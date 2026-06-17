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Любовь Степушова

Армия Нидерландов провела учения по созданию лагеря для 2000 российских военнопленных. Это не абсурд

Силовые структуры » Военные новости

Вооружённые силы Нидерландов провели масштабные военные учения по развёртыванию временного лагеря, рассчитанного на содержание до 2000 российских военнопленных.

Саммит НАТО
Фото: flickr.com by Влада на Република Северна Македонија, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Саммит НАТО

Русские сдавайтесь. Зачем Нидерланды строят лагерь для военнопленных

Это не шутка. Речь идёт о тыловых учениях, которые прошли на специализированном полигоне в Марнехёйзене (провинция Гронинген). Голландские военные заявляют, что сценарий отрабатывается на случай гипотетического крупномасштабного конфликта с РФ. Нидерланды являются глубоким тылом НАТО и не граничат с Россией. Идея о том, что российская армия физически дойдет до голландских границ в рамках сухопутной операции, выглядит в высшей степени абсурдной, но есть несколько моментов, на которые делается расчёт.

1. Голландцы воспитаны в святой вере в "российскую агрессию", и их надо успокоить в том плане, что "мы сильны и танки наши быстры", а русские будут сдаваться "пачками". Для толерантных голландцев подчёркивается, что проект базируется на требованиях Женевской конвенции — планируется размещение гипотетических военнопленных в условиях, "не уступающих условиям проживания собственных военнослужащих", с возможностью отправки писем (!), но без средств связи. То есть русские — злые и несчастные, а мы — добрые и цивилизованные, и покажем им "достойный" уровень жизни даже в плену. Не исключено, что надеются в связи с такими "прекрасными" условиями на массовую сдачу в плен.

2. Показать, что НАТО действительно готовится к масштабной войне, хотя проще было бы отойти от границ с РФ и построить новую архитектуру безопасности, когда никто никому не угрожает. Но это же будет победа России, поэтому будут сражаться до последнего европейца, а Голландия забивает за собой лёгкую роль дальнего тыла в тотальной войне с Россией.

3. Запуганным населением легко манипулировать и можно выигрывать выборы.

4. Запугать Россию масштабной подготовкой и масштабными рисками.

5. На раздувании абсурда можно хорошо заработать. Больше половины жителей страны (51-57%) открыто поддерживают инициативу правительства по созданию стратегических национальных запасов на случай войны. На фоне тревожных новостей в нидерландском обществе вырос спрос на "магазины для выживальщиков" (prep shops). Голландцы стали активно скупать товары первой необходимости на случай ЧП: автономные фильтры для воды, радиоприемники на солнечных батареях и продукты длительного хранения. Массово строятся убежища. 

Роль глубокого тыла не спасёт Нидерланды от ответного удара

Главным сценарием войны с РФ, который отрабатывается в НАТО, является отражение "масштабного российского нападения на восточный фланг альянса". Называется Сувалкский коридор, связывающий Белоруссию и Калининградскую область. Данное "нападение" может произойти только в случае блокады или атаки на Калининград, то есть в рамках отражения агрессии НАТО. Но это же "пустяк", о котором не говорят. И пока США высаживают технику и десантуру в портах, а Германия везет их на восток в Прибалтику, голландцы в глубоком тылу будут организовывать приём раненых и фильтрацию эвакуированных с фронта "пленных". Но пусть они не надеются на то, что это избавит их от нанесения ответного удара.

Отметим также, что в Уголовном кодексе РФ предусмотрена суровая ответственность за добровольную сдачу в плен (до 10 лет лишения свободы). В рамках СВО даже в случае возвращения по обмену военнослужащий сталкивается с длительными проверками спецслужб.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы нато война нидерланды
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