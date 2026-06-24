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Любовь Степушова

Ключевого координатора военной помощи Украине в Европе заставили уйти в отставку

Силовые структуры » Военные новости

В штабе сил НАТО в Европе произошли резкие кадровые перестановки, которые дают сигнал о том, что резких наступательных движений альянса у границ РФ не будет.

Пит Хегсет
Фото: www.dvidshub.net by Chad J. McNeeley
Пит Хегсет

Очередной генерал-ястреб Пентигона подал в отставку

Министр войны Пит Хегсет добился рапорта об уходе с должности командующего сухопутными войсками США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью. Это увольнение полностью согласовано с президентом Дональдом Трампом.

Первая причина очевидна. Хегсет действует в жестких рамках предвыборного курса Белого дома — заставить европейцев платить за оборону самостоятельно, убирая с ключевых постов американских генералов-"ястребов". Уже уволены 24 таких генерала, последним — генерал Рэнди Джордж с поста начальника штаба армии.

Отставка Донахью произошла накануне саммита НАТО, намеченного на 7 июля. 18 июня Хегсет выступил на подготовительной встрече министров обороны НАТО в Брюсселе, устроив союзникам жёсткий разнос. Он назвал европейские страны "нахлебниками" и объявил о запуске масштабного аудита американских сил на континенте. Странам, которые не увеличат расходы на оборону до 5% ВВП, Хегсет открыто угрожал "провалом" проверки, что ведёт за собой вывод американских контингентов из этих стран и лишение их солидарности по 5 пункту устава НАТО.

Для альянса уход Донахью — это потеря топ-стратега, который интегрировал опыт современных боевых действий и выстраивал логистические цепочки снабжения на восточном фланге НАТО. Вместо него временным командующим станет его заместитель, генерал-майор Кристофер Норри — трехзвёздный генерал (Донахью четырёхзвёздный). Это потеря статусности европейского региона для Пентагона.

Украина и Брюссель в шоке: иллюзий больше нет

Донахью был ключевым координатором военной помощи Украине.
Украинские СМИ пишут, что его отставка дезорганизует привычные каналы управления поставками оружия и обучения украинских военных, что объективно играет на руку России на линии фронта. Смена командования также снижает вероятность резких наступательных манёвров НАТО вблизи границ России и в какой-то мере деэскалирует здесь ситуацию.

В Брюсселе отставка рассматривается как подтверждение того, что администрация Трампа перешла от слов к делу по демонтажу НАТО. Больше нет иллюзий, что Трампа удастся "переубедить". В европейских столицах понимают, что это финал эпохи, когда США полностью закрывали восточный фланг НАТО своими силами, ресурсами и генералами-"ястребами".

Трамп ликвидирует саботаж в армии

Другая важная причина увольнения Донахью — это купирование влияния "глубинного государства" в армии. Официальные обвинения в заговоре генералу не предъявлялись, уголовных дел не возбуждалось, и он уходит в отставку в рамках стандартных процедур. Однако в Вашингтоне царит паранойя и глубокое взаимное недоверие среди чиновников, что и стало  причиной массовой зачистки среди генералитета. Трамп опасается саботажа его приказов. Например, во время его первого президентского срока генералы затягивали или блокировали его решения о выводе войск из Сирии. Поэтому он действует по принципу — "лучше уволить верного профессионала, если есть сомнения в его политической преданности".

Основным "оружием" уволенных генералов станут утечки секретной информации в СМИ с целью дискредитировать Хегсета и Трампа в глазах общественности, например, показать, что Трамп разрушает армию ради личной мести, чем усиливает Россию. Эти обвинения для Белого дома могут быть не менее опасным, чем открытый мятеж.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша нато европа пентагон армия сша
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