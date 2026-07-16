Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных

Российское военное ведомство форсирует внедрение цифровых комплексов управления, которые обеспечат преимущество ВС РФ над ВСУ в дроновой компоненте.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Военный за работой

На группировкой Центр установили купол

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал войска группировки "Центр" и заслушал доклады командования о внедрении автоматизированных систем управления беспилотниками, средствами РЭБ и артиллерии.

Ему доложили, что в течение десяти месяцев проходит внедрение системы "СВОД" — программно-аппаратного комплекса тактического управления и связи, который объединяет средства разведки, операторов беспилотников, артиллерию и штабы в единую цифровую сеть. В задачи "СВОД" в рамках борьбы с БПЛА входит автоматизация цикла "обнаружение-реакция-поражение", а также координация средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и огневого поражения.

Датчики обнаружения БПЛА (на автомобилях, высотах, экипировке) мгновенно передают сигнал тревоги по сети "Свод" на планшеты командиров до уровня взвода. Одновременно передаются координаты БПЛА на ближайшие зенитные установки, дронщикам или стрелкам мобильных групп с вычислением оптимальных средств противодействия. Использование цифровой карты, метеосводок, спутниковых снимков и аналитических модулей снижает риск "дружественного огня" и ускоряет реакцию на угрозу. Система имеет также специализированные модули РЭБ (например, "Свод ФПВ-4"), которые глушат частоты управления дронов противника, создавая защитный купол над техникой или окопами.

Система СВОД обеспечивает атаки БПЛА с ИИ

Также "СВОД" обеспечивает собственные наступательные атаки БПЛА. Операторы ударных дронов получают точные координаты целей напрямую от разведывательных БПЛА или артиллерийских корректировщиков через интерфейс системы. Используются беспилотники с алгоритмами искусственного интеллекта для захвата цели, автоматического донаведения и преодоления РЭБ противника. Командование видит трансляцию с атакующих дронов в режиме реального времени, что позволяет оперативно оценивать результаты ударов и координировать накат штурмовых групп.

По словам докладчиков группировки "Центр", военнослужащие подразделений, использующих "СВОД", положительно оценивают её работу.

Создана платформа данных для обучения ИИ на боевых дронах

Отдельно обсуждалось применение искусственного интеллекта в беспилотных системах. Для обучения нейросетей создана "Витрина данных", к работе с которой уже подключились семь производителей.

Главная цель платформы — подключить частные и государственные КБ к единой базе данных военного ведомства. Через "витрину" разработчики получают доступ к огромному массиву реальной аналитики, видеозаписей, тепловизионных снимков и телеметрии, собранных на фронте. На основе этих данных они тренируют нейросети распознавать конкретные виды техники, укрытий и ложных целей.

Ключевое техническое требование Минобороны к разработчикам — обучать нейросети так, чтобы они функционировали автономно непосредственно на процессоре самого дрона. Это критически важно для работы БПЛА в условиях полного подавления связи средствами РЭБ, когда у дрона нет связи с оператором или облачным сервером.

Обработка информации непосредственно на борту беспилотника возможна благодаря технологии Edge AI (периферийный искусственный интеллект), при которой нейросеть запускается на компактном микрокомпьютере, установленном внутри самого БПЛА. Камера дрона передает видеосигнал напрямую в минипроцессор, где нейросеть делит кадр на зоны (дорога, поле, кусты), выделяет контрастные объекты, анализирует их силуэты и тепловой след, сверяет объект с базой данных (например, "это не куст, это замаскированный пикап с вероятностью 94%"). Для этого дрону вообще не нужен интернет или связь с оператором — все математические вычисления происходят внутри платы на борту.

Гонка на выживание: чья система лучше

У ВСУ есть подобные системы, которые создавались раньше российских, то есть была фора. Главное отличие заключается в организации разработки. Если в РФ создание "Витрины данных" и внедрение "Свода" централизовано через Министерство обороны и единую аналитическую платформу, то на Украине разработка ИИ-решений во многом рассредоточена по сотням частных стартапов и оборонных кластеров (например, государственный инкубатор Brave1), которые получают финансирование и программное обеспечение напрямую от западных компаний.

Однозначно назвать одну систему более эффективной нельзя, так как обе стороны ведут непрерывную "гонку на опережение". Главное слабое место украинской ИИ-инфраструктуры — высокая зависимость от спутникового интернета Starlink и западных облачных сервисов. Российские комплексы тактического звена (включая "СВОД") опираются на закрытые военные радиосети и защищенные ретрансляторы, что делает их более живучими в условиях жёсткого радиоэлектронного подавления. Кроме того, российские модули "Свод ФПВ-4" для защиты бронетехники создают более плотное РЭБ-поле против чужих дронов-камикадзе.

Специалисты говорят, что выиграет гонку ( а значит и войну) тот, кто первым сможет массово внедрить алгоритмы распознавания ложных целей (макетов, камуфляжа) и обеспечит бесперебойную связь между элементами роя ИИ-дронов.

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