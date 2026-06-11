Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии

Нью-Дели принял жесткое решение по американскому провайдеру, которое создало опасный для бизнеса Илона Маска прецедент в масштабах всего мира.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/Jack Fischer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник

Индия сочла небезопасной спутниковую связь Илона Маска

Индийское правительство отказалось от выдачи разрешения на коммерческий запуск спутникового интернета Starlink компанией SpaceX из-за серьёзных опасений по поводу национальной безопасности.

Спецслужбы при Министерстве внутренних дел Индии выделили несколько ключевых моментов.

1. Терминалы Starlink активно использовались Ираном во время вооруженного конфликта с США и Израилем. При этом у компании SpaceX не было официальной лицензии на работу в Иране. Нью-Дели пришёл к выводу, что провайдер не способен (или не хочет) полностью пресекать нелегальный трафик и перемещение терминалов в зонах боевых действий. Вероятно, не хочет, так как Вашингтон неофициально поддерживает доступ иранского населения к свободному интернету в обход государственных блокировок Тегерана, чтобы поднять бунт. Но, есть и другой фактор — иранские инженеры давно поставили на поток обход блокировок через передачу ложных координат GPS с помощью специального чипа-модулятора, через работу VPN на терминалах, зарегистрированных за рубежом, а также путём правильной установки тарелок на возвышенностях в приграничье, которые локализуются провайдером как бы за границей.

2. Индийские власти опасаются, что в случае обострения конфликта с Пакистаном или Китаем, Нью-Дели не сможет контролировать американского оператора. Если правительство США потребует от Маска отключить связь над определенными зонами или, наоборот, предоставить доступ силам, действующим против интересов Индии, страна окажется беззащитной. Вопрос локализации трафика и прямого мониторинга со стороны индийских силовиков остался нерешённым. И вряд ли будет решён.

3. Существует риск, что террористические ячейки в труднодоступных приграничных регионах Индии смогут получить каналы связи, неподконтрольные местным спецслужбам.

Полностью запретить Starlink невозможно

Ситуация интересна преломлением на Украину. Представление о том, что она просто зарегистрировала свои терминалы и этим решила проблему приграничного доступа российских военных, ошибочно. Киев так и не смог полностью решить проблему трансграничного использования Starlink. Если российским подразделениям удаётся захватить украинский терминал, который внесен в "белый список" и активен, он будет работать до тех пор, пока подразделение ВСУ не заметит пропажу. Возможна и регистрация терминала на подставных лиц на подконтрольной Украине территории с последующей перепродажей через линию фронта.

Маск теряет огромный рынок из-за политики США

Отказ Индии от Starlink нанесёт серьезный финансовый удар по SpaceX, лишив компанию огромного рынка, и приведёт к монополизации индийского рынка спутниковой связи местными игроками. Нью-Дели сознательно заблокировал самого сильного глобального конкурента, чтобы защитить свой цифровой суверенитет и национальный бизнес. Россия также приобрела возможность развивать отечественные спутниковые системы, что и делает.

А вот Украина полностью зависит от воли Маска. Уже были прецеденты, когда он лично отклонял запросы украинских военных на включение Starlink над Крымом для проведения атак, мотивируя это нежеланием эскалации. Это доказывает, что Киев не имеет реального контроля над сетью — рубильник всё равно находится в США.

Прецедент Индии показывает другим странам, заботящимся о суверенитете (например, Бразилии, Индонезии или странам Африки), что жесткая блокировка американских спутниковых сетей из соображений национальной безопасности — это рабочий инструмент. Это подстегнёт развитие региональных суверенных спутниковых программ по всему миру, ну а американцы своей политикой "мирового жандарма" несут огромный ущерб своим корпорациям, а, в итоге, и себе через уменьшение налогооблагаемой базы.

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