Самоубийственный курс Каллас: новые правила досмотра судов создали условия для применения оружия

Брюссель разрешил странам ЕС досматривать танкеры с российской нефтью в Средиземном море, что может привести к прямому военному столкновению в международных водах.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нефтяной танкер в море

Евросоюз расширяет миссию IRINI на Россию

Военно-морские суда стран ЕС получили разрешение подниматься на борт кораблей, везущих подсанкционную российскую нефть в Средиземном море, заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас во время неформальной встречи министров обороны 8 июня на Кипре.

По её словам, военно-морские силы ЕС уже начали досмотр судов.

"Идея также заключается в обмене передовым опытом между государствами-членами и пресечении деятельности России", — сказала она.

Задержания "теневых танкеров" будут проходить в рамках операции IRINI, которая изначально создавалась в 2020 году для контроля за оружейным эмбарго в отношении Ливии. Теперь её мандат адаптирован под экономическое противодействие России. Национальные правительства стран, чьи корабли сейчас задействованы непосредственно в миссии IRINI, а это 27 государств, пока не комментировали заявление Каллас.

Россия впервые приняла экстерриториальный закон

Для противодействия объявленному пиратству Россия готовится. Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в законы "Об обороне" и "О гражданстве РФ" и позволяет президенту использовать Вооруженные силы РФ за рубежом "для защиты российских граждан, подвергшихся аресту, удержанию или уголовному преследованию со стороны иностранных или международных судов".

Большинство судов "теневого флота" ходят под "удобными" флагами третьих стран (Панамы, Габона, Либерии и др.), но с российскими членами команды. Ранее у России не было правовых оснований для военного вмешательства в случае задержания таких судов в международных водах. Теперь закон привязан не к флагу корабля, а к гражданству членов экипажа. Задержание танкеров миссией ЕС IRINI по обвинению в обходе санкций полностью подпадает под действия данного закона. Попытка высадки европейского спецназа на борт танкера, охраняемого ВМФ РФ или группой охраны трактуется как нападение, что дает капитанам право применять оружие на поражение .

Балтика — на очереди

Решение ЕС касается Средиземного моря, но вскоре может распространится и на Балтику, которая фактически превратилась во "внутреннее море НАТО". Для России же это стратегический коридор снабжения Калининграда и основной маршрут экспорта нефти из портов Приморск и Усть-Луга.

Самый громкий случай в Средиземном море — атака российского газовоза Arctic Metagaz. Экипаж судна эвакуировали. Минтранс назвал действия Украины "морским пиратством" и отметил, что атака произошла при "попустительстве" стран ЕС. По танкерам особенно усердствует Франция, которая задержала уже 4 танкера. Попытки ВМС Франции или Италии арестовать российские экипажи вынуждают Россию стягивать в регион силы Средиземноморской эскадры ВМФ из сирийского Тартуса. Но для большинства стандартных рейсов дефицит крупных кораблей, вероятно,будет компенсироваться размещением на борту мобильных огневых групп.

Россия не блефует

Единственный сдерживающий фактор доля ЕС — рост цен на нефть в результате закрытия важных коридоров логистики, что для Европы будет критическим. Но Каллас не из тех, кто думает над такими "пустяками".

Решение ЕС переводит экономические санкции в плоскость прямого силового контроля на ключевых морских торговых путях. Брюссель проверяет, решится ли Москва на реальное военное столкновение ради защиты коммерческих грузов, или её новые законы останутся лишь блефом.

Напомним, что европейские страны, ранее задерживавшие танкеры с российской нефтью, вскоре их отпускали. Недавно Франция отпустила капитана танкера Tagor. Также, несмотря на угрозы, Британия отказалась перехватывать корабли "теневого флота", которые идут через Ла-Манш. Посмотрим, как будет после "гениального" решения Брюсселя.

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