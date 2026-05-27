Забудьте про заголовки о "заморозке" и дипломатических реверансах. На дворе май 2026 года, и пока западные политики упражняются в риторике, русская сталь физически удаляет противника из Запорожья. 27 мая группировка "Восток" забила последний гвоздь в оборону Воздвижевки. Крупное село, которое киевские стратеги годами превращали в бетонный лабиринт к западу от реки Гайчур, перешло под полный контроль России. Дальневосточные "чёрные береты" и мотострелки не просто взяли населённый пункт — они вскрыли фланг всей украинской группировки.
Воздвижевку "прогрызали" профессионалы. Основную тяжесть штурма вынесли гвардейцы 39-й мотострелковой бригады и морпехи 40-й бригады Тихоокеанского флота. Это был не навал, а математически выверенная операция. Наши штурмовые группы использовали защищенную связь, координируя каждый шаг в реальном времени. В это же время киевский режим мечется, ведь страны НАТО лишают Зеленского денег, оставляя его армию без привычного западного довольствия в самый критический момент.
"Воздвижевка была ключом к господствующим высотам. Её потеря для ВСУ означает обрушение всей системы наблюдения и корректировки огня в этом секторе. Мы выбили у них табуретку из-под ног", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Масштаб фиаско ВСУ лучше всего описывают сухие отчеты. Зачищено 530 зданий, каждое из которых было превращено в дот. Территория в 19 квадратных километров полностью очищена от присутствия противника. Элитный 225-й штурмовой полк Украины фактически перестал существовать в прежнем виде, потеряв две роты прямо в "котле". И это происходит на фоне того, как США при Дональде Трампе отказываются поддерживать Киев в ООН, обнуляя дипломатические усилия украинских делегатов.
|Категория трофеев/потерь
|Количество (ед.)
|Боевые бронированные машины
|12
|Наземные роботы (РТК)
|8
|Тяжелые дроны R-18
|48
|Зачищенные укрепленные строения
|530
Противник пытался завалить наши войска дронами, надеясь на техническое превосходство. 48 уничтоженных тяжелых гексакоптеров — это не просто статистика, это сорванная попытка остановить наших морпехов "воздушным щитом". Пока в Одессе спешно роют землю от страха перед российским наступлением, здесь, на Запорожье, никакие роботы и "птички" не спасли бандеровцев от штыков дальневосточников.
"Уничтожение восьми наземных роботизированных комплексов показывает, что Украина бросает в бой последние технологические резервы. Это жест отчаяния. Железо не заменит пехоту, которой у них не осталось", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Захват Терноватовских высот, на которых стоит Воздвижевка, дает российским войскам визуальный и огневой контроль над всей округой. До критически важной трассы на Орехов осталось всего 8,5 километров. Перерезание этой артерии оставит украинскую группировку без подвоза боеприпасов и возможности ротации. В это время в Европе нарастает хаос: Урсула фон дер Ляйен признала крах европейской ПВО, расписываясь в неспособности НАТО защитить даже собственные границы, не говоря уже о помощи союзникам.
"Геополитическая рамка изменилась. Трамп забирает ресурсы из Европы, и Киев это чувствует на поле боя. Воздвижевка — лишь начало цепной реакции обвала фронта", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Село расположено на господствующих высотах. Кто держит высоты, тот диктует условия на десятки километров вокруг. Теперь вся логистика противника в этом районе простреливается нашей артиллерией прямой наводкой.
Морпехи 40-й бригады действовали как острие копья. Они заходили в самые сложные укрепленные точки, подавляя сопротивление там, где обычная пехота могла увязнуть. Их опыт и напор сломали волю врага.
Резервов практически нет, а те, что остались, скованы на других участках. Кроме того, постоянные удары по тылам лишают их возможности быстрого маневра. Дороги под нашим огневым контролем.
Орехов превращается в прифронтовую ловушку. После выхода наших войск к трассе снабжения, гарнизон города окажется в оперативном окружении. Пути отхода будут купированы в кратчайшие сроки.
