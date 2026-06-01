Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США

За кулисами дипломатического молчания министра войны Хегсета о Тайване скрывается системный кризис американского ВПК и тактических концепций.

Фото: Wikimedia Commons by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пит Хегсет

Впервые за 27 лет США Пентагон забыл о Тайване

Глава Пентагона Пит Хегсет демонстративно не упомянул Тайвань в своей программной речи на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре 30 мая. Западные аналитики считают, что это было сделано для того, чтобы избежать ненужной конфронтации с Пекином.

Президент США Дональд Трамп прямо назвал новый пакет военной помощи Тайваню на сумму $14 млрд "очень хорошей фишкой для торговых переговоров" с Китаем. Администрация Трампа заморозила или поставила на паузу прямые звонки и сделки с Тайбэем, взамен, вероятно, получив согласие от Китая на критично важные для республиканской администрации поставки редкозёмов и закупки сои у американских фермеров.

Однако реальная причина отмены поставок замалчивается, а это слабость ВПК США, который проиграл в войне с Ираном.

О чём умалчивает Пентагон

1. Тайваню просто нечего поставлять. Ведущий аналитический центр CSIS констатирует, что запасы критически важных боеприпасов истощены до уровней, угрожающих национальной безопасности самих США. Например, против Ирана израсходовано около 50% всего американского запаса ракет- перехватчиков для ЗРК Patriot, до 50% арсенала противоракет THAAD, 27% крылатых ракет Tomahawk, до 45% запасов новейших баллистических ракет PrSM. При этом мощностей заводов по пополнению боеприпасов не хватает. По оценкам экспертов, даже при максимальном финансировании и заключении новых контрактов, США потребуется от 3 до 5 лет непрерывного производства только для того, чтобы вернуть запасы ракет к уровню начала 2024 года.

2. Для новых ракет нет ракетных двигателей на твёрдом топливе и специфической химии, а подрядчики Пентагона в США перегружены на годы вперед.

3. Заводы ВПК не имеют вольфрама, необходимого для бронебойных снарядов, ракетных двигателей и сплавов. Именно Китай удерживает основной контроль над мировым рынком этого металла введением жёстких экспортных ограничений в ответ на американские пошлины.

4. Американская концепция ведения стремительной войны себя изжила. Миллиардные военные бюджеты больше не гарантируют быструю победу над технологически более слабым, но находчивым противником. Это ещё Пентагону надо переварить, так как Китай — это не "слабый" Иран. Китай несомненно научится у Ирана применять беспилотники против американского флота, который, как показала иранская война, не имеет стопроцентной защиты от одновременного наката сотен дешёвых морских и воздушных беспилотников. Они перегружают системы ближнего боя кораблей при массовых атаках, открывая путь для ракетных ударов.

Таким образом, смена курса Вашингтона — вынужденная. Не будет шумных приездов спикеров Конгресса на Тайвань и поставок вооружений, но США будут тихо пакостить Китаю, в этом нет сомнений.

Китай имеет время подготовиться к войне с США

Во-первых, через принуждение азиатских союзников самим заниматься своей обороной и участвовать в американских союзах AUKUS и Quad.

Во-вторых, требованием отказаться от закупок у Пекина передовых технологий. Вашингтон ставит союзников перед ультиматумом: или вы это прекращаете, либо мы введём заградительные пошлины против тех стран, которые не закроют свои рынки для китайских электромобилей, литиевых батарей и солнечных панелей.

В-третьих, США потребуют от союзников полной перестройки логистических цепочек в производстве лекарств, редкоземельных металлов, микросхем с целью переноса заводов из Китая в "дружественные страны" или обратно в США. К слову, Тайвань тоже принуждают это делать с производством чипов.

Есть такое правило — никогда не верьте американцам, они предадут, как только поймут что дружба с вами им невыгодна. Тайваню это предстоит испытать на себе. Китай же имеет время подготовиться к войне. Пекин, зная, что противник тоже учится, заранее снижает зависимость от Малаккского пролива, строя нефтепроводы через Мьянму и Пакистан, а также наращивая импорт энергоресурсов по суше из России и Центральной Азии.