Уверенность Киева в тактике дальних ударов привела к радикальной коррекции его политики

Киев настолько воодушевлён итогами дальних ударов по России, что передумал требовать перемирия по линии боевого соприкосновения и выставил Совбезу ООН ультиматум.

Фото: commons.wikimedia.org by Coalition for the ICC / Credit: UN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Совбез ООН

Украина ставит ультиматум Совбезу ООН

Киев может пересмотреть свое предложение о прекращении огня с Москвой, заявил представитель Украины в ООН Андрей Мельник. Это случится, если Совет Безопасности ООН не примет резолюцию, призывающую к полному и безоговорочному прекращению боевых действий.

"Наше терпение не безгранично", — сказал Мельник, отметив, что Украина неоднократно призывала Совбез принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня.

"Если Совет Безопасности и дальше будет придерживаться выжидательной позиции, я не могу исключить, что Украина может пересмотреть и изменить свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является отличным компромиссом", — сказал он.

Непроходные резолюции усиливают помощь Украине

Киевский режим, вероятно, основывает свою позицию на успехе тактики дальних ударов по российским НПЗ и объектам логистики, что якобы наносит критический ущерб РФ и даёт ему право диктовать более жёсткие условия. Вынесение в СБ ООН заведомо непроходных резолюций (так как РФ имеет право вето) используется как инструмент демонстрации дипломатической изоляции Москвы и мобилизации западных партнеров для усиления санкций и военной помощи.

По существующей практике ООН, применение вето в Совбезе обязывает провести заседание Генеральной Ассамблеи ООН, где у России нет права вето и где Украина традиционно собирает широкую поддержку большинства стран.

Но удары не заменят сапог солдата, а он — на украинской стороне.

Для России наступает момент истины

Поскольку дипломатический компромисс о перемирии отвергнут обеими сторонами, ключевые решения продолжат приниматься исключительно на поле боя. Россия продолжит наступательные операции для улучшения своих тактических и стратегических позиций, продолжая наносить массированные ракетные удары по украинскому тылу, энергетике и военным объектам. А Украина, вероятнее всего, усилит атаки беспилотниками и дальнобойным оружием по российским логистическим узлам, НПЗ и объектам инфраструктуры, надеясь вызвать бунт в РФ.

Также планируется методично уничтожать логистические узлы, порты и корабли Черноморского флота РФ. Цель — превратить полуостров в изолированный "остров", снабжение которого для Москвы станет невозможным.

Реальный мирный диалог возобновится только в случае критического изменения баланса сил на фронте. России надо, со своей стороны, превратить Киев в такой остров, брать Славянско-Краматорскую агломерацию в этом году, а в следующем — Харьков и Сумы, но и это ещё не будет конец киевского режима. Без Одессы и Николаева в российской юрисдикции мира не будет.

Читайте Telegram-канал автора.