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Любовь Степушова

Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти

Силовые структуры » Военные новости

Пока дипломаты надеялись на договоренности в Анкоридже, ситуация в Крыму и российских регионах приняла критический оборот из-за поставок дальнобойных дронов из Европы.

2024 Astana CSTO Summit (15)
Фото: commons.wikimedia.org by Official website of the President of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
2024 Astana CSTO Summit (15)

Энергетическая блокада Крыма, паническая скупка бензина на АЗС, гибель мирных жителей за тысячу километров от линии фронта, неоднократное поражение одних и тех же стратегических объектов в России являются главными последствиями встречи на высшем уровне в Анкоридже почти год назад.

То есть расслабленности на фоне таинственных надежд, что Трамп вот-вот призовёт Зеленского к миру на российских условиях (компромисс же был согласован!). За это время европейская промышленность, согласно списку, опубликованному Минобороны, снабдила ВСУ дальнобойными дронами, которые не десятками, а сотнями каждый день полетели по целям в России. Они в готовом виде поступают через сохранённую логистику, а самолётного типа — крупными узлами, и сразу применяются. Поэтому бомбить "гаражи" и склады — это не выход.

Помощник президента Юрий Ушаков скромно признал, что "одна из сторон" договоренностей в Анкоридже оказалась неспособна их выполнить в полной мере.

"На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности", — сказал Ушаков.

Почему бы не сказать прямо, что одна из сторон — это США. Также оценка усилий Трампа — "не совсем в состоянии" — ошибочна.

Это был манёвр, чтобы дать возможность Украине на европейской базе произвести новые типы дальнобойных дронов. И пока Россия ждала и не бомбила пути их доставки: тоннели в Карпатах, мосты через Днепр, акваторию Чёрного моря, приближался коллапс в Крыму на пятый год войны. Государство отменило там вчера организованный детский отдых, то есть сняло с себя ответственность за детские жизни. И сказало: хотите — рискуйте сами своими детьми.

Этого ли мы ждём от государства? Общеизвестно, и это признавали в Москве и Минске, да и на Западе — тоже, что Минские соглашения нужны были только для того, чтобы подготовить ВСУ к войне, Стамбульские соглашения — сорвать взятие Киева и, в конечном итоге, реализовать наступление ВСУ 2022 года. Как можно было подумать после этого, что США, которые и сейчас поставляют Украине оружие, космическую связь и целеуказания для ракет, могут быть посредником.

"Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей", — добавил Ушаков.

Хотелось бы быть уверенными, что новых попыток замириться с Трампом не будет, но, к сожалению, её нет, зная цели российских элит — во чтобы то ни стало вернуться в Европу, чтобы там делать себе и своим детям деньги. И поэтому у Ушакова такой осторожный тон речей — боится не обидеть, имеет надежду, что Вашингтон вдруг опомнится.

В этом контексте приведём слова украинского депутата Гончаренко, сказанные сегодня в ПАСЕ с "обращением к российской элите и российскому народу".

"Если вы продолжите молчать, Москва будет гореть, ваши города будут пылать. Если на улицах Москвы не выйдет миллион людей, то рано или поздно на улицах Москвы появится миллион украинских дронов".

События пятого года войны в Крыму, Москве (два удара по НПЗ в Капотне) и в регионах (Старобельск, удары по автобусам) не убеждают, что угроза не сработает. Задачей военно-политического руководства России является не замирение с Западом, а уничтожение нынешнего украинского режима, потому что это самая серьёзная после 1941 года угроза национальной безопасности России. Это нельзя сделать с помощью Запада, а только собственными силами  военным путём.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы всу крым дроны энергетический кризис соединённые штаты америки
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