Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России

Всё чаще задают вопросы, которые еще пару лет назад казались бы сценарием для голливудского блокбастера: "Развернёт ли коллективный Запад полномасштабную войну против России и когда?" Вопрос не праздный — на фоне информационного шума, гибридной войны против нашей страны с кибератаками и нервных учений НАТО у наших границ он требует хладнокровного, рассудочного, чёткого ответа.

Во-первых, коллективного Запада не существует, каждый действует в своих интересах. Для США главный противник — не Россия, а Китай, а без них у миньонов НАТО, ЕС и Японии кишка тонка.

Миф №1: "коллективный Запад" как единый кулак

Самая опасная иллюзия — верить в то, что Брюссель, Вашингтон, Париж, Берлин, Лондон или Токио действуют как монолит. На деле же мы наблюдаем классическую "дисфункцию союзников". Внутри НАТО зреет раскол: страны Южной Европы не хотят замораживать свои экономики ради эстонских перевалочных пунктов, Германия мечется между деиндустриализацией и необходимостью дешёвого газа, а Франция традиционно пытается сохранить видимость суверенитета.

"Коллективный Запад" не может договориться даже о том, как распределить квоты на артиллерийские снаряды для ВСУ, не говоря уже о координации ударов по такой цели, как Россия. Война — высшая, предельная форма политики, и если в "мирной" повестке у них нет единства, то в кризисной ситуации каждый побежит спасать себя.

Миф №2: американский "зонтик" трещит по швам

Ключевая проблема — стратегия Вашингтона, и главный противник для США сегодня — не Россия, а Китай. Давайте назовём вещи своими именами: экономика КНР (по ППС) давно обогнала американскую. Технологический суверенитет Пекина, скорость строительства флота и ракетных сил НОАК таковы, что Пентагон честно, хотя и не всегда публично признаёт: победа в Тихоокеанском регионе больше не гарантирована.

Воевать на два фронта — против Пекина и Москвы — это самоубийственно даже для Соединённых Штатов. Американские аналитики (например, корпорация RAND) прямо указывают: одновременный конфликт с двумя ядерными державами в разных частях света не имеет сценария победы. Поэтому все военные ресурсы, которые Пентагон теоретически мог бы бросить на европейский театр, зарезервированы под Тайваньский пролив и Южно-Китайское море.

Миф №3: европейский "лев" оказывается "кишкой"

Что останется от "коллективного Запада" без США? Евросоюз и постбрекзитная Британия. Способны ли они в одиночку развернуть полномасштабную войну против России?

Ответ известен: европейские армии — это красивые витрины с малым числом боеготовых бригад и катастрофической нехваткой боеприпасов. Склады были опустошены поставками Киеву, а оборонная промышленность ЕС застыла в бюрократических согласованиях. Япония, которую тоже призывают к "походу на Восток", пока ещё имеет пацифистскую конституцию, полную зависимость от американских систем ПВО и ПРО и могучую НОАК под боком.

То есть ресурсная, промышленная и демографическая база Европы недостаточна для конвенциональной войны с (ядерной) Россией, даже без учёта нашего тактического и стратегического арсенала.

Что это значит для нас

Ответ на вопрос "когда" звучит цинично: никогда — в том смысле, как его формулируют паникёры. У России есть три линии защиты, которые делают "полномасштабную войну" невыгодным предприятием для Запада.

Ядерное сдерживание в его классическом понимании. Мы не блефуем. Смена приоритетов США. Атлантический океан для них важнее европейских границ. Внутренняя эрозия НАТО. Альянс расширил, но не усилил себя.

Однако это не значит, что западные элиты сложат оружие. Война продолжится — но не как "блицкриг-2026", а как гибридное прокси-давление, санкционное удушение и информационный террор. Они будут пытаться вымотать нас, раскачать изнутри, но лобового вторжения "от Лиссабона до Владивостока" не случится.

В ближайшей перспективе полномасштабной войны "коллективного Запада" против России не будет — не потому, что они нас любят, а из-за внутренних противоречий, приоритета сдерживания Китая для США и слабости Европы без Америки. Это рациональный прогноз.

Шапкозакидательство недопустимо

Но и шапкозакидательство недопустимо — стратегически мы обязаны действовать по принципу "минимакс" (минимизации максимального риска, а не исходя из более вероятного развития событий): готовиться к худшему сценарию, не теряя бдительности ни на секунду. Потому что даже малая вероятность неприемлемого исхода требует абсолютной готовности.

То, что прямая агрессия против нашей страны маловероятна прямо сейчас, не должно превращаться в индульгенцию на сон разума. Минимакс напоминает: цена ошибки в одну сторону (расслабленность) — жизнь страны, цена ошибки в другую (избыточная бдительность) — всего лишь перерасход ресурсов.

И здесь потеря бдительности равна потери времени, которого однажды может не хватить для отражения удара, если тревожный прогноз всё же сбудется.

"Вряд ли" не равно "никогда". Полномасштабная война редко начинается с торжественного объявления. Гораздо чаще она вырастает из эскалации инцидента: ракетный удар по спорному объекту, прямое столкновение с "добровольческими" силами у границы, массированная кибератака на системы управления, которую ошибочно воспринимают как прелюдию вторжения. Даже если у Запада нет единого штаба, отдельные игроки (Польша, Прибалтика, румынские авиабазы) могут совершить нескоординированные, но необратимые действия.

Кроме того, противник всегда ищет нашу слабину. Как только он почувствует, что в России воцарилась уверенность "нас не тронут", риск проверки этой уверенности на прочность взлетает многократно.

Будем хладнокровны в оценках, говорят политработники НОАК, и железны в подготовке. Это единственная формула, при которой враг действительно не решится напасть. Не потому, что мы верим в его благоразумие, а потому, что он знает: мы готовы к любому его шагу.

Правильное решение

Поэтому единственно правильное решение: вести себя так, как будто полномасштабная война возможна в любой момент. При этом...

Мы не прекращаем анализировать и прогнозировать решения потенциального противника, но анализ служит не для успокоения, а для выбора лучшего способа подготовки.

Мы не парализованы паранойей и страхом (это до добра не доводит), но каждый день укрепляем армию, заводы, ПВО, связь, гражданскую оборону.

Мы не верим, что "нас не тронут", потому что вера в благоразумие противника уже не раз обжигала.

Тревожные заголовки в газетах — это часть их информационной войны. Наша задача — сохранять спокойствие, укреплять альянс с незападными центрами силы и помнить: даже в стае волков каждый думает о своей шкуре. А тем более, в стае шакалов без вожака.