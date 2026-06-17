Армия Нидерландов провела учения по созданию лагеря для 2000 российских военнопленных. Это не абсурд

Вооружённые силы Нидерландов провели масштабные военные учения по развёртыванию временного лагеря, рассчитанного на содержание до 2000 российских военнопленных.

Фото: flickr.com by Влада на Република Северна Македонија, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Саммит НАТО

Русские сдавайтесь. Зачем Нидерланды строят лагерь для военнопленных

Это не шутка. Речь идёт о тыловых учениях, которые прошли на специализированном полигоне в Марнехёйзене (провинция Гронинген). Голландские военные заявляют, что сценарий отрабатывается на случай гипотетического крупномасштабного конфликта с РФ. Нидерланды являются глубоким тылом НАТО и не граничат с Россией. Идея о том, что российская армия физически дойдет до голландских границ в рамках сухопутной операции, выглядит в высшей степени абсурдной, но есть несколько моментов, на которые делается расчёт.

1. Голландцы воспитаны в святой вере в "российскую агрессию", и их надо успокоить в том плане, что "мы сильны и танки наши быстры", а русские будут сдаваться "пачками". Для толерантных голландцев подчёркивается, что проект базируется на требованиях Женевской конвенции — планируется размещение гипотетических военнопленных в условиях, "не уступающих условиям проживания собственных военнослужащих", с возможностью отправки писем (!), но без средств связи. То есть русские — злые и несчастные, а мы — добрые и цивилизованные, и покажем им "достойный" уровень жизни даже в плену. Не исключено, что надеются в связи с такими "прекрасными" условиями на массовую сдачу в плен.

2. Показать, что НАТО действительно готовится к масштабной войне, хотя проще было бы отойти от границ с РФ и построить новую архитектуру безопасности, когда никто никому не угрожает. Но это же будет победа России, поэтому будут сражаться до последнего европейца, а Голландия забивает за собой лёгкую роль дальнего тыла в тотальной войне с Россией.

3. Запуганным населением легко манипулировать и можно выигрывать выборы.

4. Запугать Россию масштабной подготовкой и масштабными рисками.

5. На раздувании абсурда можно хорошо заработать. Больше половины жителей страны (51-57%) открыто поддерживают инициативу правительства по созданию стратегических национальных запасов на случай войны. На фоне тревожных новостей в нидерландском обществе вырос спрос на "магазины для выживальщиков" (prep shops). Голландцы стали активно скупать товары первой необходимости на случай ЧП: автономные фильтры для воды, радиоприемники на солнечных батареях и продукты длительного хранения. Массово строятся убежища.

Роль глубокого тыла не спасёт Нидерланды от ответного удара

Главным сценарием войны с РФ, который отрабатывается в НАТО, является отражение "масштабного российского нападения на восточный фланг альянса". Называется Сувалкский коридор, связывающий Белоруссию и Калининградскую область. Данное "нападение" может произойти только в случае блокады или атаки на Калининград, то есть в рамках отражения агрессии НАТО. Но это же "пустяк", о котором не говорят. И пока США высаживают технику и десантуру в портах, а Германия везет их на восток в Прибалтику, голландцы в глубоком тылу будут организовывать приём раненых и фильтрацию эвакуированных с фронта "пленных". Но пусть они не надеются на то, что это избавит их от нанесения ответного удара.

Отметим также, что в Уголовном кодексе РФ предусмотрена суровая ответственность за добровольную сдачу в плен (до 10 лет лишения свободы). В рамках СВО даже в случае возвращения по обмену военнослужащий сталкивается с длительными проверками спецслужб.

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