Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла встреча представителей стран НАТО и европейской промышленности. Тема собрания — обсуждение последствий событий на Ближнем Востоке для безопасности энергетического комплекса и критически важной подводной инфраструктуры.

Беспокойство весьма непраздное. Иран показал всему миру, что у каждой страны есть свои уязвимые места, и это не военные объекты в строгом смысле слова. А всё то, на чем держится экономика: топливно-энергетический комплекс и информационные коммуникации.

Трубы и кабели — как кровеносные сосуды и нервы в человеческом организме. Стоит перерезать или пережать одну из этих ниточек, и человеку станет плохо. Особую остроту проблеме придаёт тот факт, что значительная часть этой инфраструктуры находится на дне морском. Её сложно охранять, если кто-то, имеющий технические возможности, задумается перерезать хотя бы одну ниточку этой сети.

За примерами далеко ходить не надо. Регулярные обрывы кабелей в Балтийском море хорошо это демонстрируют. Причём тут дело даже не в диверсиях, а в якорных зацепах торговых судов. Хотя НАТО и пытается представить это как спецоперации Кремля. Ну а история с "Северным потоком" тоже не требует комментариев.

И вот со своей логикой войны на международную арену вышел Иран: трубопроводы, нефтеперерабатывающие комплексы, опреснительные установки — всё это стало законными целями Тегерана.

Но, по правде говоря, не Иран же это придумал. Привет идейным вдохновителям подрывов "северных потоков". Опять же вспомним про этот газопровод. Запад ещё вдоволь наплачется из-за того, что сам открыл этот ящик Пандоры.

Но вернёмся к встрече в Брюсселе. По конкретике обсуждений пока ничего не известно, кроме общих фраз типа:

рассмотрели энергетическую уязвимость;

обсудили возможные сценарии.

Среди структур НАТО в обсуждении принимали участие:

Центр передового опыта НАТО в области энергетической безопасности;

Объединённое военно-морское командование НАТО.

Руководил встречей посол Жан-Шарль Эллерман-Кингомбе. Вот каким образом он подвёл итоги дискуссии:

"В масштабах Североатлантического союза это вопрос не только энергетических рынков. Это вопрос безопасности, устойчивости и готовности, тесно связанный с ключевыми задачами НАТО — сдерживанием и обороной. Энергетическая безопасность имеет жизненно важное значение для обеспечения нашей боеспособности”.

Это хорошо, что НАТО стал беспокоиться. А чего они ждали?

Правда в первую очередь они беспокоятся почему-то лишь о последствиях для своей боеспособности. Но что посеешь, то и пожнёшь. Гораздо полезнее им было бы думать о судьбе обычных людей Европы. Но, увы, слова о человекоцентричности в Европе всё чаще остаются просто словами.

Жалко только, что мы пока не дали ни одного реального повода Европе беспокоиться о своих подводных кабелях и трубах. Даже обидно, что ничего ещё не сделали, а нас уже давно обвиняют. Если уж в подрыве собственных "Северных потоков" обвиняли нас самих.

Но если так ничего и не сделаем, то рискуем опоздать. НАТО продумает систему мониторинга и защиты, и тогда создать угрозу для их критически важной подводной инфраструктуры станет сильно сложнее.