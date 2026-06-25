США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве

Заявление госсекретаря США о статусе переговоров в Анкоридже кардинально меняют ситуацию на Украине и положение российского руководства.

Фото: Kremlin.Ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин

США отвергают договорённости в Анкоридже

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите на Аляске "были лишь предложения, а не соглашения" по завершению войны в Украине.

Это разубеждает Кремль демонстрировать постоянную готовность возврата к "соглашениям" в Анкоридже. В течение последних дней сразу три российских чиновника (Юрий Ушаков, Сергей Лавров и Дмитрий Песков) синхронно обвинили США в "неспособности" выполнить договорённости, достигнутые на Аляске в августе 2025 года.

В то время как Лавров взял на себя роль "плохого полицейского", обвиняя США даже чуть ли не в обмане, Песков транслировал позицию "хорошего полицейского", давая понять, что Москва видит давление Европы на Трампа, но российская сторона всё ещё оставляет дверь для диалога открытой.

Был ли это обман или неспособность — российские власти будут определяться, очевидно одно, что отказ от иллюзий насчёт договоренностей с США переводит конфликт в плоскость военного противостояния, где исход борьбы с бандеровщиной будет решаться непосредственно на поле боя, в цехах военно-промышленного комплекса и в рамках экономических талантов правительства РФ.

Больше не надо думать о мнении Трампа

Российская армия продолжит методичное давление на ключевых стратегических направлениях (таких как Запорожское и Днепропетровское и в приграничных районах Сумской области в общем направлении на Харьков), стремясь взломать оборону ВСУ за счёт превосходства в дронах, планирующих бомбах и живой силе. Основной упор внутри России окончательно смещается на внутреннее производство — кратное увеличение выпуска различных беспилотников, тяжёлой бронетехники и дальнобойных ракетных систем, способных поражать тыловую инфраструктуру ВСУ., создание орбитальной спутниковой системы.

Москва также продолжит цементировать отношения с Китаем, Ираном, КНДР и странами Глобального Юга, выстраивая параллельную экономическую и логистическую систему, устойчивую к западным санкциям и морским блокировкам (вроде инцидентов с танкерами). Теперь обе стороны: Запад плюс Украина с одной стороны и Россия плюс союзники — с другой, чётко понимают, что никаких дипломатических компромиссов в ближайшем будущем не будет.

Надо вспомнить карту Герасимова

Донбасс будет освобождён в ближайшее время, в чём сомнений нет, а дальше неизвестно, есть ли какой-нибудь план у руководства России. Как-то в конце августа 2025 года мелькал на брифинге фрагмент рабочей карты Генерального штаба ВС РФ с радикально изменёнными государственными границами. Главной сенсацией стало то, что на карте Одесская и Николаевская области были полностью выкрашены в цвет Российской Федерации. Новая государственная граница была проведена значительно севернее — по административным рубежам Кировоградской и Винницкой областей.

Помимо Одессы и Николаева, в состав России на карте были целиком включены Запорожская и Херсонская области в их полных административных границах, включая территории, на тот момент удерживаемые ВСУ.

Согласно этой схеме, Россия получает прямую сухопутную границу с Молдавией (Приднестровьем) и Румынией. Министерство обороны РФ оставило появление карты в кадре без официальных текстовых комментариев, однако видеозапись брифинга не удалялась, что многие восприняли как намеренно посланный Западу и Киеву политический сигнал. Настало время его повторить, но уже с комментариями.

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