Единый истребитель у ЕС не получился, как и армия. Каждый за себя в войне с Россией

Конфликт интересов между Парижем и Берлином привел к закрытию совместного авиапроекта, поставив по сомнение способность Европы воевать с Россией.

Фото: https://ru.wikipedia.org/ by Tiraden. Собственная работа, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Макет истребителя FCAS

Берлин и Париж поставили свои амбиции выше европейских интересов

Германия и Франция отменили совместную программу по созданию истребителя 6-ого поколения стоимостью 100 миллиардов евро, сообщает Reuters. Проект FCAS, запущенный в 2017 году бывшим канцлером Ангелой Меркель и президентом Эмманюэлем Макроном, предусматривал совместную работу Airbus и Dassault Aviation над одной моделью истребителя. Если бы программа была успешной, это повысило бы взаимодействие европейских вооруженных сил и на перспективу американские истребители были бы вытеснены с европейского рынка. Казалось бы — вперёд, ибо это и есть сегодняшняя главная цель Европы.

Однако проект зашел в тупик, поскольку Dassault Aviation жёстко требовала для себя роли единоличного ведущего подрядчика. А новая авиационная стратегия Германии законодательно закрепила, что Airbus обязан быть соруководителем в любых национальных проектах боевой авиации. Это исключило любые компромиссы с претендующей на доминирование Францией.

К тому же Парижу был необходим палубный истребитель, способный базироваться на авианосцах и нести французское ядерное оружие. Берлину же требовался тяжелый бомбардировщик дальнего радиуса действия. Совместить эти требования в одном планере без потери эффективности стороны не сумели. Немецкий профсоюз IG Metall, представляющий более 2 миллионов промышленных рабочих, приветствовал решение отменить проект, заявив, что это в интересах немецкой авиационной промышленности и её работников. Это значит, что рабочие места не будут поделены с французами.

Макрон и нынешний канцлер Фридрих Мерц пытались несколько месяцев устранить разногласия, но у них не получилось или они не захотели.

Полный раздрай: Испания уходит к Турции с проектом KAAN

Теперь разработка истребителя пойдёт раздельно. Dassault займется созданием суверенного французского самолета (на базе наработок Rafale F5). Германия во главе с Airbus планирует создавать свой истребитель и уже ведет переговоры со Швецией (Saab) и Испанией. Также не исключается сценарий присоединения Берлина к британской конкурирующей программе GCAP.

Одновременно стало известно, что Испания ведет переговоры с турецкой компанией Turkish Aerospace Industries. Издание Defense Post написало, что Мадрид, вероятно, может принять решение присоединиться к разработке программы истребителя-невидимки KAAN.

Каждый сам за себя. ЕС не сможет выступить единым фронтом против России

Накануне главный дипломат ЕС Кая Каллас отвергла инициативу о создании единой армии ЕС, подразумевая, что для защиты Европы уже есть НАТО и в её концепции в войне с РФ воевать должны американцы, а Европа обеспечит тыл. Но что, если США выйдут из НАТО? Тогда европейская стратегия "НАТО на передовой, ЕС в тылу" мгновенно рухнет. В этом сценарии Европе придётся экстренно перестраиваться на ходу. Роль лидеров в таком "европеизированном" НАТО вынуждены будут взять на себя Британия, Германия, Франция и Польша. Но как они будут это делать, если даже по самолёту они не могут придти к консенсусу.

Вместо "армии ЕС" они, скорее всего, создадут региональные союзы и будут укреплять двусторонние связи с Британией, которая занимает более жёсткую позицию в отношении России, однако являясь страной-банкротом.

Впрочем, это их проблемы, которые не делают возможной и успешной войну с Россией — отмобилизованной и с опытной армией.

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