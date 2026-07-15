Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink

Москва и Тегеран синхронизировали подходы к нейтрализации спутниковой сети Маска, переведя противостояние в плоскость физических угроз и РЭБ.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use спутники Starlink

Иран считает активы Маска военными целями

Иранское государственное агентство Fars, аффилированное с КСИР, подтвердило внесение активов Илона Маска в свой официальный "банк целей". Тегеран классифицирует инфраструктуру спутниковой связи Starlink как легитимные военные объекты из-за их использования армиями США и Израиля в операциях против Исламской Республики.

По заявлениям Ирана, американские и израильские военные интегрировали Starlink и милитаризированную сеть Starshield в управление ударными беспилотниками и разведывательными судами в регионе. Тегеран утверждает, что коммерческие космические технологии США напрямую способствуют нанесению ударов по иранским объектам, что лишает их исключительно гражданского юридического статуса.

Под прямой угрозой ударов находятся наземные хабы Starlink, обеспечивающие связь спутников с интернетом, расположенные в Израиле, Катаре, Иордании, ОАЭ и Омане.

Без связи Маска Украина не продержится и трёх недель

В России также пытаются "обнулить" спутниковую связь Маска. Сенатор и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал в Telegram Starlink главным фактором превосходства ВСУ в управлении дронами на поле боя и подчеркнул, что в современных боевых действиях надежная связь и глобальное управление БПЛА стали важнее тысяч танков и самолетов.

По его словам, Москве известно сразу "несколько способов" лишить противника доступа к спутникам, и дело осталось только за принятием политического решения.

Заявление Рогозина прозвучало на фоне публикации расследования европейских СМИ о военно-техническом сотрудничестве России и Китая. По данным разведок стран НАТО, Москва и Пекин активно обсуждают методы противодействия Starlink — от кибератак и мощных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) до лазерного и микроволнового оружия, способного выводить из строя солнечные панели аппаратов. Ранее американские СМИ также сообщали о разработке Россией ядерного противоспутникового оружия космического базирования.

Представляется, что Москва пока не решится на физическую ликвидацию тысяч аппаратов Илона Маска, что привело бы и прямому конфликту с США, поэтому Москва и Тегеран сделали ставку на другие методы противодействия.

Комплексы РЭБ локально уверенно подавляют Starlink

Это комплексы РЭБ для глушения терминалов Starlink. Согласно данным западных аналитиков, в начале 2026 года Россия передала Тегерану экспериментальные комплексы РЭБ "Калинка", разработанные специально для этих целей. С конца 2024 года российские войска начали массово развертывать специализированные комплексы, такие как "Волна Купол Гарант". Этот комплекс генерирует узконаправленные помехи на частоты приема-передачи данных конкретного спутника. Системы создают "глухую зону" площадью до 20 кв. км, лишая ВСУ возможности координировать БПЛА средней дальности.

По данным мониторинговых групп в Иране, при работе подобных "глушилок" эффективность работы нелегально ввезенных терминалов Starlink в Тегеране снижалась на 70-80%, наблюдалась потеря пакетов (небольшие цифровые фрагменты, на которые разбивается любой файл) до 40%, что исключало отправку видео и координацию действий.

Второй способ — это перехват шлюзов связи (Gateway или наземная станция сопряжения). Уничтожение шлюзов в ОАЭ и Катаре приведёт к тому, что вся спутниковая группировка над Персидским заливом временно потеряет возможность быстро передавать трафик в глобальный интернет, сделав терминалы внутри Ирана бесполезными. Такие шлюзы работают для Украины в соседних странах НАТО — Польше, Литве, Турции. Атаковать их на данном этапе войны РФ не будет. К тому же современные аппараты SpaceX (V2 Mini и V3) обмениваются данными напрямую в космосе посредством лазеров. Если разрушить шлюз в Катаре или Польше, то спутник передаст сигнал по цепочке на другой аппарат, обходя региональную блокаду.

В тотальной войне придётся выходить в космос

Локально — на линии фронта или в масштабах конкретного мегаполиса — действия России и Ирана крайне эффективны и способны лишить противника связи в критический момент. Однако парализовать систему глобально или нанести ей необратимый ущерб только наземными средствами на текущем этапе невозможно. Единичные поражения также бессмысленны. Группировка Starlink насчитывает около 9600 спутников, SpaceX оперативно замещает утерянные аппараты новыми.

Таким образом, несмотря на успехи РЭБ, SpaceX сохраняет инструменты для противодействия, поэтому при тотальной войне России придётся идти на военные действия в космосе, к чему она готовится.

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