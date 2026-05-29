Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?

Ситуация в Константиновке становится критической для ВСУ. Власти Краматорска реагируют и останавливают обслуживание граждан.

Фото: Pravda.Ru Наступление ВС РФ на Константиновку ( схема)

Только на прошлой неделе украинский Telegram-канал Deep State, подконтрольный ВСУ, закрасил Красноармейск и Димитров под российский контроль.

Западные OSINT-ресурсы уже месяц говорят о том, что в Константиновке русские контролируют до половины города, создавая в нём мини-котлы. Например, заявлялось о взятии кинотеатра "Спутник" в центре города. Telegram-канал Playfra вчера сообщил, что Украина завершила вывод своих оставшихся операторов беспилотников из Костантиновки. По его же данным, впервые российский военный был атакован в северо-западной части города, а именно в районе Нахаловки (см. схему). А способность Украины контратаковать становится всё более ограниченной из-за катастрофической ситуации с поставками в город.

"Я думаю, что мы можем ожидать некоторых значительных успехов России там в ближайшем будущем, поскольку консолидация ( подразделений) становится всё более лёгкой, — пишет автор OSINT-канала AMK Mapping.

Этот ресурс уже неделю назад указывал, что ситуация в городе "ухудшается для ВСУ с каждым днём".

Российский Telegram-канал "Шёпот фронта" пишет, что ВС РФ освободили большую часть юго-запада Константиновки, включая промзону на левом берегу реки Кривой Торец, в эти дни происходит заполнение штурмовыми группами юго-восточных окраин города.

По мнению украинского волонтёра Богдана Мирошникова, основные события будут разворачиваться в районе Николаевки (которая находится рядом с Часовым Яром) с прорывом на Молочарку-Новодмитривку (см. схему).

"В целом, противник продолжает готовить предпосылки для финального штурма Константиновки", — пишет Мирошников в Telegram.

"Разрыв реальности нарастает. Когда вы молча воспринимаете заявления, что "идёт наступление на юге, перехват инициативы", надо помнить, что на самом деле, к сожалению, русские уже закрепляются в Константиновке, русские уже за Покровском и Мирноградом, — заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

Deep State также вчера признал ухудшение положения для ВСУ в Константиновке. По его данным, россияне применяют тактику постепенного просачивания: подразделения армии РФ закрепляются в окружающих селах, накапливают силы, после чего заходят в разные районы города:

"Константиновка сравнивается с землей и превращается в руины, которые в результате невозможно будет удержать".

Последняя фраза говорит сама за себя.

Взятие российской армией Константиновки — дело нескольких недель, что создаст большие проблемы для ВСУ, удерживающих оборону западнее города и поможет сконцентрироваться на наступлении в сторону Алексеево-Дружковки, а затем и Дружковки. Одновременно с усилением давлением на Краматорск. По сообщениям с мест, в Краматорске закрыли Центры оказания административных услуг, приостановлен прием пациентов в медицинских учреждениях, практически прекращено автобусное движение по городу, весь общественный, медицинский транспорт будет вывезен за реку Казённый торец.

Читайте Telegram-канал автора.