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Любовь Степушова

Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

.Анализ западного OSINT-канала указывает на масштабные изменения в расстановке сил в зоне СВО, которые могут полностью переформатировать переговорный процесс.

Схема наступления ВС РФ в Харьковской области
Фото: Pravda.Ru
Схема наступления ВС РФ в Харьковской области

ВСУ масштабно отступают по двум критическим направлениям

Ситуация на линии фронта для украинских сил резко ухудшилась за последние недели и является критической. Об этом пишет OSINT-канал AMKMapping.

По словам автора, с начала 2025 года не наблюдалось столь масштабного отступления ВСУ по нескольким направлениям сразу. Так, российские войска "добились прорывов в Харьковской области, где под угрозой окружения оказались свыше 360 квадратных километров территории".

Вероятно, речь идёт о междуречье на стыке Волчанского и Великобурлукского районов. Российские войска здесь ведут наступательные действия сразу с двух сторон (от Белого Колодезя с запада и Чёрного и Купина — с северо-востока), стягивая фланги в направлении главного логистического узла ВСУ — посёлка Приколотное (см. схему).

Второе критическое направление, по мнению данного военного аналитика, сложилось в ДНР, где зафиксировано падение сильно укреплённых районов и широкое продвижение ВС РФ к крупным городам региона с разных направлений.

Речь идёт о Доброполье, по направлению к которому ВС РФ прорвались с юга механизированной атакой, чем обеспечили выход в городскую агломерацию между Покровском и Добропольем.

А также о Краматорске и Славянске, до восточных границ которых с востока "осталось пройти 4,7 километра", а господствующие высоты "почти полностью взяты под контроль". Российские ресурсы уточняют, что есть успехи в районе Николаевки, и уже можно говорить о начале боёв за оба города.

Также AMKMapping отмечает, что город "Часов Яр полностью перешел под контроль России после 840 дней боев", а выступ к западу от него постепенно рушится вместе с захватом Константиновки. На направлении Дружковки ресурс фиксирует "прорыв до 6 километров, при этом захвачены три села, в другие три войска РФ уже вошли". Расстояние до Дружковки сократилось до 5,1 километра", что ставит под удар украинский выступ к западу от Константиновки. Российские источники сообщают, что на этом направлении "всю прошедшую неделю шло уничтожение живой силы в центральной части Алексеево-Дружковки", также продолжались встречные бои в Осыково.

На Запорожском направлении, как отмечает AMKMapping, в районе Степногорска контратаки ВСУ остановлены, начался возврат утраченных позиций у Каменского и Малых Щербаков. Также важен успех ВС РФ в купянском секторе, где "украинский плацдарм к востоку от реки Оскол продолжает сужаться", а российские войска расширяют зону влияния в районе Ковшаровки, Песчаного, Петропавловки и самого Купянска.

ВСУ проводят контратаки на второстепенных направлениях

Западный источник считает направления контратак ВСУ несущественными:

"Украина теряет невероятно важные оборонительные позиции, необходимые для удержания передовой в будущем, особенно районы к югу от Доброполья. Похоже, украинские силы сосредоточены на наступательных операциях к северу от Лимана, к западу от Комаров и к югу от Новопавловки, что, мягко говоря, вызывает вопросы с точки зрения стратегической целесообразности, учитывая высокие потери".

Реалии на земле определяют переговорный процесс

Исходя этого анализа можно сделать вывод, что возник риск обвала всей линии фронта ВСУ из-за утраты господствующих высот и ключевых логистических узлов.

Мнение этого канала, отнюдь не симпатизирующего России, показывает несоcтоятельность утверждений западных генералов и политиков о том, что "Украина изменила ход войны", а также заявления госcекретаря США Марко Рубио о том, что дальнобойные удары Украины по России, вероятно, открыли "новые возможности для возобновления переговоров".

С военной точки зрения это неквалифицированное утверждение, так как одними ударами победы не достигнуть, она достигается сапогом солдата, ступившего на землю. Российское руководство совершенно справедливо указывает, что "реалии на земле" определяют переговорные позиции.

Пропаганда о том, что Россия "проигрывает" вызвана отчаянием, попыткой оболванить своего избирателя, которой начинает разбираться в ситуации, читая процитированный OSINT-ресурс.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы днр часов яр славянск доброполье харьковская область
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