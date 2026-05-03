Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет

Трудно не заметить, что количество атак беспилотников на регионы России возросло. Минобороны РФ регулярно отчитывается о перехвате вражеских аппаратов, приводит количество, но интересно взглянуть на динамику этого процесса. Сколько дронов сбивает российское ПВО по дням, в какие дни бывают всплески активности, и, наоборот, затишья.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Западного военного округа, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Учение войск ПВО Западного военного округа в Астраханской области 2021 08

Проанализируем статистику за апрель этого года по следующим направлениям:

БПЛА самолётного типа;

управляемые авиабомбы;

ракеты различных типов, включая "Нептун", "Фламинго", Himars.

Эта статистика по данным сводок минобороны. Отдельно минобороны даёт сводку по сбитым БПЛА именно над регионами России. Но эту статистику мы подобьём отдельно. Анализируем только зону СВО.

БПЛА самолётного типа

Итак, первым пунктом у нас БПЛА.

На 24 апреля с начала месяца сбито 7597 беспилотников.

Распределение по дням мы видим на графике.

Максимальная активность дронов приходится на канун 6 апреля. Сбито 693 дрона.

Наименьшая — в канун Пасхи, и это понятно — перемирие. Но всё же в сводке за 13 апреля значится 33 сбитых беспилотника. Что лишний раз говорит не в пользу соблюдения Украиной договорённостей.

Сильное снижение просматривается и на последнюю дату. Но это скорее технический момент. Последняя опубликованная сводка минобороны включает недельный интервал и поэтому возможны искажения.

Управляемые авиабомбы

Следующее направление — это управляемые авиабомбы.

Поскольку это вооружение ВСУ применяет с помощью самолётов, то этот показатель напрямую характеризует активность боевых действий непосредственно в зоне СВО.

Общее количество сбитых авиабомб — 189. Единственный день, когда авиабомбы не летели в наших бойцов в зоне СВО — это канун Пасхи.

Впрочем, мы видим, что уже на следующие дни противник сполна отыгрался за свой "вынужденный простой".

Что ещё говорит нам эта статистика. Зигзагообразный график показывает, что авиация ВСУ работает по графику "день через день": один день "отдыхают", один - "работают". Но отдыхают опять же условно. Просто снижается интенсивность. Дней без бомбардировок не бывает вообще.

Вероятно, такой характер авианалётов связан с тем, что авиацию отгоняют на европейские аэродромы и уже там готовят к очередному вылету.

Ракеты различных типов

Теперь перейдём к ракетам.

Этот график отличается от двух предыдущих. Ракет ВСУ применяет существенно меньше, чем других средств воздушного нападения. Всего за апрель зафиксирован перехват 34 ракет.

Бывают дни "безракетные", поэтому график по отдельным датам имеет разрывы.

В количественном выражении распределение по типам ракет выглядит так:

"Хаймарс" — 24;

"Нептун" — 7;

"Фламинго" — 3.

Здесь стоит подчеркнуть, что основное применение "Хаймарсов" — это ближняя зона. "Нептун" и "Фламинго" — это дальнобойные ракеты, поэтому значимость их гораздо выше.

Такова статистика по перехвату беспилотников, ракет и управляемых авиабомб с начала месяца на 24 апреля 2026 года.

В дальнейшем проанализируем динамику на более длинном периоде.