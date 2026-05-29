Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Константиновка в огне: что скрывают ВСУ?

Силовые структуры » Военные новости

Ситуация в Константиновке становится критической для ВСУ. Власти Краматорска реагируют и останавливают обслуживание граждан.

Наступление ВС РФ на Константиновку ( схема)
Фото: Pravda.Ru
Наступление ВС РФ на Константиновку ( схема)

Только на прошлой неделе украинский Telegram-канал Deep State, подконтрольный ВСУ, закрасил Красноармейск и Димитров под российский контроль.

Западные OSINT-ресурсы уже месяц говорят о том, что в Константиновке русские контролируют до половины города, создавая в нём мини-котлы. Например, заявлялось о взятии кинотеатра "Спутник" в центре города. Telegram-канал Playfra вчера сообщил, что Украина завершила вывод своих оставшихся операторов беспилотников из Костантиновки. По его же данным, впервые российский военный был атакован в северо-западной части города, а именно в районе Нахаловки (см. схему). А способность Украины контратаковать становится всё более ограниченной из-за катастрофической ситуации с поставками в город.

"Я думаю, что мы можем ожидать некоторых значительных успехов России там в ближайшем будущем, поскольку консолидация ( подразделений) становится всё более лёгкой, — пишет автор OSINT-канала AMK Mapping.

Этот ресурс уже неделю назад указывал, что ситуация в городе "ухудшается для ВСУ с каждым днём".

Российский Telegram-канал "Шёпот фронта" пишет, что ВС РФ освободили большую часть юго-запада Константиновки, включая промзону на левом берегу реки Кривой Торец, в эти дни происходит заполнение штурмовыми группами юго-восточных окраин города.

По мнению украинского волонтёра Богдана Мирошникова, основные события будут разворачиваться в районе Николаевки (которая находится рядом с Часовым Яром) с прорывом на Молочарку-Новодмитривку (см. схему).

"В целом, противник продолжает готовить предпосылки для финального штурма Константиновки", — пишет Мирошников в Telegram.

"Разрыв реальности нарастает. Когда вы молча воспринимаете заявления, что "идёт наступление на юге, перехват инициативы", надо помнить, что на самом деле, к сожалению, русские уже закрепляются в Константиновке, русские уже за Покровском и Мирноградом, — заявила депутат Рады  Марьяна Безуглая.

Deep State также вчера признал ухудшение положения для ВСУ в Константиновке. По его данным, россияне применяют тактику постепенного просачивания: подразделения армии РФ закрепляются в окружающих селах, накапливают силы, после чего заходят в разные районы города:

"Константиновка сравнивается с землей и превращается в руины, которые в результате невозможно будет удержать".

Последняя фраза говорит сама за себя.

Взятие российской армией Константиновки — дело нескольких недель, что создаст большие проблемы для ВСУ, удерживающих оборону западнее города и поможет сконцентрироваться на наступлении в сторону Алексеево-Дружковки, а затем и Дружковки. Одновременно с усилением давлением на Краматорск. По сообщениям с мест, в Краматорске закрыли Центры оказания административных услуг, приостановлен прием пациентов в медицинских учреждениях, практически прекращено автобусное движение по городу, весь общественный, медицинский транспорт будет вывезен за реку Казённый торец.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы краматорск
Новости Все >
Срочно добавьте это в яйца: омлет вырастет в 3 раза и точно не сдуется
Японское качество с китайским клеймом: хитрый маневр водителей обрушил планы западных концернов
Шесть часов в ледяной бездне: российские космонавты вернулись на станцию с ценным грузом
Дочь Брюса Уиллиса пошла войной на бывшего: вскрылись детали, от которых бегут мурашки
Огромные медведи с заплатами: региональные власти подготовили неоднозначный сюрприз молодежи
На торжественном приёме в честь Дня Африки высоко оценили африканские проекты Центра народной дипломатии
Невидимые колонии бактерий в отелях: копеечное средство перекроет доступ заразе к вашим рукам
Останутся одни жилки: это невидимое полчище сожрет вашу яблоню до коры за считанные дни
Тональный крем ложится как штукатурка? Способы превратить замазку в идеальный финиш
Японское качество вместо симуляторов: мощные кроссоверы массово хлынули в обход официалов
Сейчас читают
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Популярное
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика

Пожелтевший пластик портит вид самого дорогого ремонта, но существуют деликатные способы вернуть ему чистоту без агрессивной химии и лишних финансовых затрат.

Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Терпение Москвы исчерпано: новые объекты на подконтрольных Киеву землях признаны военными целями
Зря они сюда заплыли: попытка проучить Пекин обернулась для НАТО внезапной слепотой
Армянский коньяк стал частью большой политики: что стоит за новыми запретами Андрей Николаев ООН теряет доверие: почему независимые эксперты всё чаще выглядят зависимыми Юрий Бочаров Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова
Такого в Брюсселе не ожидали: вранье Каи Каллас спровоцировало громкий скандал в Киеве
Хватит ломать комедию: украинские элиты начали выталкивать Зеленского на переговоры в Москву
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Лечение-пустышка? Почему самый популярный сердечный препарат признали неэффективным
Последние материалы
Миллиарды долларов в огне: роковая ошибка при запуске изменила расклад в космической гонке
Хватит верить в сказки про откат: масштабное исследование опровергло главный страх худеющих
Малоподвижный образ жизни довел до тревожной тенденции: в школах готовят жесткие меры
Янтарный, густой и без капли химии: как за час приготовить настоящий мед из сорняков на всю зиму
Реакция на новые вызовы: сотрудники лагерей отрабатывают сценарии отражения угроз
Бензин только для дисциплинированных: автоматика заблокирует подачу топлива при одном условии
Стена иноагентов и подрезка у Адель: за что Галкин* обвинил Шамана в воровстве
Бросьте клубнику на сковороду: зачем продвинутые хозяйки жарят ягоду ровно 2 минуты
Лагеря пустуют, цены растут — ситуация с детским отдыхом вышла из-под контроля: что происходит
Надоело жить с чужим лицом: кем на самом деле стал Николас Кейдж по документам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.