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Любовь Степушова

Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы

Силовые структуры » Военные новости

После атак ВСУ на объекты в Санкт-Петербурге в день открытия ПМЭФ текущие стратегии реагирования России требуют кардинальных изменений.

ПМЭФ
Фото: commons.wikimedia.org by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ПМЭФ

Удар по нефтяному терминалу Петербурга прогнозировался 

ВСУ атаковали дронами "Петербургский нефтяной терминал" и военный корабль в Кронштадте. Зеленскому не надо было ходить к гадалке, чтобы убедиться, что ударить надо именно в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На форуме завтра должен выступить президент РФ Владимир Путин, поэтому горящий терминал — отличная картинка для того, чтобы там забеспокоился не только он, но и многочисленные гости.

Bloomberg торжествует:

"Форум, который часто называют "путинским Давосом", должен продемонстрировать устойчивость России к войне, а также к попыткам Запада изолировать её. Однако удары по нефтяному терминалу Санкт-Петербурга вызвали как минимум четыре столба дыма, которые тянулись над главной площадкой форума к югу от города, когда гости прибывали в первый день мероприятия", — пишет издание.

А в это время в Киев приезжает Генсек НАТО на железнодорожный вокзал, который до сих пор не уничтожен. Почему? На это нет ответа. 

В "медийку", Россия не умеет, скажут многие, но надо же учиться. Вот Минобороны вчера наконец-то опубликовало список объектов, которые были поражены при атаке ВКС РФ. Хорошо бы и картинку дать по их геолокации, показать спутниковые снимки последствий. Это важно, потому что способствует поддержанию боевого духа у россиян.

Что такое системный ответ?

Хорошо известно, что в атаках на объекты близ Петербурга участвуют страны Прибалтики. Неужели и в этот раз не была пересечена грань между войной с использованием прокси и прямой войной. Для многих это ясно, но не для пресс-атташе Кремля Дмитрия Пескова.

Он сегодня заявил, что Россия будет отвечать "системно" на удары по Северной столице. Этим ответом в России уже только ленивый не возмущается, а на Украине — не смеётся над ним. Системно — это масштабнно не один раз в неделю, а каждый день в течение месяца. Тем более, что украинский беспилотник намеренно сегодня в Енакиево (ДНР) убил восемь мирных граждан России в автобусе, следовавшем из Москвы в Симферополь. А до этого был намеренный удар по колледжу в Старобельске в ЛНР.

Отдельные атаки ВКС РФ, даже с учётом того,  что они приводят к серьезному разрушению инфраструктуры, воспринимаются в Киеве как ситуативный кризис, который можно замять с помощью громких заявлений о "стопроцентном уничтожении всех целей" и использовать для дальнейших требований западных систем ПВО. Нужен настоящий перелом в общественном сознании киевлян (лучше украинцев). 

Постоянные ночёвки в метро в отсутствии пространства для этого, сбои в работе общественного транспорта, хронический недостаток сна и постоянное ожидание следующего удара неизбежно деморализуют как гражданское население, так и структуры управления. Это приведёт к росту апатии, снижению доверия к официальной пропаганде и постоянным требованиям прекратить боевые действия любой ценой

Необходим ответ по иранской системе

Зеленский же в отсутствие такой работы показывает спонсорам, что Украина держится "молодцом", и наносить ущерб России будет и впредь, что для них очень важно и нужно. И польются дальше рекой кредиты и оружие. 

Тем временем глава глава администрации Зеленского Кирилл Буданов (признан в РФ террористом и экстремистом) заявил сегодня западным журналистам, что им "не стоит тратить слишком много времени на размышления об "Орешнике" и подобных системах, потому что они, в основном, являются демонстративным оружием.

Чтобы стереть наглую ухмылку с его лица, России никуда не уйти от иранского варианта военных действий — ударам по прибалтийским странам, Финляндии, которые, согласно докладу СВР, производят для ВСУ беспилотники и со своей территории отправляют бомбить Ленинградскую область.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы всу пмэф енакиево кронштадт санкт-петербург
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