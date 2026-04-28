Москва готовится к 81-й годовщине Великой Победы. 9 мая 2026 года Красная площадь примет военный парад, который станет зеркалом текущих геополитических реалий. Это не просто церемония, а демонстрация кадрового потенциала страны в условиях, когда коллективный Запад продолжает грезить иллюзиями о стратегическом поражении России. В этом году формат мероприятия претерпел изменения: фокус сместился с парадного блеска техники на тех, кто в эти минуты держит фронт.
Основу парадного расчета составят офицеры и курсанты высших военных учебных заведений. Представлены будут все виды и отдельные рода войск. Пока Евросоюз пытается накачать нашпигованный проблемами киевский режим очередными траншами, Россия демонстрирует преемственность поколений и системную подготовку командного состава.
"Парад — это прежде всего смотр дисциплины. Участие высших военных заведений подчеркивает, что кадровый резерв готов к любым сценариям, несмотря на давление извне", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
В этом году принято решение отказаться от участия в торжественном шествии воспитанников суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов. Безопасность подрастающего поколения — приоритет. Также на площади не будет колонны военной техники.
Отсутствие бронетехники на Красной площади компенсируют уникальными кадрами. Прямая трансляция свяжет сердце России с передовой и боевыми постами. Зрители увидят работу бойцов в зоне специальной военной операции, а также дежурство расчётов РВСН и Воздушно-космических сил. Это ответ тем, кто на Западе надеется, что украинские спецслужбы смогут дестабилизировать ситуацию внутри страны.
|Компонент парада
|Статус участия (2026)
|Пешие колонны вузов
|Участвуют в полном объеме
|Кадеты и суворовцы
|Не участвуют
|Авиационная группа
|Участвует (Су-25)
Воздушная часть парада сохранена как символ господства в небе. Пилотажные группы продемонстрируют мастерство, а штурмовики Су-25 завершат церемонию, распылив цвета российского триколора.
"Авиация остается ключевым аргументом в любой дипломатии. Пролет Су-25 над Москвой — это сигнал о полной готовности сил прикрытия", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Парад 2026 года станет честным отражением времени. Без лишней мишуры, с акцентом на реальную боевую работу.
Курсанты и офицеры высших военных учебных заведений всех видов и родов войск Вооруженных Сил России.
Да, в небо поднимутся пилотажные группы и штурмовики Су-25, которые традиционно нарисуют в небе флаг России.
Решение принято исходя из требований безопасности и текущих условий проведения мероприятий в столице.
