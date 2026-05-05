Любовь Степушова

Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики

Предупреждение Минобороны РФ об ударах по центру Киева в случае срыва Парада Победы в Москве для Зеленского не имеет большого значения, ему выгоднее ударить.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Минобороны России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Обстановка в Москве и Киеве накаляется

Минобороны РФ публично предупредило о "массированном ракетном ударе по центру Киева" в случае попыток сорвать празднование 9 мая в Москве. Впервые предупреждение озвучено адресно — гражданскому населению и дипломатам велено покинуть центр города, который ранее не подвергался массированным атакам, как пишет Минобороны, "по гуманитарным соображениям".

Это ответ на заявление Зеленского в Ереване о том, что в этом году на параде в Москве не будет военной техники, но "могут пролететь украинские дроны". Киев не подтвердил готовность соблюдать перемирие 8-9 мая, объявленное Москвой, назвав предложение "циничным", так как официальных обращений по его согласованию не поступало.

Вместо этого Зеленский объявил о собственном "режиме тишины", который должен начаться — в полночь с 5 на 6 мая, подчеркнув, что Украина будет действовать зеркально. То есть, если Россия не присоединится к его перемирию, он не будет уважать российское. Закономерны два вопроса. Присоединится ли Москва к перемирию Зеленского и воздействует ли угроза Минобороны на Киев?

Зеленский не верит в угрозы Москвы

Несомненно, Москва вполне может "уважить" Киев, это в духе установок российского руководства на поиск компромиссов со всеми — и в отношениях с Трампом, и со странами постсоветского пространства, многие из которых уже давно враги, и даже с "европейскими партнёрами" для которых "нужно держать двери открытыми".

При ответе на второй вопрос надо иметь ввиду, что для нарцисса Зеленского демонстрация уязвимости России в народный праздник может перевесить риски ответного удара. Тот факт, что Россия уже сократила формат парада, убрав из него военную технику и проход курсантов из-за "оперативной обстановки", Киев может расценить как признак слабости российской ПВО, что только подстегнёт желание нанести удар. Так же Зеленскому надо перебить скандал с "плёнками Миндича", в которых его уже прямо называют покровителем "пилильщиков" военных бюджетов.

Нужны другие цели — не в Киеве

Надо иметь ввиду, что ВСУ значительно нарастили возможности по нанесению ударов вглубь территории РФ. Сообщается, что дальность работы украинских дронов достигла 1750 км. Увеличилась и массовость запусков. Только в ночь на 3 мая российские ПВО перехватили более 300 беспилотников в различных регионах, включая Подмосковье. 4 мая один из дронов уже нанес ущерб жилому дому в центре Москвы на Мосфильмовской улице. Запустив не 300, а 600 БПЛА, Зеленский и его спонсоры поймут состояние российской ПВО, ради этого тоже можно рискнуть — не своими жизнями (спасутся в бункере), а жизнями киевлян.

Невозможно угодить всем, желая побеждать. Если пытаться угодить всем, то не угодишь никому. В том числе себе. Поэтому Кремлю надо решаться на заявленные удары по Киеву независимо от событий на 9 мая. Удар по вокзалу прекратит пиар западных политиков, а удары по военным заводам в Европе, список которых был опубликован, значительно снизит военный потенциал НАТО и отрезвит европейские столицы в отношении продолжения помощи Киеву.

Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
