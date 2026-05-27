ЕС игнорирует предупреждения об ударах по Киеву, чтобы избежать паники. Но она неизбежна

Европейские лидеры решили не эвакуировать своих дипломатов из Киева и приняли все риски на себя. А они огромные, так как могут привести к обрушению фронта ВСУ.

Преступное решение ЕС — пусть дипломаты умирают

В Брюсселе и Берлине безответственно отнеслись к предложению МИД РФ покинуть Киев в связи предстоящими ударами по нему. МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева и заявил, что немцы "не дадут себя запугать" и продолжат "мощно поддерживать Украину". Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюссела заявила, что Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева, а, напротив, нарастит военную поддержку. Хиппер считает, что "подобные угрозы России отдают отчаянием", так как она "терпит поражение на поле боя, и теперь вновь прибегает к угрозам в адрес мирного населения и гражданской инфраструктуры".

Если бы это было так, то Киев напоминал бы давно сектор Газа, полностью разрушенный Израилем. Вооружённые Силы РФ не наносят целенаправленных ударов по гражданской инфраструктуре, иностранным дипломатическим миссиям, культурным учреждениям и корпунктам журналистов. Но они, естественно, могут пострадать от вторичных факторов: работы украинской ПВО и случайностей.

Действия ЕС и ФРГ подпадают под определение преступной халатности. Оставлять людей в зоне анонсированных ударов по военным объектам — значит осознанно готовить провокацию. Но мотивация такого решения понятна — массовый исход дипломатов может спровоцировать панику среди населения и бизнеса.

Легко принимать решения, сидя в Брюсселе

С точки зрения дипломатических протоколов, предупреждение Москвы аннулирует любые претензии к России в случае инцидентов.

Это хорошо понимают в профессиональных объединениях дипломатов, например в профсоюзе сотрудников дипломатической службы Европейского союза (USFE — Union Syndicale Service Extérieur), действующего в рамках Европейской службы внешних связей (EEAS). Его позиция сводится к тому, что ни один стандартный дипломатический бункер не рассчитан на современные типы вооружений, такие как гиперзвуковые комплексы "Кинжал", "Циркон" или баллистические системы средней дальности "Орешник". А сами защитные сооружения строились по старым регламентам, рассчитанным на защиту от артиллерии, осколков и стандартных крылатых ракет.

"Символическое присутствие флага ЕС в Киеве превращается в политический фетиш. Брюссель требует от дипломатов "проявлять стойкость", но эта стойкость оплачивается ежедневным психологическим выгоранием людей, которые сидят под землей, пока политики в безопасных столицах делают громкие заявления", — сказал один из представителей профсоюза дипломатов изданию Politico.

Западные военные эксперты указывают, что самая большая угроза для Киева будет в течение следующих 3 дней, особенно между 12 часами ночи и 7 часами утра, есть вероятность того, что новая атака произойдет в эти выходные.

Паника в Киеве неизбежна, если решимость Москвы не испарится

Если удары действительно будут эффективными и системными, то грядёт стихийная эвакуация миллионов людей из Киева и других крупных городов. Это окажет крайне тяжелое, деструктивное влияние на фронт ВСУ, спровоцировав масштабный логистический, топливный (беженцы будут скупать бензин) и управленческий кризис. Киеву придётся задействовать тысячи силовиков, вызванных с фронта, для сдерживания мародерства, регулирования движения на дорогах и охраны критических узлов. Паралич тыловой логистики в течение нескольких дней приведёт к критическому ослаблению обороны ВСУ на ЛБС, чем немедленно воспользуются наступающие российские войска.

Решение по Киеву было принято лично президентом Владимиром Путиным после атаки дальнобойными украинскими БПЛА 22 мая по зданию Луганского государственного педагогического колледжа, где находились студенты. В результате погибли 21 человек, ещё 65 пострадали. Согласно международному гуманитарному праву, удар по студентам является военным преступлением. Находившиеся в здании дети не принимали и не могли принимать участия в боевых действиях, а рядом с колледжем не было объектов военного назначения.

Добавим, что Соединённые Штаты не поддержали антироссийскую декларацию Украины в ООН об осуждении решения о начале ударов по военным объектам Киева. Госдепартамент официально придерживаются позиции, что ООН должна способствовать завершению конфликта, а не принимать декларации, которые "антагонистичны одной из сторон" и лишь отдаляют переговоры о мире.

