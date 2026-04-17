Власти ЕС "не придали значения" списку заводов по производству дронов для ВСУ в Европе, опубликованному Минобороны РФ. Придётся доказывать его значимость.
Пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Хиппер заявила, что ЕС не будет придавать значения заявлениям России (списку Минобороны) и вместо этого сосредоточится на поддержке Украины и укреплении собственной обороны. Она призвала Москву к участию в мирном процессе и указала на экономический кризис в России, отметив, что дефицит бюджета в начале 2026 года увеличился почти вдвое.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заметил, что не сомневается в том, что Соединенные Штаты придут на помощь "в случае нападения России". В ходе официального визита в Вильнюс в четверг Певкур заявил агентству Reuters: "Да, я доверяю США, и да, я доверяю всем нашим союзникам".
Однако в экспертной среде и европейских столицах царит тревога. Британский политик Джим Фергюсон заявил о серьезном сдвиге в отношениях Москвы и Брюсселя.
"Европа теперь на линии огня, поскольку Россия сделала прямое предупреждение. Это означает, что, по мнению Москвы, местоположение предприятий больше не сможет их защитить", — написал на своей странице в социальной сети X Фергюсон.
Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка 16 апреля вызвал российского посла в Праге, чтобы "разъяснить эти заявления чешской стороне", — говорится в заявлении МИД.
Британские СМИ пишут, что Москва теперь рассматривает военно-промышленные объекты в странах НАТО как законные цели, что свидетельствует об изменении её доктрины в отношении "сдерживания" альянса. По мнению экспертов, под удар может попасть стратегически важная база Королевских ВВС в Милденхолле, графство Саффолк, располагающая "значительными британскими и американскими военными активами".
В интервью BBC посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что верит в разумных людей в Лондоне, "которые не допустят дальнейшего усиления напряженности в Европе".
"Мы все должны думать о диалоге, о переговорах, но здесь, в Лондоне, они вообще не хотят вступать в диалог", — сказал российский дипломат.
По его словам, недавний шаг Британии по отправке 120 тыс. беспилотников на Украину "только продлит страдания на Украине, продлит войну".
Заявление Минобороны РФ с адресами предприятий в Британии, Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции, осуществляющих производство комплектующих для украинских БПЛА, последовало после заключения Владимиром Зеленским в ходе турне в Европе ряда договоров на производство дальнобойных дронов и заявления Кирилла Буданова* о том, что европейская промышленность обеспечивает дальние атаки ВСУ, что "меняет характер войны."
Российская сторона расценила эти действия как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на европейском континенте. На протяжении четырёх лет СВО Европа увеличивала оружия поставки на Украину, и сегодня количество таких компаний и стартапов стало огромным. И почти все они перестали скрывать свою причастность. Это не просто заводы, которые были и продают оружие всем, а конкретные совместные предприятия, работающие на ВСУ.
Главный вопрос: что дальше? Список Минобороны это, конечно, не призыв немедленно нанести удар по указанным целям. Есть более креативные методы борьбы с подобными вещами, например удары по логистике, так как перевозки дронов самолётного типа не скроешь. Переходы на польской границе, в Карпатах, в Румынии, порты в Одессе, должны быть разрушены до основания. Да и диверсии различного типа в военное время никто не отменял.
* внесён в список террористов и экстремистов в РФ
