Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

Силовые структуры » Военные новости

Масштабная ночная атака на объекты оборонки Украины вызвала волну дискуссий о поражённых целях, их достаточности и перспективах ядерного удара.

Ракета "Орешник"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракета "Орешник"

Удар по Киеву как ответ за гибель детей

В качестве ответа за гибель детей в общежитии Старобельского колледжа в ЛНР ВС РФ нанесли прошлой ночью массированный ракетный и дроновый удар по Украине.

Министерство обороны РФ кратко заявило, что "все удары достигли своих целей". Согласно данным AMK Mapping, основные цели этого удара были объектами оборонной промышленности в Киеве. Это завод "Артём", отделение СБУ в Подольском районе, командный пункт Сухопутных войск, "что-то на/возле судоремонтного завода", бывший химический завод "Радиальный", несколько целей в промышленной зоне "Дарницкая", завод "Аналитприбор", бывший завод "Реле и автоматика", бизнес-парк "Лагода".

В Киевской области: склад "АТБ" в Святопетровском, склад "Чайка" в Чайках.
А также авиабаза в Староконстантинове, Хмельницкого района.

Данный Telegram-канал также определил как "неизвестные" цели, поражённые в юго-западной части Житомирской области, в Белой Церкви Киевской области, возле Маяков Одесской области, в северо-западной части Полтавской области и южнее Днепропетровска.

Куда ударил Орешник

Особые споры вызвала локализация удара ракетным комплексом "Орешник". Украинские источники, в связи с отсутствием пояснений Минобороны РФ, наводнили интернет фотографиями горящих гаражей и жилых домов. Тем не менее, эксперты, например, ресурс Fighterbomber считает, что целью удара была авиабаза около Белой Церкви. Это бывший аэродром, где находилась база главы украинских дронщиков Мадьяра с подземными сооружениями.
Сегодня поступила информация, что удар пришёлся по металлургическому заводу, локализованному в Белой Церкви, где была развёрнута крупноузловая конвейерная серийная сборка дальнобойных БПЛА типа FP-1 и "Лютый".

Боевой составляющей ракета "Орешник" снабжена не была, её запуск производился с экспериментальной установки.

Главный вывод — ПВО Украины откровенно провалилась. По данным экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, на командном пункте Сухопутных войск были многочисленные раненые и погибшие. Украинские военные, по его словам, высказывают очень большую обеспокоенность, что, если такие удары будут продолжаться с интервалом 3-4 дня, то "это может сложить наше ПВО чуть ли не полностью".

Месть — это блюдо, которое подают холодным

Что касается отмщения за гибель детей, то месть должна быть такой, чтобы всякая охота бить по России отпала. Тем не менее, сразу после атаки ВСУ нанесли удар "Хаймарсами" по Белгороду.

Украинская журналистка Диана Панченко выступила в Telegram с обращением к россиянам, в котором указывает, что Запад вынуждает Россию применить по Украине ядерное оружие, но это "ничего не изменит".

"Если вы уничтожите Киев — это ничего не изменит. Так как тысячи радикалов спрячутся в метро и бункерах. Погибнут сотни тысяч гражданских. Украинское общество, которое сейчас расколото, консолидируется вокруг ненависти. Мобилизация пойдёт легче", — пишет Панченко.

По её словам, Зеленский или убежит или будет заменён на еще более радикального нациста.

"Вы не победите Пентагон, уничтожив Киев. В этой войне Украина — пешка. И если вы начинаете мстить пешке, то играете по сценарию того, кто этой пешкой управляет".

А о чём думали украинцы, прыгая на Майдане и призывая убивать "москалей" и "русню" в Донбассе? За всё на до отвечать. Что же касается победы над Пентагоном, то она возможна только при гибели цивилизации, и такой цели у России нет.  А вот Европе придётся за свои действия также ответить. И совсем не обязательно в результате войны с ней. Экономически ЕС не справится с поддержкой Киева, грядёт распад Евросоюза с приходом прагматиков во власть.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы киев старобельск ядерный удар ракетный удар луганская народная республика
Новости Все >
Железная дисциплина – секретный ингредиент успеха Минска и Казани
Иллюзия равновесия: Скарлетт Йоханссон рассказала о сложности совмещения работы и личной жизни
Выше всех ожиданий: поступок Романа Товстика поразил Диброву в операционной палате
Шенгенский капкан: почему старая книжка больше не гарантирует въезд в Европу
Ритуальный рынок: где прячется спекуляция и как её избежать?
Диплом больше не нужен: как "Профессионалитет" меняет правила игры на рынке труда
Испытание тишиной: актриса Зендея вспомнила самую неловкую ошибку в работе с Кристофером Ноланом
Парад пустышек: Алёна Водонаева нашла лишь одного достойного среди новых кумиров
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
Шляпу долой, тут только ярость: Боярский вынес суровый приговор новой версии "Гамлета"
Сейчас читают
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Садоводство, цветоводство
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Садоводство, цветоводство
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Последние материалы
Стиль, который "взорвал" соцсети: 5 предметов, которые должны быть в вашем шкафу в 2026-м
Если друг оказался вдруг: несколько секретных приёмов, чтобы вернуть доверие обиженной кошки
Ритуальный рынок: где прячется спекуляция и как её избежать?
Сытость без капель пота: 5 лёгких продуктов для идеального сна в летнюю жару
Пока Турция дорожает, эти курорты переманивают туристов роскошью и низкими ценами
Диплом больше не нужен: как "Профессионалитет" меняет правила игры на рынке труда
Испытание тишиной: актриса Зендея вспомнила самую неловкую ошибку в работе с Кристофером Ноланом
Парад пустышек: Алёна Водонаева нашла лишь одного достойного среди новых кумиров
Магия прикосновений: всего одна привычка превратит вашу квартиру в место силы
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.