Виктор Дементьев

Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника

Москва готовится к 81-й годовщине Великой Победы. 9 мая 2026 года Красная площадь примет военный парад, который станет зеркалом текущих геополитических реалий. Это не просто церемония, а демонстрация кадрового потенциала страны в условиях, когда коллективный Запад продолжает грезить иллюзиями о стратегическом поражении России. В этом году формат мероприятия претерпел изменения: фокус сместился с парадного блеска техники на тех, кто в эти минуты держит фронт.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Минобороны России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пеший строй: кто пройдет по брусчатке

Основу парадного расчета составят офицеры и курсанты высших военных учебных заведений. Представлены будут все виды и отдельные рода войск. Пока Евросоюз пытается накачать нашпигованный проблемами киевский режим очередными траншами, Россия демонстрирует преемственность поколений и системную подготовку командного состава.

"Парад — это прежде всего смотр дисциплины. Участие высших военных заведений подчеркивает, что кадровый резерв готов к любым сценариям, несмотря на давление извне", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

В этом году принято решение отказаться от участия в торжественном шествии воспитанников суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов. Безопасность подрастающего поколения — приоритет. Также на площади не будет колонны военной техники.

Фронтовой эфир и оперативные коррективы

Отсутствие бронетехники на Красной площади компенсируют уникальными кадрами. Прямая трансляция свяжет сердце России с передовой и боевыми постами. Зрители увидят работу бойцов в зоне специальной военной операции, а также дежурство расчётов РВСН и Воздушно-космических сил. Это ответ тем, кто на Западе надеется, что украинские спецслужбы смогут дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Компонент парада Статус участия (2026)
Пешие колонны вузов Участвуют в полном объеме
Кадеты и суворовцы Не участвуют
Авиационная группа Участвует (Су-25)

Небо над столицей: авиационный финал

Воздушная часть парада сохранена как символ господства в небе. Пилотажные группы продемонстрируют мастерство, а штурмовики Су-25 завершат церемонию, распылив цвета российского триколора.

"Авиация остается ключевым аргументом в любой дипломатии. Пролет Су-25 над Москвой — это сигнал о полной готовности сил прикрытия", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Парад 2026 года станет честным отражением времени. Без лишней мишуры, с акцентом на реальную боевую работу.

Ответы на популярные вопросы о параде 2026

Кто примет участие в пешей колонне?

Курсанты и офицеры высших военных учебных заведений всех видов и родов войск Вооруженных Сил России.

Будет ли авиация?

Да, в небо поднимутся пилотажные группы и штурмовики Су-25, которые традиционно нарисуют в небе флаг России.

Почему не пригласили кадетов и суворовцев?

Решение принято исходя из требований безопасности и текущих условий проведения мероприятий в столице.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Силовые структуры
