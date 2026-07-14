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Любовь Степушова

Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям

Силовые структуры » Военные новости

Париж объявил о масштабных учениях "коалиции желающих" у границ Украины. Россия оценит эти масштабы и примет меры.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Войска Мерца, Макрона и Стармера проведут учения у границ Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие месяцы 35 стран, входящих в "коалицию желающих", проведут военные учения на территории государств, граничащих с Украиной. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам саммита коалиции в Париже.

Президент подчеркнул, что коалиция, возглавляемая Францией и Великобританией, планирует оперативно развернуть военный контингент на Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня. По словам Макрона, коалиция уже располагает сформированной и скоординированной "международной группировкой", готовой к действиям.

Попытка провести такие учения уже была сделана в 2025 году, но провалилась из-за позиции Германии, Италии, Польши, которые вступили категорически против отправки войск, опасаясь прямой эскалации и втягивания в конфликт. Теперь, видимо, бояться перестали. Германия с новым канцлером Мерцем — уж во всяком случае. Бундесвер теперь полноценно вовлечён в планирование и, вероятно, задействует свою базу в Литве.

Кроме того, не было понимания роли этого контингента, говорилось о вводе без согласия России, что многих напугало, поэтому учения ограничились неофициальными тренировками спецназа.

Миротворцами они не будут

Сегодня подчёркивается, что контингент будет введёт только после заключения перемирия и прекращения огня. Предполагается, что Европа воспользуется воспользуется статьей 51 Устава ООН (право на индивидуальную и коллективную самооборону) и двусторонними договорами по безопасности с Киевом. Размещение сил произойдёт "по официальному запросу легитимных властей Украины на её международно признанной территории".

Но правда в том, что мандата ООН у этих войск не будет. Никаких "голубых касок" и резолюций Совета Безопасности, так как будет вето России. Москва не раз подчёркивала, что любые переговоры о мире ( перемирие Москве не нужно) возможны только на российских условиях. А раз так, то в Киеве после войны будет сидеть власть, которая откажется от ввода западных сил. Если же они будут всё же введены при Зеленском, то то станут целями для российских систем поражения.

"Это коалиция фанатиков и поджигателей войны, которые обманывают себя относительно возможности нанести нашей стране стратегическое поражение", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Москва посмотрит, насколько серьёзны эти учения

Очевидно, что учения представляют собой психологическое давление, чтобы выйти на переговоры "с позиции силы" и, конечно, реальную подготовку к войне. Демонстрируя готовность развернуть крупный контингент на границах, Запад говорит: "Если переговоры сорвутся или зайдут в тупик, у нас на низком старте стоит готовая группировка, которая может зайти в тыловые районы Украины даже без мирного соглашения".

Что же, вероятно, зайдут, отрезая Калининград, через Белоруссию, где уже превентивно размещено ядерное оружие. Интересно будет посмотреть, сколько техники привлекут к учениям, и масштабы готовых на самоубийство.

Конкретный список военных баз и полигонов пока не разглашается, однако, исходя из географии "коалиции желающих" и границ Украины, учения, скорее всего, затронут следующие направления. Прибалтику и Польшу — которая является главным логистическим хаб коалиции. Здесь развернут сухопутные силы и отработают быстрое перемещение техники к украинской границе.

Второй предполагаемый район — Молдавия и Румыния. В июле Кишинёв официально присоединился к коалиции. И теперь территория Молдавии рассматривается как важная площадка для тренировок по координации действий вблизи южных границ Украины. А Румыния является ключевым регионом для отработки воздушного и морского компонентов и также логистическим хабом. Здесь ожидается проведение учений авиации, систем ПВО/ПРО, а также манёвров в акватории Чёрного моря.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина военные учения дмитрий песков эммануэль макрон
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