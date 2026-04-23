Андрей Николаев

Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед

Силовые структуры » Военные новости

НАТО усиливает внимание к подводному пространству, делая ставку на новые технологии и автономные системы. Очередным шагом стал проект подводного дрона "Логгерхед", за которым стоит британская компания HonuWorx. Формально речь идёт о разработке и испытаниях, но за этим просматриваются более широкие военные задачи и новая логика ускоренного внедрения вооружений.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Треснувший иллюминатор батискафа

Сигналы НАТО о развитии подводных дронов

Со стороны НАТО видно всё больше сигналов о развитии подводных дронов. Накануне служба быстрого внедрения НАТО сообщила о разработке новой подводной робототехнической системы. Создателем этого аппарата станет британская компания HonuWorx, и дрону уже дали имя Логгерхед, так называется один из видов морской черепахи.

Смысл названия и общий тренд

Впрочем в английском языке есть и более конкретное значение этого слова "тупоголовый". Что англичане имели в виду, время покажет. Но сам факт, что НАТО всё большее внимание уделяет освоению подводной стихии говорит о многом.

Стадия проекта и особенности разработки

Этот проект — пока ещё не готовое изделие. А лишь контракт на исследование и разработку, но нюанс в том, что этот аппарат будет разрабатываться по ускоренной модели, при этом базовая платформа уже существует.

Создание структуры DIANA

В прошлом году на саммите НАТО в Гааге была создана новая структура, призванная ускорить жизненный цикл разработки новых военных технических систем. Для этой организации была удачно придумана аббревиатура ДИАНА с прицелом на древнее мифологическое обоснование.

Мифологический контекст названия

Нам Диана известна прежде всего как богиня охоты, но её мифологическое значение гораздо шире. Диана — также и богиня растительного и животного мира, и плодородия, дающая дорогу всему новому. НАТО видимо решило использовать два контекста древнего мифа — охоту и созидание нового.

Компания-разработчик HonuWorx

Исполнитель проекта, британская компания HonuWorx, специализируется на разработке автономных подводных аппаратов и является довольно молодым игроком на этом рынке, но весьма активным. Организация создана в 2020 году, но уже в 2023 году она отметилась первой в мире демонстрацией развёртывания подводного робота с автономной подводной лодки.

От гражданского применения к военному

Изначально компания позиционировалась как оператор по обслуживанию объектов морской энергетики с помощью подводных аппаратов. Но поскольку дроны — это системы двойного назначения, то понятна её миграция в военную сферу.

Адаптация существующего решения

Говоря о задании на разработку, надо понимать, что подводный дрон Логгерхед уже существует. Речь идёт о том, чтобы адаптировать существующее решение под военные нужды НАТО.

Заявление руководства компании

Как заявляет Ли Уилсон, генеральный директор HonuWorx, автономные подводные системы эволюционируют от платформ для сбора данных к предоставлению реальных возможностей, которые потенциально могут изменить порядок проведения конфиденциальных операций на морском дне.

Реальное назначение системы

Западники любят сложные формулировки. Но если переводить уж совсем на язык родных осин, то ясно, что аппарат планируется для проведения специальных операций. Это могут быть и охранные функции, а могут быть и диверсионные.

Секретность и заказчик проекта

В этом смысле вполне естественно, что никто из членов НАТО не хочет распространяться о специальных операциях. Да и заказчиком выступает канадское управление оборонных исследований и разработок. Вроде бы далеко от России, и такой альянс, видимо, призван несколько дистанцироваться от европейских дел.

Ускоренная процедура разработки

Но с другой стороны, этот проект — ещё и тестирование новой ускоренной процедуры разработки и ввода в эксплуатацию новых военных систем, той самой процедуры, которую назвали DIANA. Согласно введённому порядку, срок внедрения новых технологий не должен превышать 24 месяцев.

Связь с безопасностью подводной инфраструктуры

Ну а акцент на обслуживание подводной инфраструктуры здорово перекликается с темой недавней встречей представителей стран НАТО и промышленности в Брюсселе. На ней как раз и обсуждались вопросы безопасности критичной подводной инфраструктуры.

Только это пишется как "их безопасность", а звучит как "опасность для нас".

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев
