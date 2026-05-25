Любовь Степушова

Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте

Силовые структуры » Военные новости

И хотели бы, да не могут. Внутриполитические и экономические проблемы в европейских столицах исключают рост финансирования киевского режима.

Фото: flickr.com by Number 10, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Британия и Франция отказались от дополнительного финансирования Украины

Ведущие союзники Украины по НАТО отказались поддержать обязывающую директиву о выделении киевском режиму не менее 0,25% своего ВВП, что утроило бы общий объем ежегодной помощи альянса примерно до 143 млрд долл. Решение должно было быть принято на предстоящем саммите в Турции в начале июня. Но против выступили, по меньшей мере, семь государств-членов НАТО, утверждает источник британской газеты Telegraph.

Причём, среди них оказались не только Испания, Италия и Канада, но и главные покровители киевского режима — Франция и Британия. Поскольку для утверждения директив НАТО требуется единогласное одобрение всех 32 членов, позиция ключевых доноров фактически наложила вето на проект генсека НАТО Марка Рютте.

Дело в том, что уже во время одобрения кредита Украине в 90 млрд евро часть стран Европы от участия в этой акции отказалась. А потом ещё и оказалось, что этого не хватит на запланированные два года, так как Киев проел или проворовался на даже ещё не переведённых траншах. Логично возник вопрос о необходимости новых вливаний, и раз добровольно участвовать желающих всё меньше, то возникают идеи обложить всех данью соразмерной части их ВВП — теперь в рамках НАТО.

Под угрозой политическая власть либеральных элит

Но положение Британии и Франции в экономике из рук вон плохое. Британия пообещала выделить Киеву в этом году 3 миллиардов фунтов стерлингов, то есть примерно 0,1 процента ВВП, и это всё, что она может себе позволить. Лондон днями ранее не от хорошей жизни разрешил закупки в третьих странах авиационного топлива и дизеля, полученных из российской нефти. Во Франции дефицит бюджета в 2026 году достигнет 6% в год, в Британии — 4,3%.

Милитаризация и энергокризис будут увеличивать расходы бюджетов этих стран за счёт урезания социальных программ, что не нужно глобалистам, вступающим в электоральные циклы в 2027 году.

Саммит НАТО в Анкере — запасаемся попкорном

Разгоревшийся конфликт разворачивается на фоне растущего раздражения европейцев политикой Дональда Трампа. Особенно после того, как армия США в середине мая внезапно отменила запланированную переброску более 4000 военнослужащих в Польшу. И хотя потом Трамп пообещал это решение пересмотреть, но никому не известно, что он скажет завтра.

Разногласия растут по мере приближения саммита. Вашингтон не приветствует официальное участие Владимира Зеленского, но Рютте направил ему приглашение. Скорее всего, США будут использовать саммит, чтобы уничтожить морально союзников из-за их отказа поддержать Вашингтон и Израиль в конфликте с Ираном, а также заставить европейцев взять на себя полную финансовую ответственность за Украину. Как показывает данная история, многие и хотели бы, но не могут.

Главная опасность — в интеграции ВПК Европы и Украины

Впрочем, европейцами будут предприняты новые попытки найти ещё денег на украинскую войну. Главное опасность для РФ — удастся ли Европе усилить интеграцию военно-промышленного комплекса Украины в европейскую систему. Сейчас видно, что дальнобойные способности ВСУ увеличились за счёт совместного производства дронов. Российское руководство реагирует постфактум, хотя время в данном случае работает не на Россию. Однозначно, лучше не допускать таких поводов для ответа НАТО как удар по колледжу в Старобельске. 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы нато анкара франция великобритания
