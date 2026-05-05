Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики

Предупреждение Минобороны РФ об ударах по центру Киева в случае срыва Парада Победы в Москве для Зеленского не имеет большого значения, ему выгоднее ударить.
Минобороны РФ публично предупредило о "массированном ракетном ударе по центру Киева" в случае попыток сорвать празднование 9 мая в Москве. Впервые предупреждение озвучено адресно — гражданскому населению и дипломатам велено покинуть центр города, который ранее не подвергался массированным атакам, как пишет Минобороны, "по гуманитарным соображениям".
Это ответ на заявление Зеленского в Ереване о том, что в этом году на параде в Москве не будет военной техники, но "могут пролететь украинские дроны". Киев не подтвердил готовность соблюдать перемирие 8-9 мая, объявленное Москвой, назвав предложение "циничным", так как официальных обращений по его согласованию не поступало.
Вместо этого Зеленский объявил о собственном "режиме тишины", который должен начаться — в полночь с 5 на 6 мая, подчеркнув, что Украина будет действовать зеркально. То есть, если Россия не присоединится к его перемирию, он не будет уважать российское. Закономерны два вопроса. Присоединится ли Москва к перемирию Зеленского и воздействует ли угроза Минобороны на Киев?
Несомненно, Москва вполне может "уважить" Киев, это в духе установок российского руководства на поиск компромиссов со всеми — и в отношениях с Трампом, и со странами постсоветского пространства, многие из которых уже давно враги, и даже с "европейскими партнёрами" для которых "нужно держать двери открытыми".
При ответе на второй вопрос надо иметь ввиду, что для нарцисса Зеленского демонстрация уязвимости России в народный праздник может перевесить риски ответного удара. Тот факт, что Россия уже сократила формат парада, убрав из него военную технику и проход курсантов из-за "оперативной обстановки", Киев может расценить как признак слабости российской ПВО, что только подстегнёт желание нанести удар. Так же Зеленскому надо перебить скандал с "плёнками Миндича", в которых его уже прямо называют покровителем "пилильщиков" военных бюджетов.
Надо иметь ввиду, что ВСУ значительно нарастили возможности по нанесению ударов вглубь территории РФ. Сообщается, что дальность работы украинских дронов достигла 1750 км. Увеличилась и массовость запусков. Только в ночь на 3 мая российские ПВО перехватили более 300 беспилотников в различных регионах, включая Подмосковье. 4 мая один из дронов уже нанес ущерб жилому дому в центре Москвы на Мосфильмовской улице. Запустив не 300, а 600 БПЛА, Зеленский и его спонсоры поймут состояние российской ПВО, ради этого тоже можно рискнуть — не своими жизнями (спасутся в бункере), а жизнями киевлян.
Невозможно угодить всем, желая побеждать. Если пытаться угодить всем, то не угодишь никому. В том числе себе. Поэтому Кремлю надо решаться на заявленные удары по Киеву независимо от событий на 9 мая. Удар по вокзалу прекратит пиар западных политиков, а удары по военным заводам в Европе, список которых был опубликован, значительно снизит военный потенциал НАТО и отрезвит европейские столицы в отношении продолжения помощи Киеву.
Читайте канал автора "экспертиза от Степушовой".
Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.