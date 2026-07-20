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Любовь Степушова

На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова

Силовые структуры » Военные новости

Отставка министра обороны Фёдорова объясняется не внутренней, а внешней  конкуренцией за "распил" миллиардов, выделенных Украине. 

Солдат ВСУ в окопе
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Солдат ВСУ в окопе

Фёдоров: давайте заменим солдат дронами

По официальным данным Европейской комиссии, Евросоюз и его государства-члены совокупно мобилизовали 77 миллиардов евро напрямую на военную помощь Украине. Миллиарды выделяет Европа, но по программе PURL оружие должно быть, в основном, закуплено в США.

Сначала суть конфликта с отставкой министра обороны Украины Михаила Фёдорова выглядела так, будто Фёдоров и главком ВСУ Александр Сырский "не сошлись характерами". Затем Фёдоров публично обвинил Сырского в блокировании реформ. Он жаловался на ручное распределение ресурсов и обвинил Сырского в постоянной смене командиров, бюрократии и отсутствии персональной ответственности за срывы на фронте.

Но главная претензия состояла в том, что ему не дают превращать армию "из советской в высокотехнологичную". Фёдоров доказывал, что роботизированные турели и воздушные дроны должны физически заменить солдата в первой линии окопов, хотя любому трезвомыслящему человеку ясно, что дрону окоп не удержать. За полгода нахождения Фёдорова в кресле министра его ставка на автоматизацию создала перекос в снабжении ВСУ. Обычная пехота в окопах часто жаловалась, что ей присылали высокотехнологичные дроны и планшеты, но при этом не хватало элементарных строительных материалов для блиндажей, минометов и боеприпасов.

В Европе обнаружили причину выбора Фёдорова к дронам

Любовь Фёдорова к дронам объясняется тем, что он стал лоббистом американской компанией Palantir.

Он был связан с Palantir уже на момент своего назначения министром, потому что сразу же перенаправил большую часть западных средств на покупку дронов с палантировским ИИ. Глава компании Алекс Карп посетил Киев после начала конфликта в 2022 году, и с тех пор регулярно встречался с Фёдоровым, а после отставки лично позвонил ему и предложил работу. Palantir установил свой софт на программы формирования заказов по линии минобороны, и многие в Европе скоро стали замечать, что для уничтожения цели ВСУ "выгоднее" применить американский дрон или ракету, а не европейский снаряд.

Конечно это в ЕС никого не устроило, хотя бы потому, что Palantir сделал Украину испытательным полигоном для будущих американских войн на европейские деньги, а вся ключевая информация и эксклюзивные разведданные европейцам предоставлены не были.

Именно поэтому против Palantir в Европе развёрнута широкая кампания по дискредитации. Крупные европейские пенсионные фонды (например, в Нидерландах и Норвегии) начали массово распродавать акции Palantir, обвиняя её в слежке на населением и некачественном продукте.

Война на чужие миллиарды будет проиграна

Таким образом, замена министра обороны на Украине — это точка пересечения интересов американского ВПК (в лице Palantir) и оборонной промышленности Европы, которые бьются за то, чьи заводы будут загружены заказами на перспективу. Передача дел от команды Фёдорова к структурам Евгения Хмары (СБУ) приостановила подписание новых спецификаций с американцами. Европейцы, вероятно, теперь попытаются пропихнуть в ВСУ свои альтернативные цифровые системы, что не выглядит согласованным ( а значит быстрым) процессом.

Эта закулисная возня среди союзников киевского режима на руку ВС РФ, поскольку создаёт хаос в управлении и снабжении ВСУ. Пока Фёдоров презентовал инновации и становился "спасителем" Украины, ВСУ продолжали терять территории в Донбассе и Новороссии из-за нехватки базовых вещей — пехоты, снарядов и укреплений.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина евросоюз соединённые штаты америки
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