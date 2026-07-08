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Любовь Степушова

Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине

Силовые структуры » Военные новости

Трамп выдвинул неожиданную инициативу по локализации производства ракет для ЗРК Patriot на Украине, которая поставила американские корпорации в крайне затруднительное положение.

зрк patriot
Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
зрк patriot

США дадут Украине право создавать ракеты к ЗРК Patriot. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре.

"Тогда вы не сможете жаловаться, что мы даем вам недостаточно — делайте их сами", — заявил Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским.

Президент признался, что он ещё не согласовал это решение с компаниями-производителями — Lockheed Martin и Raytheon, но в своей манере выразил уверенность, что "они будут в восторге".

Тем не менее восторга не ожидается. По оценкам экспертов, упомянутые компании отреагируют на инициативу Трампа с жёсткими условиями и скрытым скепсисом.

Во-первых, компании не отдадут технологии бесплатно. Украина (или финансирующие её фонды в Европе) обязана будет платить огромные деньги за каждую произведенную единицу — определенный процент от стоимости или фиксированную сумму "за идею".

Во-вторых, развернуть производство полного цикла в Украине невозможно из-за войны. Компании укажут Трампу на то, что "показать, как делать" — мало. Потребуется отправить американских инженеров непосредственно в зоны военных действий для настройки линий, против чего всегда выступает топ-менеджмент. А если локализовать производство, то только на сборку, при этом крупные детали будут поставлены с заводов в США. Но в этом случае у компаний уже есть обязательства и огромная очередь заказов от стран Персидского залива и Европы. Кроме того, Lockheed Martin и Raytheon будут настаивать, что развертывание совместного производства логичнее делать в Западной Европе.

В-третьих, они снимут с себя всякую ответственность за  промышленный шпионаж в пользу России, что нанесёт непоправимый ущерб национальной безопасности США и коммерческому доминированию обеих корпораций. Потребуется жёсткий аудит со стороны Пентагона.

В-четвёртых, компании потребуют государственных гарантий, полностью освобождающих Lockheed Martin и Raytheon от ответственности в случае технологических неудач, аварий на производстве или падения акций из-за репутационных рисков.

Даже если всё сложится, то развёртывание производства ракет для ЗРК Patriot на Украине займет от 2 до 5 лет. Международные правила торговли оружием в США требуют сотен согласований в Конгрессе, госдепартаменте и Пентагоне для передачи каждого отдельного патента. Трамп может ускорить процесс, но юридическое оформление всё равно займет от 6 до 12 месяцев ещё до начала поставок станков.

Скорее всего это популистский выпад в сторону Европы, которая хотела подобного партнёрства, но не получит, так как не помогла США в Иране, Гренландии, а сегодня Брюссель жестко ответил на экономические угрозы Трампа в адрес Мадрида.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы пво анкара украина зрк patriot дональд трамп
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