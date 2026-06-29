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Любовь Степушова

Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО

Силовые структуры » Военные новости

В интервью президента РФ Владимира Путина Павлу Зарубину прозвучали жёсткие оценки и вырисовываются грандиозные намерения.

Карта Новороссии. 1910 год
Фото: commons.wikimedia.org by Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Карта Новороссии. 1910 год

Путин не исключил вхождение Сум в буферную зону

Президент сказал, что ВС РФ вплотную подошли к Сумам, и это создание буферной зоны в ответ на вторжение в Курскую область.

"Украинский режим заплатит за Курскую область потерей территорий", — сказал Путин.

Но политического решения по городу нет (то есть брать его или нет), Путин сказал, что будет полагаться на мнение военных. Предполагаем, что киевский режим заплатит подобным образом и за сегодняшние удары и блокаду Крыма, и не только территориями, но и полным переформатированием государства.

"Спасать киевский режим в планы РФ не входит", — отметил президент.

Если возвратиться к Сумам, то во взятии города нет ничего невозможного. Путин измеряет города не площадью, а количеством домов. Так Сумы насчитывают приблизительно от 15 000 до 20 000 жилых домов, а Константиновка — от 15 000 до 18 000, Дружковка — 12 тысяч домов, Красный Лиман — 11 тысяч. Конечно, в Сумах больше многоэтажных домов, но их захват — это давно отработанная операция.

Путин поставил задачу освобождения Новоросиии

Второе важнейшее заявление президента, что РФ ставит задачу "освобождения всего Донбасса, а также Новороссии":

"Мы не исключаем возможности попыток со стороны ВСУ неожиданных, как считает противник, для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания или наших сил от решения главных задач — окончательного освобождения Донбасса и Новороссии".

Вероятно, под Новороссией он подразумевает только две области этого обширного региона — Запорожскую и Херсонскую, но не факт. Главный вывод, что остановки военных действий по ЛБС в этих областях не будет, как того хотели американцы.

Тем не менее, президент продолжает надеется на "дух Анкориджа", хотя подтвердил, что договорённостей там не было, а были (как сказал Рубио) предложения по компромиссному урегулированию, на которые Россия после раздумий пошла. В Москве ожидают возвращения американской переговорной группы сразу после того, как завершится "горячая фаза" событий вокруг Ирана, подтвердил Путин.

Надеемся, что это необходимый дипэтикет, а в это время президент Белоруссии Александр Лукашенко в Пекине обговаривает изменения в тактике СВО с целью выхода на правый берег Днепра с двух направлений — от Запорожья и из Белоруссии, и даже применение ядерной компоненты в случае обострения ситуации в Белоруссии.

Взятие Запорожья выводит ВС РФ на правый берег Днепра

Возвращаясь к Запорожью скажем, что город поделён рекой на две части, поэтому конституционная задача по его освобождению уже выводит ВС РФ на правый берег Днепра.

Это предоставит ВС РФ готовые и уцелевшие (или восстанавливаемые) мосты и плотину ДнепроГЭС и обеспечит выход на оперативный простор для наступления на север вдоль Днепра — к границам Днепропетровской области, полностью отрезая логистику ВСУ в Донбассе с южного направления. Если же из Белоруссии ударить на запад, то это отрежет и западный вектор снабжения через Ковель в Польшу.

Успехи российских сил на Запорожском направлении складываются из скоординированных действий группировки войск "Восток" (продвигается с восточного фланга) и группировки "Днепр" — действует на Ореховском направлении и вдоль Каховского водохранилища. По словам Путина, группировка "Восток" сохраняет стабильные темпы наступления, продвигаясь вглубь обороны противника в среднем от 300 метров до 1,3 км в сутки. Группировке "Днепр" до города от передовых частей осталось пройти 12 -14 километров. Контратаки ВСУ на этих направлениях подчёркивают их важность.

Контроль над Запорожьем лишит киевский режим и Запад главных рычагов давления, и Москва сможет диктовать окончательные параметры демилитаризации и нейтрального статуса определяемой ею оставшейся части Украины.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы пво сумы запорожье белоруссия владимир путин александр лукашенко
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