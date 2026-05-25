Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Удар по Киеву как ответ за гибель детей

В качестве ответа за гибель детей в общежитии Старобельского колледжа в ЛНР ВС РФ нанесли прошлой ночью массированный ракетный и дроновый удар по Украине.

Министерство обороны РФ кратко заявило, что "все удары достигли своих целей". Согласно данным AMK Mapping, основные цели этого удара были объектами оборонной промышленности в Киеве. Это завод "Артём", отделение СБУ в Подольском районе, командный пункт Сухопутных войск, "что-то на/возле судоремонтного завода", бывший химический завод "Радиальный", несколько целей в промышленной зоне "Дарницкая", завод "Аналитприбор", бывший завод "Реле и автоматика", бизнес-парк "Лагода".

В Киевской области: склад "АТБ" в Святопетровском, склад "Чайка" в Чайках.

А также авиабаза в Староконстантинове, Хмельницкого района.

Данный Telegram-канал также определил как "неизвестные" цели, поражённые в юго-западной части Житомирской области, в Белой Церкви Киевской области, возле Маяков Одесской области, в северо-западной части Полтавской области и южнее Днепропетровска.

Куда ударил Орешник

Особые споры вызвала локализация удара ракетным комплексом "Орешник". Украинские источники, в связи с отсутствием пояснений Минобороны РФ, наводнили интернет фотографиями горящих гаражей и жилых домов. Тем не менее, эксперты, например, ресурс Fighterbomber считает, что целью удара была авиабаза около Белой Церкви. Это бывший аэродром, где находилась база главы украинских дронщиков Мадьяра с подземными сооружениями.

Сегодня поступила информация, что удар пришёлся по металлургическому заводу, локализованному в Белой Церкви, где была развёрнута крупноузловая конвейерная серийная сборка дальнобойных БПЛА типа FP-1 и "Лютый".

Боевой составляющей ракета "Орешник" снабжена не была, её запуск производился с экспериментальной установки.

Главный вывод — ПВО Украины откровенно провалилась. По данным экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, на командном пункте Сухопутных войск были многочисленные раненые и погибшие. Украинские военные, по его словам, высказывают очень большую обеспокоенность, что, если такие удары будут продолжаться с интервалом 3-4 дня, то "это может сложить наше ПВО чуть ли не полностью".

Месть — это блюдо, которое подают холодным

Что касается отмщения за гибель детей, то месть должна быть такой, чтобы всякая охота бить по России отпала. Тем не менее, сразу после атаки ВСУ нанесли удар "Хаймарсами" по Белгороду.

Украинская журналистка Диана Панченко выступила в Telegram с обращением к россиянам, в котором указывает, что Запад вынуждает Россию применить по Украине ядерное оружие, но это "ничего не изменит".

"Если вы уничтожите Киев — это ничего не изменит. Так как тысячи радикалов спрячутся в метро и бункерах. Погибнут сотни тысяч гражданских. Украинское общество, которое сейчас расколото, консолидируется вокруг ненависти. Мобилизация пойдёт легче", — пишет Панченко.

По её словам, Зеленский или убежит или будет заменён на еще более радикального нациста.

"Вы не победите Пентагон, уничтожив Киев. В этой войне Украина — пешка. И если вы начинаете мстить пешке, то играете по сценарию того, кто этой пешкой управляет".

А о чём думали украинцы, прыгая на Майдане и призывая убивать "москалей" и "русню" в Донбассе? За всё на до отвечать. Что же касается победы над Пентагоном, то она возможна только при гибели цивилизации, и такой цели у России нет. А вот Европе придётся за свои действия также ответить. И совсем не обязательно в результате войны с ней. Экономически ЕС не справится с поддержкой Киева, грядёт распад Евросоюза с приходом прагматиков во власть.

