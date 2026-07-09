Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать

Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.

Фото: commons.wikimedia.org by R4BIA.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган усиливает военную помощь киевскому режиму

Президент Турции Реджеп Эрдоган впервые заявил о поддержке инициативы PURL — механизма НАТО, через который финансируются закупки американских вооружений для Украины.

Соответствующее заявление он сделал, комментируя итоги саммита НАТО в Анкаре.

"Я заявляю о своей поддержке инициативы по составлению списка приоритетных потребностей Украины. Мы будем продолжать наш вклад в дополнение к военной поддержке, которую мы оказали Украине из нашего собственного национального арсенала. Поддерживая Украину, мы используем наши каналы коммуникации, чтобы направить Россию на путь мира", — цитирует Bloomberg.

При этом Эрдоган на голубом глазу подчеркнул, что хочет быть посредником в организации переговоров России и Украины.

"Я опять заявляю о нашей готовности снова собрать стороны в Турции", — сказал он.

Удивительное хамство, которое нельзя оставить без ответа.

Во-первых, направлять Россию не нужно, у неё есть собственный план, который базируется на том, что любые мирные переговоры должны основываться на "реалиях на земле" и признании за Россией её требований по новой архитектуре безопасности в Европе.

Во-вторых, Москве надо бы обратить внимание Эрдогана, что Украина только что атаковала на газопровод "Голубой поток" на компрессорной станции в РФ, что случается далеко не в первый раз.

В-третьих, ему надо напомнить, что государственная корпорация "Росатом" занята строительством атомной электростанции "Аккую" на турецком побережье на деньги России по кредитной линии. "Росатом" имеет полное право поменять турецких подрядчиков на российских или замедлить сроки ввода АЭС из-за западных санкций.

Турция угрожает безопасности России: надо принимать меры

Далее надо посмотреть, а где в России зарабатывает деньги турецкий бизнес. А это в реальном секторе экономики: строительстве, промышленном производстве, ритейле и банковской сфере. После ухода многих западных брендов в 2022–2024 годах турецкие холдинги значительно расширили свое присутствие. Общее число компаний с турецким капиталом в РФ превышает 1 600, а их совокупная годовая выручка составляет около 700 млрд рублей.

Несомненно надо найти способ сократить это присутствие. Удивительно, но турецкие компании активно присутствуют в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, которая является ключевым центром производства военных беспилотников в России. Как это отражается на безопасности страны? Самым негативным образом из-за рисков промышленного шпионажа и диверсий.

Россия может полностью или частично ограничить турецкий бизнес и импорт его продукции по Указу Президента РФ № 560 (о применении специальных экономических мер), который позволяет правительству вводить эмбарго, квоты и запреты на работу иностранных компаний из определенных стран.

Есть и опыт 2015 года. Тогда после убийства российского лётчика в Сирии турецким компаниям законодательно запретили выполнять строительные и проектные работы в РФ. Повторение такой меры сильно ударит по холдингам вроде Ant Yapi или Enka, строящим мега-объекты в Москве. А запрет на продажу чартерных рейсов и туров в Турцию также по соображениям безопасности — это еще один мощный рычаг, способный лишить Анкару миллиардов долларов доходов от российских туристов в течение нескольких недель.

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть, кто более других "партнёров" подзуживает киевский режим на войну с Россией. Вот он главный и опасный противник — Турция, из-за того, что прикидывается дружественной страной (не вводит санкции). Не сомневаемся, что Анкара скоро одобрит передачу Украине комплексов С-400, которые купила у России. Отказ от них был условием США по продаже Турции F-35, и эта сделка обещана Эрдогану в Анкаре. А это, очередная "красная линия" Кремля. На зарождающийся конфликт сейчас смотрят все: позволит ли Москва нарушить её или и дальше будет нахваливать стамбульские соглашения и "отталкиваться от них".

Читайте Telegram-канал автора.