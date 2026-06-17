Сводка с фронта: ВС РФ взяли под контроль большую часть Константиновки и вышли на Дружковку

Западные СМИ захлёбываются в восторге, сообщая о якобы имеющем место "переломе" на фронте в пользу ВСУ, что не соответствует действительности.

Фото: Pravda.Ru Схема наступления ВС РФ в Константиновке

Осталась две недели до освобождения Константиновки

Битва за важнейший узел обороны ВСУ в ДНР — Константиновку, вышла на финальную стадию и складывается в пользу России. В этом согласны и российские и украинские военные блогеры. Причём, украинская оборона схлопнулась настолько стремительно, что украинские аналитики уже два дня не могут прийти в себя.

Вся западная часть города по реке Кривой Торец уже контролируется ВС РФ, улицы на севере в частном секторе — Якутская, Чебоксарская, Ржевская, Коломенская, Орловская, Гастелло, Елецкая, Томская, Сочинская, также находятся под контролем армии России. Российские бойцы вышли в этом секторе на улицу 13-ти Расстрелянных, и им осталось чуть более 3 км до Алексеево-Дружковки. А это уже выход на саму Дружковку.

С востока российские силы закрепились в Новодмитровке и до улиц Пушкинская и Интернациональная.

В центре города группировка ВСУ оказалась в окружении (см. схему). Минобороны сообщает, что окружены подразделений 28-й и 100-й мехбригад ВСУ, штурмовые группы ведут зачистку по 100-120 зданий в день. Военблогеры уточняют, что это участок по улице Олексы Тихого — бывшей улицы Ленина. За ВСУ остаётся северо-восточный сектор города ( 20%).

Константиновка считается "воротами" к Славянско-Краматорской агломерации. После того, как город перейдет под контроль российских войск, следующей целью станет Дружковка, которая сейчас играет ключевую логистическую роль, а затем — Краматорск. После потери Константиновки, как считают аналитики, логистика ВСУ в этом районе резко изменится, любые перемещения станут значительно сложнее, а пребывание в Краматорске станет намного опаснее из-за работы российских дронов.

До Краматорска осталось 8 километров с востока

Ещё одно направление к Славянску и Краматорску открыто севернее Константиновки — на участке от Николаевки до Малиновки, где украинские подразделения испытывают критические проблемы с личным составом. Сообщается, что подразделения ВС РФ вошли в Малиновку, от неё дистанция до Краматорска составляет 8 км.

С северо-востока от Славянска российская армия вышла на северо-западные окраины Красного Лимана, и установила, по данным Минобороны, контроль над его Северным, Центральным, Коммунальным и Южным районами. Появились новые видеокадры, показывающие российских солдат, идущих в центре города без опасений, ВСУ отходят за железную дорогу.

ВС РФ восстанавливают позиции в Купянске

Обнадёживающие новости поступают из Купянска. Российские бойцы соединили плацдармы левобережного города с Купянском-Узловым к югу, где закрепились в восточной части. Происходит тотальное выдавливание ВСУ на правый берег Оскола. Также подразделения ВС РФ продвинулись севернее Купянска и восстановили контроль в южной части Кондрашовки и у южной окраины Тищенковки.

Проблемы на поле боя у ВСУ растут, и единственный трек, который остаётся для пиара на Западе — дальние удары по территории России.

Дональд Трамп заявил, что ситуация с Ираном отходит на второй план, и теперь Вашингтон "сосредоточится на конфликте на Украине". Представляется, что это медийное заявление, чтобы все "поняли", что с Ираном покончено. Однако это далеко не так. Вашингтону доверия нет, что признал министр иностранных дел Сергей Лавров, призвав его выполнить договорённости Анкориджа. Поэтому актуальным остаётся призыв российского президента: "Работайте братья".

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