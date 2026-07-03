Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий

Конфликт Польши с Украиной по поводу исторических предпочтений заиграл новыми красками после официального предупреждения США, что "Россия вскоре нападёт на Польшу".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть База НАТО

Польша получила от США сигнал: мы не вмешаемся

Французский журнал L'Express выразил досаду в связи с тем, что Варшава и Киев поссорились из-за "пустяка". В героизации нацистов на Украине он видит только одну проблему — этим воспользуется Россия. И этой проблемы Польша избегала за четыре с половиной года военного конфликта, но не сейчас.

Сейчас в глазах поляков это вовсе не пустяк. Как пишет The Telegraph, США уже не раз уведомляли Варшаву об угрозах российских ударов по её территории и в этот раз предупредили о вероятности эскалации в ближайшие месяцы с представлением ряда возможных сценариев развития событий.

Среди рассматриваемых вариантов — атаки дронов на объекты критической инфраструктуры, включая электростанции, а также "имитация авиационных ударов с целью проверки готовности польской системы противовоздушной обороны". В случае "экстремального сценария" возможна "гибридная атака в приграничной зоне с участием российских или белорусских военнослужащих". Россия, по мнению Вашингтона, может представить "провокацию" как случайное нарушение границы" из-за сбоя GPS или как "сомнительную спасательную миссию по эвакуации неисправного вертолёта", указывает издание.

Москва якобы рассчитывает на то, что вместо открытия огня по российским или белорусским силам США вынудят Польшу пойти на переговоры, а не отвечать жёстким ударом. Читаем между строк: об участии НАТО вопрос подниматься не будет.

Трамп считает Россию менее опасной, чем глобалистов

О том, что США надо выходить из НАТО перед саммитом альянса в Анкаре пишут популярные американские блогеры из MAGA. Они ссылаются на постоянные жалобы Дональда Трампа, что США тратят на порядок больше европейцев на содержание и поддержание альянса. Один из авторов вспоминает сюжет триллера "Сумма всех страхов" (2002 год) по книге Тома Клэнси. По сюжету, мощная террористическая организация, возглавляемая европейской элитой, использовала провокации с ядерным оружием в Германии и в США, чтобы заставить две сверхдержавы сражаться и уничтожить друг друга.

В США, действительно, сильны настроения, что Статья 5 НАТО является прямой угрозой национальной безопасности. Считается, что глобалисты планировали "злоупотребить" этим соглашением, чтобы заставить американские вооружённые силы "победить их врагов за них, чтобы они могли захватить мир и установить единое мировое правительство".

Откуда разведка США знает российские планы?

Развязывая склоку с Украиной по поводу недопустимости прославления УПА* и строительства "пантеона", отказавшись от поставки истребителей МиГ-29 и даже предлагая закрыть базу в Жешуве, Варшава решила обезопасить себя от возможной эскалации. Понимая, что риск удара по её территории реален, Польша делает вид, что теперь Украина её враг.

Возможно, что в этой информации от The Telegraph "ноги растут" из недавнего интервью Сергея Караганова Юлии Панченко, в котором он предлагает именно неядерные удары по территории Польши. Его интервью всегда внимательно читают на Западе, так как считают, что он выражает точку зрения Кремля.

Предлагая удар по логистическим центрам НАТО в Польше (например, по аэродрому Жешув), который нанесет реальный ущерб Западу, Караганов предлагает поставить его на место, иначе Россия не достигнет поставленных в СВО целей. Караганов считает, что Запад дрогнет перед лицом прямой эскалации с переходом в ядерную войну, что разрушит единство альянса и заставит европейцев пойти на переговоры с Москвой о прекращении проекта "Украина" в нынешнем виде.

* признана экстремистской организацией и приравнена к нацистским объединениям, символика запрещена.

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