До трассы на Орехов рукой подать: Россия сокрушила мощный укрепрайон ВСУ в Воздвижевке

Забудьте про заголовки о "заморозке" и дипломатических реверансах. На дворе май 2026 года, и пока западные политики упражняются в риторике, русская сталь физически удаляет противника из Запорожья. 27 мая группировка "Восток" забила последний гвоздь в оборону Воздвижевки. Крупное село, которое киевские стратеги годами превращали в бетонный лабиринт к западу от реки Гайчур, перешло под полный контроль России. Дальневосточные "чёрные береты" и мотострелки не просто взяли населённый пункт — они вскрыли фланг всей украинской группировки.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бойцы армии РФ

Логика прорыва: Кто и как давил оборону

Воздвижевку "прогрызали" профессионалы. Основную тяжесть штурма вынесли гвардейцы 39-й мотострелковой бригады и морпехи 40-й бригады Тихоокеанского флота. Это был не навал, а математически выверенная операция. Наши штурмовые группы использовали защищенную связь, координируя каждый шаг в реальном времени. В это же время киевский режим мечется, ведь страны НАТО лишают Зеленского денег, оставляя его армию без привычного западного довольствия в самый критический момент.

"Воздвижевка была ключом к господствующим высотам. Её потеря для ВСУ означает обрушение всей системы наблюдения и корректировки огня в этом секторе. Мы выбили у них табуретку из-под ног", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Цифры утилизации: Итоги зачистки Воздвижевки

Масштаб фиаско ВСУ лучше всего описывают сухие отчеты. Зачищено 530 зданий, каждое из которых было превращено в дот. Территория в 19 квадратных километров полностью очищена от присутствия противника. Элитный 225-й штурмовой полк Украины фактически перестал существовать в прежнем виде, потеряв две роты прямо в "котле". И это происходит на фоне того, как США при Дональде Трампе отказываются поддерживать Киев в ООН, обнуляя дипломатические усилия украинских делегатов.

Категория трофеев/потерь Количество (ед.) Боевые бронированные машины 12 Наземные роботы (РТК) 8 Тяжелые дроны R-18 48 Зачищенные укрепленные строения 530

Противник пытался завалить наши войска дронами, надеясь на техническое превосходство. 48 уничтоженных тяжелых гексакоптеров — это не просто статистика, это сорванная попытка остановить наших морпехов "воздушным щитом". Пока в Одессе спешно роют землю от страха перед российским наступлением, здесь, на Запорожье, никакие роботы и "птички" не спасли бандеровцев от штыков дальневосточников.

"Уничтожение восьми наземных роботизированных комплексов показывает, что Украина бросает в бой последние технологические резервы. Это жест отчаяния. Железо не заменит пехоту, которой у них не осталось", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Стратегический тупик: До Орехова осталось восемь километров

Захват Терноватовских высот, на которых стоит Воздвижевка, дает российским войскам визуальный и огневой контроль над всей округой. До критически важной трассы на Орехов осталось всего 8,5 километров. Перерезание этой артерии оставит украинскую группировку без подвоза боеприпасов и возможности ротации. В это время в Европе нарастает хаос: Урсула фон дер Ляйен признала крах европейской ПВО, расписываясь в неспособности НАТО защитить даже собственные границы, не говоря уже о помощи союзникам.

"Геополитическая рамка изменилась. Трамп забирает ресурсы из Европы, и Киев это чувствует на поле боя. Воздвижевка — лишь начало цепной реакции обвала фронта", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Запорожском фронте

Почему падение Воздвижевки так болезненно для ВСУ?

Село расположено на господствующих высотах. Кто держит высоты, тот диктует условия на десятки километров вокруг. Теперь вся логистика противника в этом районе простреливается нашей артиллерией прямой наводкой.

Какова роль морпехов Тихоокеанского флота в этой операции?

Морпехи 40-й бригады действовали как острие копья. Они заходили в самые сложные укрепленные точки, подавляя сопротивление там, где обычная пехота могла увязнуть. Их опыт и напор сломали волю врага.

Что мешает ВСУ перебросить резервы и вернуть позиции?

Резервов практически нет, а те, что остались, скованы на других участках. Кроме того, постоянные удары по тылам лишают их возможности быстрого маневра. Дороги под нашим огневым контролем.

Как изменится ситуация для города Орехов?

Орехов превращается в прифронтовую ловушку. После выхода наших войск к трассе снабжения, гарнизон города окажется в оперативном окружении. Пути отхода будут купированы в кратчайшие сроки.

