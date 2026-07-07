Признание генсека Рютте предрешает проигрыш НАТО в войне с Россией

Заявления главы альянса в Анкаре и кадровый коллапс в Европе указывают на то, что привычная архитектура безопасности Запада перестала функционировать.

Фото: flickr.com by Влада на Република Северна Македонија, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Саммит НАТО

Европа пытается строить НАТО 3.0

Накануне саммита НАТО в Анкаре генеральный секретарь организации Марк Рютте, заявил, что альянс в его нынешнем виде больше не является жизнеспособной организацией.

"НАТО в её нынешнем виде больше не является жизнеспособной организацией, потому что нельзя просить страну с 350 миллионами жителей, живущих в восьми часах полёта отсюда — Соединённые Штаты, защищать нас от русских, когда 600 миллионов человек живут в этой части территории НАТО", — сказал он.

Поэтому европейцы создают то, что они называют НАТО 3.0, и их враги остаются прежними. По мнению Рютте, Россия перешла к военной экономике, Китай стремительно наращивает свой военный потенциал, а Иран развивает оборонное сотрудничество с Россией, и в это вовлечена также Северная Корея.

Чтобы подчеркнуть свою решимость, НАТО 3.0 (в отсутствии Дональда Трампа) в первый день саммита уже выделил $40 млрд на средства борьбы с беспилотниками и принял решение закупить 10 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения у шведской компании Saab (модель GlobalEye), сознательно предпочтя её американскому концерну Boeing. Кроме того, Норвегия, Финляндия, Германия и Дания подписали соглашение о покупке пяти высотных разведывательных дронов MQ-4C Triton у американской корпорации.

Европейцы стараются не разозлить Трампа

Европейцы балансируют и стараются сильно не разозлить президента США, что может привести к выходу из альянса на фоне претензий Вашингтона о неоказании помощи в войне с Ираном и испытаний Китаем МБР большой дальности. На протяжении нескольких месяцев Трамп при каждом удобном случае принижал НАТО, называя его "бумажным тигром", и угрожал европейским странам выводом американских войск и закрытием военных баз, потому что они не являются "хорошими союзниками".

Хотя в Европе хорохорятся, но никто толком не знает, какую армию они на самом деле хотят создать и чего именно от неё ожидают. Нарастают противоречия между Францией и Германией. Последняя недавно обязалась построить для Норвегии 6 подлодок на сумму 62 млрд долл, не пригласив Францию в подрядчики. Также тихо умер проект их совместного истребителя.

Кроме того никто серьёзно не задумывался о том, где и как НАТО 3.0 будет набирать солдат (американцы будут уходить из Европы) — в то время, когда в Европе повсеместно поощряют размахивание радужными флагами и ведут борьбу против "токсичной мужественности". В Германии предложения заключить контракт с Бундесвером были разосланы 230 тысячам молодых людей, откликнулись 500 человек. Спикер ирландского парламента уже внёс предложение о наборе солдат в Африке и Латинской Америке за ирландский паспорт — так же, как это уже делается с медсестрами.

Без США НАТО не существует

И ни один из европейских политиков, полных показного рвения, не признаёт простую истину, что без Соединённых Штатов НАТО не существует. Не поможет даже Турция с её дееспособной армией. Нет рыбы второй свежести, есть просто тухлая рыба, так и с НАТО: нет НАТО без США, есть отдельные армии европейских стран.

На прошлогоднем саммите в Гааге члены альянса под давлением Трампа обязались к 2035 году выделять 3,5% своего валового внутреннего продукта (ВВП) непосредственно на оборону и 1,5% на расходы на оборонную инфраструктуру, такие как казармы и железные дороги. Но на самом деле, ни одна европейская страна никогда не будет тратить пять процентов своего ВВП на оборону — потому что в каждой из них тогда рухнет социальное государство и власть.

Все европейцы приехали в Анкару в тихой надежде, что Трамп сначала отругает их, а затем пообещает им, что Америка их не "выбросит за борт".

Глубокий системный кризис в НАТО напрямую влияет на стратегическое планирование РФ. Без возвращения жёсткого принудительного призыва (который вызовет социальный взрыв в ФРГ или Франции) НАТО не сможет развернуть полноценные боеспособные группировки у границ РФ. Воевать же физически Европа категорически не хочет. Их стратегия — вести против России экономическую, технологическую и прокси-войну руками Украины, надеясь на внутреннее истощение РФ без прямого столкновения.

Исходя из этого, уже в процессе завершения СВО у России появиться возможность дипломатически выстраивать новую архитектуру безопасности в Европе.

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