа теперь на линии огня, поскольку Россия сделала прямое предупреждение. Это означает, что, по мнению Москвы, местоположение предприятий больше не сможет их защитить", — написал на своей странице в социальной сети X Фергюсон.

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка 16 апреля вызвал российского посла в Праге, чтобы "разъяснить эти заявления чешской стороне", — говорится в заявлении МИД.

Британские СМИ пишут, что Москва теперь рассматривает военно-промышленные объекты в странах НАТО как законные цели, что свидетельствует об изменении её доктрины в отношении "сдерживания" альянса. По мнению экспертов, под удар может попасть стратегически важная база Королевских ВВС в Милденхолле, графство Саффолк, располагающая "значительными британскими и американскими военными активами".

В интервью BBC посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что верит в разумных людей в Лондоне, "которые не допустят дальнейшего усиления напряженности в Европе".

"Мы все должны думать о диалоге, о переговорах, но здесь, в Лондоне, они вообще не хотят вступать в диалог", — сказал российский дипломат.

По его словам, недавний шаг Британии по отправке 120 тыс. беспилотников на Украину "только продлит страдания на Украине, продлит войну".

Значимость предупреждения Минобороны нужно доказывать

Заявление Минобороны РФ с адресами предприятий в Британии, Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции, осуществляющих производство комплектующих для украинских БПЛА, последовало после заключения Владимиром Зеленским в ходе турне в Европе ряда договоров на производство дальнобойных дронов и заявления Кирилла Буданова* о том, что европейская промышленность обеспечивает дальние атаки ВСУ, что "меняет характер войны."

Российская сторона расценила эти действия как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на европейском континенте. На протяжении четырёх лет СВО Европа увеличивала оружия поставки на Украину, и сегодня количество таких компаний и стартапов стало огромным. И почти все они перестали скрывать свою причастность. Это не просто заводы, которые были и продают оружие всем, а конкретные совместные предприятия, работающие на ВСУ.

Главный вопрос: что дальше? Список Минобороны это, конечно, не призыв немедленно нанести удар по указанным целям. Есть более креативные методы борьбы с подобными вещами, например удары по логистике, так как перевозки дронов самолётного типа не скроешь. Переходы на польской границе, в Карпатах, в Румынии, порты в Одессе, должны быть разрушены до основания. Да и диверсии различного типа в военное время никто не отменял.

* внесён в список террористов и экстремистов в РФ

Читайте канал автора "Экспертиза от Степушовой".