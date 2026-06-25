Рабочий план по захвату Приднестровья принят в Румынии. Молдавия поддержит

Юридический манёвр в Бухаресте по объединению с Молдавией запустил процесс, который напрямую угрожает существованию Приднестровской республики.

Фото: commons.wikimedia.org by Ральф Ролечек is licensed under GFDL 1.2 Тирасполь

Румыния запустила процедуру объединения с Молдавией

Нижняя палата парламента Румынии не проголосовав, автоматически одобрила законопроект об объединении с Молдавией. Такое возможно в Румынии, если в течении 45 дней после публикации законопроекта он не вынесен на голосование.

Теперь проект направляется в сенат, который является органом, принимающим решение в данном случае.

"Парламент Румынии уполномочивает правительство страны незамедлительно, в срочном порядке, начать переговоры с властями Кишинева с целью окончательного оформления объединения с Республикой Молдова", — говорится в статье 2 и 3 документа.

Проект ссылается на положение Заключительного акта Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки, который допускает изменение границ мирными и дипломатическими средствами. Но для этого требуется согласие Молдавии.

Кишинёв ждёт отмашки из Брюсселя

И парламентское большинство, и правительство Молдавии согласны, так как там заседают прорумынские политики, а у многих, в том числе у президента Майи Санду есть румынские паспорта.

В январе она заявила, что будет голосовать за объединение, потому что "маленькой стране, такой как Молдова, становится все труднее выживать как демократическое государство, как суверенное государство и, конечно же, противостоять России".

Если она ещё этого не сделала, то по причине риска дестабилизации страны, так как большинство молдаван не поддерживает унию. Но их мнение, если понадобится, проигнорируют. Референдума не будет, а будет задействован косовский прецедент, когда решение об отделении края Косово и Метохия от Сербии принял парламент.

Некоторые румынские политологи считают, что речь идёт о недосмотре властей, которые находятся в состоянии политического кризиса (отставка прежнего правительства и провал двух попыток сформировать новое). Также они уверяют, что потенциальное одобрение сенатом будет аннулировано Конституционным судом Румынии ещё до того, как документ сможет повлечь за собой какие-либо реальные геополитические последствия.

Другие же полагают, что уния — это вполне рабочий вариант (согласимся с ними) и он настойчиво продвигается. То есть, если Брюсселю понадобится, Конституционный суд Румынии найдёт нужную лазейку, а Молдавия поддержит.

Румыния и Молдавия готовятся к оккупации Приднестровья

Главная задача России — не дать уничтожить Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), поскольку подготовка к её оккупации Молдавией и Румынией продолжается, а в случае запуска процедуры объединения она станет неизбежной.

В июне в рамках подготовки к установлению контроля над ПМР, 2-я пехотная бригада ВС Молдавии провела совместные учения с 81-й бронетанковой бригадой румынской армии в Румынии. Отрабатывались наведение понтонных переправ и десантирование. Также в июне молдавские солдаты участвовали в учениях НАТО Sea Breeze на полигоне Бабадаг в Румынии с такими же задачами. Румыния приобрела 44 десантные машины AAV-7 у США в 2024 году, позволяющие перебрасывать 1100 солдат (два батальона в полном составе) через водные преграды (Днестр) на расстояния до 37 км.

Зеленский же прямо подчеркивал, что Украина окажет помощь Молдавии по запросу Кишинёва в "деоккупации" Приднестровья.

Кремль задачу видит, у Брюсселя нет времени на раздумье

Поскольку Москва значительно упростила выдачу паспортов в регионе, значит, угроза воспринимается адекватно. В Приднестровье проживают более 200 тысяч граждан РФ. Любая военная операция против них будет официально квалифицирована Кремлём как нападение на граждан Российской Федерации, что по закону об обороне РФ обязывает армию применить все доступные средства защиты.

В случае попытки силовой операции, военный ответ России будет сильно ограничен отсутствием общих границ, однако можно будет признать независимость ПМР и действовать по донбасскому варианту — оказывать военную помощь. И переброской десанта, и дальнобойными ударами ракет и БПЛА по инфраструктуре, логистическим центрам, железным дорогам и группировкам ВСУ и ВС Румынии.

В перспективе двух лет неизбежным видится форсирование наступления на юге Украины в направлении Николаева и Одессы, чтобы прорубить прямой сухопутный коридор к Приднестровью. Поэтому у глобалистов нет времени на раскачку, решение по объединению Румынии с Молдавией надо принимать в течение года.

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