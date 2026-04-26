Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои

В Мали не удалось реализовать попытку свержения пророссийского правительства, чему немало способствовал Африканский корпус Минобороны РФ.

Отражение атаки боевиков в Мали

Париж вновь предпринял попытку отыграться

Африканский Корпус (АК) Вооруженных сил России продолжает отражение масштабной атаки исламистов на позиции правительственных сил Мали, сообщает канал "Африканский корпус 2.0".

Военнослужащие действуют совместно с малийскими вооруженными силами и органами правопорядка против масштабной атаки сепартистов из "Фронта освобождения Азавада" и местного филиала "Аль-Каиды"*. Совместно (ориентировочно 10-12 тыс. чел.) они предприняли попытку государственного переворота в Мали.

Это попытка свергнуть прогрессивное правительство, которое сделало ставку на сотрудничество с Россией, изгнав французских неоколонизаторов четыре года назад. С тех пор Париж не успокаивается и раз в полгода спонсирует подобные набеги.

Африканский корпус отстоял все важные позиции

Российские военнослужащие указывают, что на этот раз целями атак стали органы власти, гарнизоны ВС Мали в крупных городах, президентский дворец в Бамако и посты АК. Наступление сопровождалось информационными вбросами в западных СМИ, которые были направлены на дестабилизацию обстановки и дискредитацию России. Однако экс-вагнеровцы удержали все значимые позиции и аэродромы, а также национальный арсенал в городе Кати.

Подчёркивается, что в нападении на города Кидаль и Гао участвуют украинские и европейские военные. Есть данные о том, что они же участвовали и в планировании атаки, но провернуть "сирийский сценарий" не получилось. В Сети публикуют видео вчерашних авиаударов АК по наступающим боевикам.

По ситуации на середину 26 апреля потери исламистов составили уже более 1000 человек. Уничтожено более 100 единиц военной техники противника. Но потерян российский вертолёт, экипаж погиб.

Кидаль не сдан

Западные источники подтвердили стабилизацию обстановки, однако по их словам, АК покинул город Кидаль. Российские бойцы это не подтверждают.

По их оценкам, в Кидале отражены 4 атаки более 1000 боевиков, использовавших более 20 боевых бронированных машин, более 80 пикапов, FPV-дроны, минометы. Один из внешних постов в течении всего прошедшего дня вёл бой в полном окружении, находясь в отрыве от главных сил на удалении 6 км, уничтожив 6 пикапов с вооружением, один пикап был захвачен. Были эвакуированы несколько подобных постов, часть подразделений, перегруппировавшись, отошла на выгодные позиции внутри населенного пункта, чтобы не попасть в окружение. Кадры, которые выдают за сдачу Кидаля на деле является перемещением техники по центру города.

Российские бойцы хвалят бесстрашие обычных малийских граждан. Вчера они преследовали "заблудившихся" боевиков и линчевали их. Сведения о ликвидации министра обороны Садио Камара не подтверждаются.

Сирийский сценарий Мали возможен

Бойцы выражают недовольство комментарием МИД РФ, который даже не упомянул роль Африканского корпуса в отражении атак.

Такая позиция напоминает халатное отношение к Сирии, где всё было "хорошо" вплоть до решительного наступления террористов. В этот раз "сирийского сценария" в Мали удалось избежать, но надо понимать, что следующая атака будет гораздо более масштабной и лучше подготовленной. Надо плотно учить малийскую армию воевать, иначе дело опять закончится репутационными потерями и вытеснением российского присутствия из важнейшего, богатого сырьем региона Сахеля.

*террористическая организация запрещена в РФ

