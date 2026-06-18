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Андрей Николаев

Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор

Силовые структуры » Военные новости

В украинской армии все отчетливее проявляется мотоциклетный тренд. Видимо, Киев строит какие-то нехорошие планы на применение мототехники. На вооружение принят электромотоцикл WolfStorm, что в переводе на наш великий могучий русский язык означает "штурмовой волк".

Мотоциклист
Фото: flickr.com by Zach Dischner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мотоциклист

Это транспортное средство заявляется как продукция украинской промышленности.

Характеристики "волка" таковы:

  • масса — 105 кг;
  • максимальная скорость — 80 км/час;
  • запас хода — 100 км;
  • грузоподъемность — 200 кг;
  • мощность — 8 кВт;
  • время полной зарядки — 4 часа;
  • привод — цепной.

Как заявляет противник, эти мотоциклы бесшумны, не оставляют теплового следа и способны перевозить двух военных в полном снаряжении по пересеченной местности.

Надо сказать мотоциклетная тема в украинских официальных военных каналах не очень распространена. За все время СВО на ТГ-канале Минобороны Украины наберется разве что десяток сообщений.

Можно сказать "подумаешь, мотоцикл".

Но сейчас в связи с активизацией Киевом террористической деятельности многие военные эксперты предрекают повторение Украиной "курского сценария". Им оппонируют — да не может быть, эти уроки уже выучены.

Тем более тогда в качестве транспортных средств противник использовал в основном бронеавтомобили разных типов. Броневики теперь не в моде, им на смену пришла кавалерия нового типа — мотоциклы.

Парадокс нашего времени.

Раньше о наступательных планах противника судили по наращиванию его бронетанкового компонента. А теперь, вот, и мотоцикл вполне себе признак и повод задуматься. Министерство обороны Украины отчиталось о заключении контрактов на поставку 1500 мотоциклов для военных нужд, что в трое больше, чем в прошлом году. И, вероятно, эти мотоциклы скоро будут использованы для активных операций на поле боя.

Такой вывод напрашивается исходя из специфики применения мотоциклов российскими штурмовиками. Наименование допущенных к закупке моделей не сообщается. И, вообще, противник не очень распространяется на тему автомототехники.

Еще в октябре 2023 года сообщалось о принятии, если можно так сказать, на "вооружение" мотоцикла KTM 450 ЕХС австрийского производства. Но далее конкретика из сообщений ушла. Известно, что в 2023 году было кодифицировано 7 единиц автомототехники, в 2024 — уже 20. Правда, здесь учитываются и багги, и квадроциклы.

Очевидно, что немалая часть такой мототехники в ВСУ поступала по волонтерским программам. В то время как поставки по официальной линии шли со скрипом. Видимо поэтому в 2025 году в ВСУ инициировали процедуру упрощенной закупки такого рода техники. В результате против нас на поле боя в этом году добавится как минимум 1500 мотоциклов.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
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