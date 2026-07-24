Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон

Пока мы ждали от Рубио констатации факта об утраченном духе Анкориджа, другой видный представитель американской элиты азартно вкладывался в создание боевых роботов-гуманоидов. Как ни странно, но имя ему Трамп, Эрик Трамп — сын действующего американского президента. Ну а место испытаний — Украина.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Эрик Трамп

Если сравнить известную всем полемику США и России по поводу духа Анкориджа с неудачными любовными отношениями мужчины и женщины, то эту мизансцену можно изобразить следующим образом. Рубио в ответ на наши нелепые ухаживания, наконец, ответил — "Я вас не люблю". Ну а Трамп-младший из-за спины Рубио еще и язвительно добавил — "А я вас еще и ненавижу".

Что остается делать в такой ситуации оскорбленному влюбленному человеку? Перейти к стадии принятия, или добиться любви силой?

Да, у людей все сложно, а как у нас с роботами?

Отмотаем пленку времени чуть назад, и вспомним кадры с последних выставок роботов. Наверняка многие впечатлились тем, что могут делать современные роботы: биться в спарринге в стиле кунфу, танцевать, выполнять сальто, и прочую акробатику. И наверняка многих тогда посетила мысль — ну все, вот оно, будущее наступило, и человек уже никому не нужен. Особенно не нужен на войне. Хорошо бы так.

Думается, что фантазмы подобного рода испытали и на Украине, и в странах НАТО. Вот он — вопрос мобилизации живых людей решен. Теперь в бой пойдут стройные ряды роботов-убийц, и имя им легион, а ресурс их неисчерпаем. Ну а тот, кто быстрее наладит производство, тот и окажется в дамках.

На этой волне естественно активизировались разные компании, специализирующиеся на разработке и производстве роботов. Среди них американская Foundation Future Industries, одним из главных акционеров, которой является сын Трампа Эрик.

Но, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Это поговорка здесь не для красного словца, а очень даже напрямую относится к нашему случаю. И пусть внешне красивая картинка с презентации роботов нас не обманывает.

Роботы, красиво двигающиеся на сцене, все же действовали в рамках заданной программы. Другое дело — поле боя. Под каждый ландшафт, под каждую задачу программу не напишешь. Робот в конечном итоге должен уметь сам адаптироваться к местности, и как говорят военные: уяснить задачу, оценить обстановку и принять решение. И тут то и возникают те самые овраги.

Далее идет задача взаимодействия с оружейными системами. Надо уметь перезаряжать автомат, снимать с предохранителя, и тысячу прочих специфических действий. Это все равно, что у ребенка развить мелкую моторику. Но тут ещё все упирается в двигательные возможности "кистей рук" робота. Не говоря уже о способности проползти по-пластунски, перелезть забор и т. д.

То есть весь этот многообразный набор действий должен быть отработан как на программном уровне, так и на механике.

И это еще полбеды. На поле боя живой солдат может находиться сутками, подкрепляясь из кармана засохшим сухарем. А что будет есть робот?

Заряда ему хватит на пять часов, а дальше придется искать розетку? Ну либо ждать, когда ему сбросят с дрона аккумулятор и он его себе заменит. В принципе схема рабочая, но придется большой ресурс отводить и на эти задачи.

Другое дело. если такой робот применяется, например в расчете артиллерийского орудия или миномета, или служит грузчиком для транспортера. Тут для робота база для зарядки будет, и даже прямое электропитание через кабель.

Собственно, по этой причине, именно такие функции будут пока апробироваться роботами. О применении непосредственно в бою американцы говорят пока как о потенциальном направлении развития.

Обо всем этом многообразии проблем предупреждали скептики поспешного внедрения роботов на поле боя, считая, что до такого уровня удастся дойти лет через 10. И, напротив, оптимисты считают, что этот путь можно пройти максимум за пару лет.

Будем считать, что те, и другие ошибаются, и у нас есть в запасе еще лет пять-шесть.

Правда уже сейчас на поле боя на Украине испытывается робот по имени Phantom МК-1. Его характеристики примерно, как у среднего живого бойца:

рост — 175 см;

вес — 80 кг.

полезная нагрузка — до 40 кг.

Следует заметить, что эта модель довольно нежная: не любит пыль и воду. Но в спину MK1 дышит новый робот МК-2. — видимо более мускулинный. Характеристики не разглашаются кроме планов космического масштаба. В течение следующего года планируется произвести около 50 тыс. роботов.

Цифра на самом деле сомнительная, учитывая, что роботов первой версии сейчас производят всего лишь 40 штук в месяц. Наверняка во всех этих цифрах есть большая доля траппистского маркетинга.

Хотя, может подключиться Украина. Она как раз таки кровно заинтересована в скорейшем внедрении роботов-бойцов. Мобилизация немногих живых украинцев уже не работает.

Ну и что нам сказать Трампу-старшему, в связи с этим. Мы вас все еще любим или даже уважаем, но вы знаете, чем на самом деле занимается ваш сын?