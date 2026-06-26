Новая претензия Зеленского перечеркнула итоги закрытых встреч в Минске

Зеленский не успокоился после разъяснения Лукашенко, что Киев воспринял правильно его аргументы о недопустимости втягивания Белоруссии в войну.

Фото: Официальный сайт президента Белоруссии президент Белоруссии Александр Лукашенко

Лукашенко прокомментировал требования Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в Минске, что провёл там же закрытую встречу с представителями Зеленского после того, как тот приказал "убрать ретрансляторы". В качестве аргументов для деэскалации Минск использовал комбинацию жёстких военных угроз и демонстрации нежелания вступать в прямой конфликт.

"Это война будет совсем другая. Мы получили ответ: президент (Зеленский) это понимает. Поэтому давайте договариваться существенно, не надо пылить, кричать, в морду ударять. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже (в Киеве) понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. Мы не хотим с украинцами воевать. Наша позиция миролюбивая, но в любой ситуации мы будем с Россией рядом", — сказал Лукашенко.

Слова "это будет совсем другая война" подразумевают полноценное включение белорусской армии и задействование всех доступных оборонных ресурсов.

Аргумент мог быть таким: за втянутой Белоруссией может начаться цепная реакция других втягивающихся в прямые боевые действия стран, что с очень большой вероятностью приведёт к применению ядерной компоненты.

"Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну какая Украина? Не про Украину речь! Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня", — сказал Лукашенко.

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Однако Зеленский вчера выдвинул новое требование: развитие пограничной инфраструктуры Белоруссии — дорог и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, "должно быть остановлено".

"Беларусь получила от Украины необходимые сигналы относительно такой деятельности, а также всех других форматов их коллаборации с Россией в интересах затягивания и масштабирования войны", — сказал Зеленский.

Он явно далёк от понимания ситуации в описании Лукашенко, а нацелен на эскалацию, основываясь на заключении разведок о слабости белорусской армии. Мол, что 50 тысяч белорусских солдат смогут противопоставить ВСУ, а у РФ нет свободных сил. Во-первых, у ВСУ и такого количества обученных солдат против белорусов не наберётся, а во-вторых, в начале нынешнего года ВС Белоруссии пополнили численность своих вооруженных сил и создали резервы. Минск также развернул на границе силы ТРО и сформировал мобильные огневые группы для защиты от беспилотных ударов. Также на позициях находятся оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

Ким Чен Ын может убедить Запад, а Путин и Лукашенко испытывают трудности

Ситуация вокруг Белоруссии не успокоится, и если западные кураторы прикажут, Киев втянется в очередную авантюру по аналогии с Курской областью. Проблема видится в том, что Россия не умеет убедить Запад, что "это будет другая война". Династия Ким в Северной Корее умеет, а российское и белорусское руководство — нет. Один политик Сергей Караганов сражается на этом фронте, но этого недостаточно.

Караганов предлагает нанести превентивный ограниченный ядерный удар по странам Европы, чтобы сломить волю Запада, заставить его прекратить военную поддержку Украины и предотвратить перерастание конфликта в Третью мировую войну.

Караганов призывает не бить сразу, а "подниматься по лестнице эскалации". Сначала выдвигаются жёсткие ультиматумы, затем проводятся демонстративные неядерные удары по странам Европы, и только при отсутствии реакции применяется тактическое ядерное оружие.

Политик настаивает на радикальном изменении официальной ядерной доктрины РФ. По его мнению, Россия должна иметь зафиксированное право отвечать ядерным оружием на любые массированные удары по своей территории обычными вооружениями и даже на "захват территорий".

Отметим, что Вашингтон в своей ядерной доктрине оставляет за собой право использовать его первым в ответ на массированное нападение.

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