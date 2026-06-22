Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом

Массовое применение мин в ходе СВО заставляет противника постоянно создавать новые образцы техники для разминирования минных заграждений. Очередной продукт украинской оборонки из этой области получил претенциозное название NEO.

Фото: Pixabay by NoName_13, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Матрица

Как всегда противник не может избежать дешевого пафоса по части превращения черного в белое. Новый робототехнический комплекс назван по имени главного героя кинотрилогии "Матрица". А он, как известно, был крайне позитивным героем, кстати, боровшимся с диктатом машин. Вот ведь ирония судьбы.

Но украинская сторона такие двойные смыслы почему-то не хочет видеть, довольствуясь только ярким поверхностным представлением об образе героя.

Что ж, это вполне предсказуемо. Недавно, кстати, у них появился дрон-перехватчик под названием "Джедай". Похоже, что в Киеве задумали перебрать весь киноряд Голливуда, и творчески его переработать. В этом смысле для Украины совсем не грех одни и те же образы использовать несколько раз.

Наш сегодняшний "герой" NEO пока числится как NEO-1. Видимо. в будущем будут и номер два, и три.

Да, разминировать Украину от ее собственной дурости придется еще долго.

Впрочем, довольно лирики и философии. Перейдем непосредственно к физике.

НРК NEO-1 сам по себе не способен ничего разминировать, это всего лишь разведчик, сканер, детектор на колесах, или совсем по-простому "миноискатель".

Характеристики:

вес- 60 кг;

габариты — 85х81х41 см;

максимальная скорость — 7 км/ч;

время работы от батареи — до 8 часов;

ширина сканирования — 139 см;

глубина обнаружения — до 60 см;

радиус действия — до 500 м с возможностью расширения до 3 км (под радиусом понимается удаленность от оператора);

система видеокамер — 3-х кратное цифровое увеличение и 10-кратное оптическое, ночное видение.

Имеется автоматическая настройка на тип почвы, и режим скрининга помех, то есть фильтрации поиска от того металлического мусора, который может попадаться в земле: стружка, болты, осколки и т. д.

NEO-1 может обнаруживать такие опасные предметы как:

мины ОЗМ-72 (выпрыгивающая противопехотная);

противотанковые мины серии ТМ;

противопехотные мины МОН;

снаряды, гранаты.

Дрон можно использовать чисто в транспортном исполнении: перевозя до 70 кг груза, или буксируя тележку массой до 120 кг.

Минобороны Украины позиционирует дрон-металлоискатель как средство, которым могут пользоваться не только профессиональные саперы, но и обычные солдаты общевойскового профиля.

Вопрос только в том, а что это дает, если NEO-1 используется не в комплексе со средствами разминирования. Ну, обнаружит он минное поле, а дальше надо пытаться разведать в этом поле безопасный маршрут или провести разминирование.

Так что вопросов по боевому применению к этому агрегату порядочно.

Как раз накануне противник представил новое прочтение заряда разминирования "Тропа". Изначально это средство представляло собой переносной комплект, теперь же противник адаптировал этот устройство для установки на НРК Сирко - С1. Таким образом, напрашивается парное применение этих двух дронов. NEO-1 обнаруживает, а "Тропа" выстреливается с платформы "Сирко" и проделывает проход длиной до 150 м.

Стоит отметить, что номенклатура средств разминирования у ВСУ растет большими темпами. Еще пару-тройку лет назад количество видов подобной техники можно было пересчитать по пальцам одной руки. А сейчас счет идет уже на сотни. Львиную долю здесь занимают иностранные производители.

Да, и после окончания СВО такой техники понадобится еще больше, как противнику, так и России. Нам, видимо больше. Мы также не отстаем и разрабатываем новые средства разминирования, в частности на базе НРТК "Курьер".