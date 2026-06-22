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Любовь Степушова

Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин

Силовые структуры » Военные новости

Заявления Киева о возможных ударах по промышленным объектам в Белоруссии резкой реакции в Минске не вызвали. Ситуация скоро разрешится и развяжет России руки.

Ракета "Орешник"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракета "Орешник"

Белоруссия не поверила Зеленскому

Владимир Зеленский предъявил ультиматум Белоруссии дважды за последние дни в связи с якобы установленными на территории страны ретрансляторами, которые могли быть использованы российской армией для ударов БПЛА, а также в связи с поставками России топлива с белорусских НПЗ.


"Если он (Лукашенко) не снимет (ретрансляторы), то мы снимем всё сами, что произойдёт за неделю. Либо они, либо мы.", — заявил Зеленский.

Уже и цели для нанесения ударов определены. Как пишут инсайдерские украинские паблики, он согласовал удары по Белорусским НПЗ, в первую очередь по Мозырскому НПЗ в Гомельской области.

Президент Александр Лукашенко пока не комментировал ситуацию, а министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сказал, что Минск не видит военного смысла "втягиваться" в конфликт на Украине "от слова совсем". Хренин считает, что "напряжение существует только в информационном поле в виде угроз и обещаний чего-то сделать". Первая фраза означает, что Белоруссия не намерена открывать "второй фронт" или первой наносить удары по Украине. Вторая — что Минск не видит со стороны Украины признаков реальной подготовки к немедленным действиям.

За спиной Минска стоит военный потенциал России

Со своей стороны пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что у Москвы "нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить". Слова Пескова демонстрируют уверенность России в силе своего ближайшего союзника и одновременно являются завуалированным предупреждением в адрес Украины и Запада.

В контексте общих оборонных соглашений это заявление читается однозначно: между Россией и Белоруссией действует общая Военная доктрина Союзного государства. На территории республики развернута совместная региональная группировка войск и размещено российское тактическое ядерное оружие. Любое реальное нападение на Белоруссию по закону приравнивается к нападению на Россию. Следовательно, Песков напоминает, что за спиной Минска стоит весь военный потенциал РФ.

Вступление Белоруссии в войну развяжет России руки

Заявления Зеленского — это результат безнаказанности не только киевского, но и европейских режимов. Стоит напомнить, что Европа предоставляет Украине гораздо больший спектр военных услуг. Западники полностью игнорируют ядерную державу и её союзника, хотя вначале всячески дистанцировались от попыток Киева наносить дальнобойные удары по России. Сейчас они приветствуются, и европейцы им способствуют совместными военными предприятиями и данными разведок. Цель просматривается — выйти переговоры с Россией с позиции силы.

Но расчёты на перспективу в Европе всегда хромали. Общая расстановка на фронте далеко не в пользу Украины и рассчитывать на успех в Белоруссии она может только в случае блицкрига. В случае же, если кампания затянется и ВСУ завязнут, то она будет куда более жёсткой, чем в Курской области. Если же ВСУ ограничатся ударами, то однозначно попадут под удары белорусских "Полонезов" и "Орешника". Зеленский и Европа играют в иранский сценарий, обостряя отношения с Белоруссией, но Минск может также его использовать, и в случае атаки Зеленского, нанести удар по Литве и Польше.

"Втягивание" Белоруссии — это расширение формата конфликта во исполнение союзнического долга, и этого не надо бояться, а надо приветствовать. Будет перейдён психологический рубеж, который сейчас мешает достойно ответить Европе.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина белоруссия ядерный удар виктор хренин дмитрий песков владимир зеленский
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