Любовь Степушова

Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья

Силовые структуры » Военные новости

ВСУ нарастили удары БПЛА по территории России. Опасно то, что Киев перенёс их производство в ВПК НАТО, фактически становясь негласным участником альянса.

Фото: commons.wikimedia.org by 4th Rapid Reaction Brigade of National Guard of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Национальная гвардия Украины, БПЛА «Лелека-100»

Украина вошла в ВПК стран НАТО

Киевский режим в начале года договорился со странами НАТО (Бельгия, Германия, Канада, Польша, Дания, Норвегия и др.) о выводе всех крупных военных производств со своей территории в их юрисдикции. Это было вызвано тем, что Россия в 2025 году уничтожила до 50% мощностей украинского производства. Сейчас на Украине остались только небольшие "гаражные" предприятия по оснащению дронов, а крупное производство полностью перебазировано за границу. Их продукцию секретно доставляют и сразу используют. Это возымело эффект по массовости и дальнобойности применения с соответствующим ростом ущерба и жертв в РФ.

Минобороны в апреле опубликовало список таких объектов в ЕС. Туда входят 11 филиалов предполагаемых украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие, в том числе предприятия в Британии, Дании, Германии и Латвии.

"Европейская общественность должна не только четко понимать истинные причины угроз своей безопасности, но и знать адреса и местонахождение "украинских" и "совместных" предприятий по производству БПЛА и комплектующих для Украины на территории своих стран", — говорилось в заявлении министерства.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что эта информация "должна восприниматься как список потенциальных целей для российских Вооруженных сил".

Пока это, скорее, политическое заявление. Но как знать, прецедент Старобельска показывает, что президента России Владимира Путина можно вывести из себя.

Как отвечает Минобороны России

Минувшей ночью, согласно Минобороны, некоторые сборочные предприятия БПЛА, например предприятие компании "Fire Point" в Днепропетровской области, выпускавшее комплектующие для дронов большой дальности и ракетного вооружения, были уничтожены, также фигурировали уничтоженные "гаражи".

Однако логичнее бить не по сборке, а по логистике, перехватывая морские суда, железнодорожные составы, перевозящие готовые БПЛА и комплектующие. Эта работа в последнее время ведётся, но фрагментарно.

Какие ещё есть инструменты у России?

Представим, что США узнали, что дроны для Ирана, которыми он бьёт по американским базам в Персидском заливе, производятся в третьей стране. США в этом случае ввели бы жёсткие двусторонние санкции, включили бы это государство в списки пособников терроризма, блокировали бы его финансовые активы и прекратили бы с ним любую экономическую деятельность. Россия тоже это может сделать (приняв соответствующий закон). Например, Латвия, с чьей территории летят БПЛА в Россию, напрашивается. С Латвией РФ до сих пор торгует в немалых объёмах, в том числе обеспечивая через её территорию транзит из Европы.

США также задействовали бы свои спецслужбы для проведения диверсий, вывода из строя оборудования заводов или нарушения цепочек поставок с помощью кибератак. Это тоже можно делать, и время от времени о таких фактах западная пресса рассказывает, но впечатления о массовом характере таких действий нет.

Для борьбы с международным терроризмом закон США предусматривает прямую интервенцию (случай с Мадуро). Такой закон надо принимать и в России, ситуация назрела.

И подвижки в этом направлении есть. Путин подписал закон, расширяющий полномочия по использованию Вооруженных сил РФ за границей для защиты российских граждан от уголовного и иного преследования иностранными судами. Согласно новым нормам, армия может привлекаться к задачам по защите россиян, которые были арестованы, удерживаются или подвергаются преследованию по решениям зарубежных инстанций. Вероятно, это затронет арестованных членов команд танкерного флота. Хотелось бы увидеть применение этого закона. Как гласит лозунг Африканского корпуса Минобороны: "Осмелившийся побеждает".

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
