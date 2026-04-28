Андрей Николаев

Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре

Силовые структуры » Военные новости

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла встреча представителей стран НАТО и европейской промышленности. Тема собрания — обсуждение последствий событий на Ближнем Востоке для безопасности энергетического комплекса и критически важной подводной инфраструктуры.

Фото: flickr.com by Влада на Република Северна Македонија, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беспокойство весьма непраздное. Иран показал всему миру, что у каждой страны есть свои уязвимые места, и это не военные объекты в строгом смысле слова. А всё то, на чем держится экономика: топливно-энергетический комплекс и информационные коммуникации.

Трубы и кабели — как кровеносные сосуды и нервы в человеческом организме. Стоит перерезать или пережать одну из этих ниточек, и человеку станет плохо. Особую остроту проблеме придаёт тот факт, что значительная часть этой инфраструктуры находится на дне морском. Её сложно охранять, если кто-то, имеющий технические возможности, задумается перерезать хотя бы одну ниточку этой сети.

За примерами далеко ходить не надо. Регулярные обрывы кабелей в Балтийском море хорошо это демонстрируют. Причём тут дело даже не в диверсиях, а в якорных зацепах торговых судов. Хотя НАТО и пытается представить это как спецоперации Кремля. Ну а история с "Северным потоком" тоже не требует комментариев.

И вот со своей логикой войны на международную арену вышел Иран: трубопроводы, нефтеперерабатывающие комплексы, опреснительные установки — всё это стало законными целями Тегерана.

Но, по правде говоря, не Иран же это придумал. Привет идейным вдохновителям подрывов "северных потоков". Опять же вспомним про этот газопровод. Запад ещё вдоволь наплачется из-за того, что сам открыл этот ящик Пандоры.

Но вернёмся к встрече в Брюсселе. По конкретике обсуждений пока ничего не известно, кроме общих фраз типа:

  • рассмотрели энергетическую уязвимость;
  • обсудили возможные сценарии.

Среди структур НАТО в обсуждении принимали участие:

  • Центр передового опыта НАТО в области энергетической безопасности;
  • Объединённое военно-морское командование НАТО.

Руководил встречей посол Жан-Шарль Эллерман-Кингомбе. Вот каким образом он подвёл итоги дискуссии:

"В масштабах Североатлантического союза это вопрос не только энергетических рынков. Это вопрос безопасности, устойчивости и готовности, тесно связанный с ключевыми задачами НАТО — сдерживанием и обороной. Энергетическая безопасность имеет жизненно важное значение для обеспечения нашей боеспособности”.

Это хорошо, что НАТО стал беспокоиться. А чего они ждали?

Правда в первую очередь они беспокоятся почему-то лишь о последствиях для своей боеспособности. Но что посеешь, то и пожнёшь. Гораздо полезнее им было бы думать о судьбе обычных людей Европы. Но, увы, слова о человекоцентричности в Европе всё чаще остаются просто словами.

Жалко только, что мы пока не дали ни одного реального повода Европе беспокоиться о своих подводных кабелях и трубах. Даже обидно, что ничего ещё не сделали, а нас уже давно обвиняют. Если уж в подрыве собственных "Северных потоков" обвиняли нас самих.

Но если так ничего и не сделаем, то рискуем опоздать. НАТО продумает систему мониторинга и защиты, и тогда создать угрозу для их критически важной подводной инфраструктуры станет сильно сложнее.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Новости Все >
Осторожно, фальшивки: жители Магнитогорска столкнулись с чересчур креативной рекламой услуг ЖКХ
Коммунальная хитрость обернется ударом по кошельку: штраф составит половину недоплаты
Большая рыбалка в Югре: как поймать трофей и не заплатить огромный штраф
Язык и его орфография создаются не для детей, а для народа… — писала газета Новое время 28 апреля 1904 года
Сладкое работает по-разному: одним дает энергию, других загоняет в метаболическую ловушку
Международны амбиция: как Челябинская область выстраивает партнёрство с королевством Таиланд
Тревога не появляется из воздуха: ее каждый день подкармливает одна незаметная ошибка
Финансовая грамотность спасает детей от взрослой ошибки: подростки рано попадают в денежную ловушку
Майские морозы больше не страшны: простой способ превратить мусор в обогреватель для сада
Лекарственный тупик: почему в аптеках Петрозаводска исчезают важные препараты
Сейчас читают
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Мировая кооперация
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Мир. Новости мира
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Популярное
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну

Микроскопический враг способен за считанные недели уничтожить плоды, превращая здоровые деревья в источник распространения опасной инфекции по всему участку.

У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Последние материалы
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России
Золотистая корочка и сок внутри: мастер-класс по правильной обжарке шашлыка из баранины
Большая рыбалка в Югре: как поймать трофей и не заплатить огромный штраф
Пять уколов против аллергии: как новая российская вакцина меняет лечение
Инфляционный удар по гаджетам: что ждет цифровую корзину россиян в 2026 году
Язык и его орфография создаются не для детей, а для народа… — писала газета Новое время 28 апреля 1904 года
28 апреля: первый фильм Эйзенштейна, Байконур и Анжелика
Сладкое работает по-разному: одним дает энергию, других загоняет в метаболическую ловушку
Слушать внутренние часы: как правильно тренироваться вечером, не жертвуя качеством сна
