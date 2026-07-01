Юридическая лазейка позволит Украине спровоцировать масштабную эскалацию на море

Украина сделала попытку легализовать военные атаки на танкеры с российской нефтью. Есть несколько лазеек в международном праве, которые позволяют это оправдать.

Фото: скрин с видео СБУ by Pravda.Ru Удар БЭКом ВМС Украины по танкеру в Чёрном море

Международная морская организация не имеет полномочий рассматривать иск Украины

Украина обратилась в Международную морскую организацию (IMO) с призывом признать суда российского "теневого флота" законными военными целями. Официальное письмо от 26 июня направил вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба.

Основной аргумент киевского режима состоит в том, что танкеры, перевозящие российские нефть и газ в обход санкций, имеют критическое значение для формирования бюджета РФ и напрямую финансируют ведение военных действий. Следовательно, их деятельность нельзя считать исключительно гражданскими коммерческими операциями.

Международная морская организация (IMO) — это технический орган ООН. Она отвечает за безопасность судоходства и экологию, но не имеет юридических полномочий объявлять какие-либо объекты "военными целями". Подобные решения лежат исключительно в плоскости Совета Безопасности ООН (где у РФ есть право вето) или трактовки законов войны самими государствами. Поэтому иск Украины в ООН заранее обречён на неудачу, так как IMO, вероятно, откажется его рассматривать.

Танкеры не могут быть признаны военными целями

Если же рассуждать по существу, то большинство международных экспертов по морскому и гуманитарному праву сходятся во мнении, что признать весь "теневой флот" законной военной целью на юридическом уровне практически невозможно. Согласно ст. 52(2) Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, гражданский объект становится военной целью, только если он делает "эффективный вклад в военные действия", а его уничтожение дает "явное военное преимущество".

Большинство юристов считают, что наполнение бюджета за счет продажи нефти — это слишком расплывчатая связь, которая не превращает обычный торговый корабль в военный объект.

Подавляющее большинство судов "теневого флота" ходят под флагами нейтральных государств (Панама, Камерун, Габон) и формально принадлежат офшорным компаниям. Атака на судно под флагом третьей страны в международных водах, с точки зрения права, приравнивается к нападению на эту третью страну, Россия здесь совершенно ни при чём.

Но есть исключения

Тем не менее, юристы отмечают, что коммерческое судно может терять иммунитет и становится легитимной целью в нескольких случаях, согласно Руководству Сан-Ремо по международному праву, применимому к вооруженным конфликтам на море.

Если танкер напрямую снабжает топливом боевые корабли или сухопутные войска противника,

если он идет в конвое под охраной военных кораблей и

если гражданское судно используется для сбора разведданных или логистической маскировки военных операций.

По этим причинам конвоев с российской стороны, вероятно, много не будет, но будет самооборона на борту.

Россия в ответ перекроет экспорт Украины в Чёрном море

Украина уже атакует российские подсанкционные суда (например, мартовский удар беспилотников по газовозу Arctic Metagaz в Средиземном море или атаки у берегов Турции), поэтому ей не надо никакого юридического одобрения своих действий, но надо проговорить для мира, почему она это делает (назвать те самые исключения). Обращение в IMO — это попытка создать публичное превентивное оправдание. Кроме того, просто сам факт обсуждения новых рисков для танкеров резко повышает коммерческие риски и страховки.

Тем не менее, чтобы они стали кратно больше, союзникам Киева надо задерживать танкеров кратно больше. Пока это менее 0, 5 % процента от трафика. В ответ на увеличение таких попыток Россия может полностью вывести из строя украинский маршрут экспорта по Чёрному морю, что катастрофически скажется на доходах бюджета киевского режима.

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